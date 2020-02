Český miliardář přesekl debatu o koronaviru: Bude recese. Závislost? Velká. A další věci

reklama

Ekonom Štěpán Křeček v rozhovoru pro Český rozhlas Plus komentoval současné dění s ohledem na šířící se nákazu koronaviru. „Co se týče koronaviru, tak to již zasáhlo úplně všechny trhy na celém světě a všechny indexy reagují poklesem na to, co se právě děje. Firmy po celém světě jsou závislé na dodavatelsko-odběratelských vztazích a nikdo nedokáže přesně říct, jak budou tyto vztahy narušeny," popisoval Křeček.

„V případě, že vztahy narušeny budou, tak by se razantně snížily zisky firem, a to by se odrazilo na cenách akcií. Investoři se chtějí už dopředu pojistit proti této situaci, a tak z trhů raději odcházejí,“ doplnil s tím, že panika investorů ale pomáhá ekonomice k recesi. „Ta panika se začíná projevovat a mnohdy je zbytečně výrazná a sami si tím vyvoláváme krizi, takže je to sebenaplňující proroctví, kdy panikaříme, a tím naplňujeme ten černý scénář,“ dodal.

Největší problém je podle Křečka v tom, že Čína je továrna světa. „Drtivá většina věcí je z Číny a zasahuje to celou ekonomickou oblast, ne jen ve spotřebě, ale i v průmyslu a sekundárně i v dodávce služeb. Jsou tam i existenciální problémy jako nedostatek léků, což může vést k úmrtí lidí,“ přidal příklad Křeček.

„Je to výsledek globalizace, kdy se kvůli levné pracovní síle výroba přesunula do Číny. Podle mnoha ekonomů už nastává nový trend, kdy se výroba bude zase lokalizovat do domácích podmínek. A jelikož v Číně už cena práce výrazně vzrostla, také se dá očekávat, že se výroba bude přesouvat do levnějších trhů jako Indie nebo Bangladéš,“ představil možnosti ekonom.

Evžen Korec, ředitel společnosti Ekospol, potvrdil, že se očekává zásadní dopad na světovou ekonomiku. „A bude to mít dopad i na českou ekonomiku, protože objevující se recese třeba v Německu zásadně ovlivňuje situaci u nás. Propojenost a závislost ekonomiky je ve světě obrovská, recese v ČR kvůli koronaviru podle mě bude,“ prohlásil Korec.

Křeček ale zopakoval, že investoři a mnozí ekonomové recesi jen přiživují. „Světová ekonomika roste už příliš dlouho, vymyká se to těm cyklům, na které jsme my ekonomové byli zvyklí. A možná to očekávání recese teď zbytečně projektujeme právě do koronaviru a říkáme si, že to je ten spouštěč krize, která už prostě musela přijít,“ myslí si Křeček.

Nejvíce zasaženým odvětvím bude podle Křečka cestovní ruch a s tím spojená letecká doprava a další služby. „Dále se očekává snížení toků zboží v globálním obchodě a s tím spojené transporty, takže logistika je další zasaženou oblastí. V mnoha dalších oborech se může zpomalit místní výroba vlivem nedostatku součástek a polotovarů. Začne to ve strojírenství a elektrotechnice a bude se to přelévat do dalších součástí ekonomiky,“ nastínil ekonom.

„Na závěr je třeba říci, že nemusíme propadat panice, přeju si, abychom z komára nedělali velblouda, úmrtnost není vyšší než u chřipky a s tou se zde potýkáme každý rok. Evropský zdravotní systém si s koronavirem dobře poradí, ale bojím se, že politici jsou slabí a ten strach přiživují a přenášejí ho na lidi,“ snažil se uklidnit posluchače Křeček.

