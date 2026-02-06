Decroix psala po sítích. A odstřelila si šance na předsedkyni klubu

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
V neděli se Eva Decroix vydala na demonstraci Milionu chvilek na Staroměstské náměstí. Nebyla zdaleka jediná, fotografií z davu se pochlubil třeba Vít Rakušan a několik pirátů.
Poslankyně ODS ale z náměstí odeslala zprávu, která pohnula českým politickým děním. „Fakt nechápu, jak jsme mohli prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč. Lekce! Velká,“ rozněžnila se na Staromáku.
Na dotaz, jak mohla ODS prohrát volby, jí nabídlo odpověď i několik spolustraníků. Více ale zaujalo její označení politiků současné koalice za svoloč, které se vymyká i dnešním standardům politické kultury.
Ačkoliv komentáře Evy Decroix na sociálních sítích už nejsou tak vlivné, jako když v nich komentovala aktuální vyšetřování kauz v pozici ministryně spravedlnosti, přesto označení za „svoloč“ vyvolalo rozruch.
Nemusí ale jít jen o záměrně hranou roli „amazonky pravdy a lásky“, která se uvolnila odchodem Markéty Pekarové Adamové. Z ODS se totiž ParlamentníListy.cz z několika stran dozvěděly, že komunikace Evy Decroix na sítích je v posledních týdnech pouhým odvarem její komunikace osobní a vnitrostranické.
Zde ale označení „svoloč“ skutečně pohnulo českou politikou. Kromě poznámek, že poslankyně brojící proti všemu ruskému se zde uchyluje k roztomilým rusismům, také část koalice vztáhla její slova i na miliony voličů, kteří se třeba podle Tomio Okamury mohou cítit uraženi.
„Rozhodli jsme se, že nebudeme komunikovat s klubem ODS, protože vláda Petra Fialy urážela voliče tehdejší opozice a nálepkovala je různými nevybíravými slovy a teď v tom pokračuje paní Decroix, která nás a naše voliče nazvala svoločí. Pro nás je to překročení jakékoliv lidské slušnosti a my nechceme s ODS komunikovat, dokud se Eva Decroix neomluví nám a hlavně našim voličům za tuto podle nás i lidsky nepřijatelnou urážku,“ sdělil na tiskové konferenci místopředseda poslanců ANO Robert Králíček.
Varování „přestaneme komunikovat“ má v českém parlamentu svou váhu. I když se parlamentní komentátoři shodují, že vztah mezi koalicí a opozicí je v posledních dvou volebních obdobích mnohem „bojovnější“ než dříve, pořád se daří dohodnout základní provozní věci k průběhu jednání, párování poslanců, a tak podobně. Pokud by i tyto věci probíhaly „bojově“, tratila by na tom hlavně opozice, která má s 92 poslanci k většině daleko.
Několik hodin po tomto varování se proto na profilu Evy Decroix objevila omluva, byť podle některých ve velkých uvozovkách.
„Já rozumím, že se vám hodí každý důvod pro to, abyste s námi nemuseli komunikovat. Já rozumím tomu, že je mnohem jednodušší než si udělat pořádek ve vlastních věcech a začít vládnout tak, aby nám z toho všeho nebylo trapno. Tak je mnohem jednodušší požadovat po někom omluvu,“ rozpovídala se. A pak s komentářem „tu radost vám neudělám“ vyslovila omluvu a zakončila poznámkou, že doufá, že vláda konečně začne fungovat.
Jednání o nedůvěře vládě, svolané opozicí, nakonec v úterý a ve středu v Poslanecké sněmovně probíhalo standardně. A dle očekávání skončilo neúspěchem.
Chování, které málem spálilo poslední sněmovní mosty, mělo podle informací ParlamentníchListů.cz vést k ostré kritice Evy Decroix i v rámci ODS. A mělo pro její kariéru velmi zásadní praktický dopad ve středečním hlasování o novém předsedovi poslaneckého klubu.
Po zvolení Martina Kupky a nového vedení, ve kterém upevnila své pozice liberální frakce strany, klonící se k pokračování spolupráce v rámci „Fialovy koalice“ (i když bez volebního nosiče SPOLU), byla mezi poslanci formulována poptávka po novém vedení klubu. Tomu předsedá Marek Benda, nejdéle sloužící zákonodárce, jehož pověst všehoschopného mága i konzervativní zázemí měly části mladých poslanců vadit čím dál více.
Favoritem na jeho nástupce se zdála Eva Decroix, která reprezentovala liberálnější křídlo strany a v klubu byla poslední čtyři roky Bendovou místopředsedkyní. Objevovaly se informace, že mezi 27 poslanci výměnu podporují počty velmi se blížící většině. Jenže excesy posledních dní vedly k tomu, že si podle některých šanci prakticky „odstřelila“.
Ve středu v 15 hodin se před novináři objevil Martin Kupka s novým vedením frakce, ve kterém zůstal Marek Benda jako předseda a Eva Decroix jako první místopředsedkyně. Zaujalo také, že za nimi stála hned pětice řadových místopředsedů. Na sedmadvacetičlenný klub by se to mohlo zdát nadměrným luxusem, ale plánem má být, jak se ParlamentníListy.cz dozvěděly, že toto vedení bude v podstatě „soutěží“ na Bendova nástupce.
Rozporuplné informace PL.cz ze strany zaznamenaly o postoji samotného Marka Bendy. Slyšeli jsme, že sám chtěl ještě nějakou dobu ve vedení frakce pokračovat, ale také, že po 35 letech v parlamentu by už uvítal, kdyby se o odpovědnost předsedy klubu mohl s někým alespoň podělit.
Ačkoliv totiž český šéf frakce nemá takovou politickou pozici jako lídři klubů třeba v americkém kongresu nebo německém Bundestagu, přece jen tato práce představuje permanentní diplomacii, komunikaci a nervy. Musí provádět svůj klub složitým hlasováním, řídit jej coby personalista a domlouvat se s ostatními předsedy frakcí. Také je vedle předsedy strany jediným, kdo může vystupovat s přednostním právem a dávat procesní návrhy k průběhu schůze.
Mnozí v ODS by podle informací PL.cz uvítali, pokud by se ve straně povedla podobná generační výměna předsedy, jako v hnutí ANO, kde od voleb všechny velmi pozitivně překvapuje předsedkyně Taťána Malá.
Poslanecký klub ANO byl už od vstupu Babišova hnutí na parlamentní tribunu v roce 2013 „dítětem“ Jaroslava Faltýnka. Ten získal zkušenosti v olomoucké krajské ČSSD, agrární samosprávě i jako manažer v Agrofertu, a zúročil je při budování vnitřní struktury hnutí i jeho poslaneckého klubu.
Za nejmocnějšího z poslanců byl Faltýnek považován především díky tomu, že klub ANO dokázal vždy postavit jako mimořádně efektivní politickou armádu, kde i při více než sedmdesáti poslancích měl každý jasně vymezenou svou roli a agendu. Byla to pozoruhodná změna třeba proti ČSSD, kde se o poslancích naopak mluvilo jako o „pytli blech“.
V minulém období klub řídila Alena Schillerová, po volbách se ale vrátila na ministerstvo financí a vedení poslanců převzala Taťána Malá. Suverenita, s jakou se nejpočetnějšího klubu ujala, skutečně vyvolala ve sněmovně obdiv.
Ačkoliv odpůrci Babišovy vlády budou brněnské poslankyni nejspíš vždy připomínat kauzu její diplomové práce, kvůli které kdysi odstoupila z ministerstva spravedlnosti, i někteří lidé z řad jejích stabilních oponentů připouštějí, že v minulosti velmi obstojně zvládla funkci ekonomické náměstkyně jihomoravského hejtmana a nyní zvládá i řízení poslaneckého klubu. Jak mohou novináři pozorovat z žurnalistické galerie, Jaroslav Faltýnek vše spokojeně sleduje z rohové lavice a do dění v sále necítí potřebu příliš zasahovat.
V ODS by se novou generací v poslaneckém klubu mohl kromě Evy Decroix, která je věkem vrstevnicí předsedkyně Malé, stát i někdo z řadových místopředsedů.
Asi nejméně pravděpodobným se jeví Pavel Žáček, v 56 letech Bendův vrstevník. Expert na bezpečnostní agendu je navíc už v klubu dost veteránem. Jednapadesátiletý Petr Sokol, mající za sebou celkem úctyhodnou kariéru akademika i funkcionáře Mladých konzervativců, je na tom o trochu lépe.
Ambice ale podle našich informací nechybějí hlavně mladším členům vedení. Trojice poslanců s datem narození po roce 1989 již během prvního týdne naznačila snahu být viditelnějšími členy klubu.
Lucie Bartošová, v pětadvaceti letech nejmladší z poslanců modrých, která v Libereckém kraji přeskákala na „kroužky“ letitého funkcionáře Petra Beitla, přednesla ostrý projev proti Babišově vládě, podobně jako o rok starší Štěpán Slovák. Tento zlínský poslanec nedávno pod heslem „Šohaj do čela“ neúspěšně kandidoval do předsednictva strany na sjezdu.
Nejvíce ale zaujal Jiří Havránek, třiatřicetiletý ekonom, kterému připadl závěrečný projev před hlasováním o nedůvěře vládě. Vládní poslance „týral“ předčítáním z knihy vydané Fialovou vládou a špičkoval se přes uličku s Filipem Turkem a rozloučil se směrem k vládní koalici posměšnou poznámkou, pracující se slovy Petra Macinky.
