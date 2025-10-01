Český štít proti Green Dealu, souhlas Bruselu nepotřebujeme

To se teď změnilo. Na půdě Národohospodářské fakulty VŠE v Praze vznikl pozoruhodný koncept řešení pro ČR, který konkrétní opatření nabízí a byl autory pojmenován „Český štít proti zdražování energií“.
Vypracovala jej Katedra hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze pod vedením vedoucího katedry doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. Hlavními autory konceptu jsou ekonomové Ing. Jan Klaus (nejmladší syn bývalého prezidenta Václava Klause), doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., a Ing. Milan Bednář, Ph.D.
Náklady Green Dealu a emisních povolenek systému EU ETS 2, které mají být zavedeny už v roce 2027, označují autoři analýzy za neúnosné (ve výši vyšších desítek miliard korun ročně). Připomínají však také emisní povolenky systému EU ETS 1, které fungují již od roku 2005 a které zatěžují domácnosti a firmy částkou 60 miliard korun ročně. „Myslím si, že občanům to bohužel nedochází. Uvědomují si to především manažeři ve firmách, ale domácnosti nemají povědomí o tom, že právě v souvislosti s Energiewende, tedy německou energetickou politikou, a s naší politikou obnovitelných zdrojů, už dnes platí za elektřinu mnohem více, než by museli,“ řekl pro ParlamentníListy.cz spoluautor analýzy, ekonom Miroslav Ševčík.
NE Green Dealu! Zlevníme energie – SOUHRNNÉ SHRNUTÍ ŘEŠENÍ PRO ČR
Podstata ekonomického konceptu:
Usilovat o zrušení systému EU ETS 1 i EU ETS 2. A do doby, než se podaří pro toto získat konsenzus v EU, zavést rychle průběžné dočasné nástroje eliminace negativních dopadů Green Dealu a emisních povolenek na občany a firmy v ČR. Cílem je použít všechny vybrané prostředky státem z prodeje emisních povolenek a všechny fondy EU (využívané dnes převážně na dotace pro nové obnovitelné zdroje a na jiné netransparentní účely) na přímé snížení cen elektřiny, benzínu, nafty, plynu a tepla. A to prostřednictvím cenového rozhodnutí ERÚ o regulované složce cen elektřiny, plynu a tepla a prostřednictvím snížení spotřebních daní z benzínu a nafty.
- Střednědobé koncepční řešení
Zrušení, resp. zásadní revize hlavních nástrojů Green Dealu:
- Snížení cen emisních povolenek v systému EU ETS 1.
- Úplné zrušení EU ETS 2 (nyní schválen start od roku 2027) či minimálně odklad zavedení.
- Rozšíření možností využití výnosů ČR z emisních povolenek na sociální a infrastrukturní účely.
Dopady již existujících, resp. schválených parametrů systémů EU ETS:
-
EU ETS 1 – emisní povolenky na výrobu elektřiny a tepla (platné od roku 2005):
Zvyšují již dnes cenu elektřiny o cca 1 Kč/kWh (tj. o cca 15 až 20 % pro domácnosti a o cca 20 až 25 % pro firmy), což v roce 2025 znamená cca 60 mld. Kč zátěž pro občany a firmy v ČR.
-
EU ETS 2 – emisní povolenky na domácnosti (zahájení schváleno od roku 2027):
Zdraží benzín, naftu, plyn a uhlí s negativním dopadem na občany a firmy v ČR v řádu vyšších desítek miliard Kč ročně, a navíc způsobí významné navýšení všech ostatních cen v ČR.
- Okamžité opatření eliminující dopady EU ETS 1 – „ČESKÝ ŠTÍT PROTI ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ“
Cíl opatření: Průběžný nástroj eliminace negativních dopadů Green Dealu a emisních povolenek EU ETS 1 na občany a firmy v ČR prostřednictvím snížení cen elektřiny pro všechny. Cílem je najít dočasné řešení, než dojde ke zrušení EU ETS.
Podstata opatření: SNÍŽIT CELKOVOU CENU ELEKTŘINY VŠEM SPOTŘEBITELŮM V ČR AŽ O 1,0 KČ/KWh, A TÍM OKAMŽITĚ SNÍŽIT CELKOVOU CENU ELEKTŘINY VŠEM OBČANŮM O 15 AŽ 20 % A FIRMÁM O 20 AŽ 25 %. NEUTRALIZOVAT NEGATIVNÍ DOPADY POVOLENEK EU ETS 1 NA CENY ELEKTŘINY V ČR.
Klíčové parametry:
-
Mechanismus:
Státní příspěvek ve výši až 1 Kč/kWh, který bude zahrnut do regulované složky ceny elektřiny, kterou stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) minimálně 1 x ročně. V případě rozhodnutí vlády je možné zavést již v během roku 2026, a tím snížit ceny elektřiny všem spotřebitelům v ČR.
- Financování:
- Výnosy státu z prodeje emisních povolenek EU ETS 1 a EU ETS 2
- Příjmy z fondů EU alokovaných na životní prostředí a tlumení sociálních dopadů
- Vyšší daňové příjmy díky růstu HDP a zaměstnanosti
- Dividendy z ČEZ a z ostatních státních energetických firem
- Úspory z omezení dotací na OZE a jiné zbytné dosavadní výdaje na tzv. „ochranu klimatu“
- Ekonomické a sociální přínosy:
- Ochrana českých domácností a firem před umělým navýšením cen energií kvůli EU ETS
- Zvýšení konkurenceschopnosti České republiky
- Snížení sociálních výdajů státu, protože dojde ke snížení počtu lidí ohrožených chudobou
- Podpora růstu české ekonomiky a hrubého domácího produktu ČR
- Podpora stability energetické infrastruktury a snížení rizika blackoutů v budoucnu
Shrnutí: STÁT VRÁTÍ LIDEM TO, CO JIM GREEN DEAL BERE PROSTŘEDNICTVÍM EMISNÍCH POVOLENEK. Zavedení „ČESKÉHO ŠTÍTU PROTI ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ“ je rychlé, efektivní a legální řešení, které zmírní negativní dopady Green Dealu na české občany a firmy a podpoří českou ekonomiku.
Redakce ParlamentníchListů.cz se spojila s hlavním autorem konceptu, ekonomem Janem Klausem, který nám sdělil, co jej vedlo ke zpracování této analýzy: „Pracuji přes 20 let v energetice a přirozeně se od revoluce zajímám o politiku. Green Deal stále více snižuje životní úroveň občanů a celkovou konkurenceschopnost České republiky. O schváleném systému emisních povolenek tzv. EU ETS 2 se v českém veřejném prostoru mluví velmi nepřesně, zejména o údajném zastropování ceny. A o systému EU ETS 1, který tu již funguje od roku 2005, se nemluví téměř vůbec. Přitom už 20 let platí občané a firmy v cenách elektřiny v podstatě celoevropskou daň z elektřiny a ani o ní neví. Hlavním cílem tedy bylo zejména přispět do aktuální debaty fakty a přiblížit veřejnosti, jak vlastně emisní povolenky jako hlavní nástroj Green Dealu fungují. A současně navrhnout konkrétní ekonomická řešení, jak eliminovat nežádoucí dopady emisních povolenek na občany a firmy do doby, než se podaří tyto nástroje na EU úrovni zrušit či zásadně změnit.“
Podstatou navrženého opatření je snižování dotčených cen pro zákazníky a tyto výdaje státu financovat primárně ze zdrojů státu plynoucích státu z prodeje emisních povolenek. Dnešní evropské směrnice sice předurčují, že příjmy z prodeje emisních povolenek i návazné EU fondy je možné použít pouze pro definované oblasti, kde je hlavním cílem podpora klimatických změn, ale také částečně na sociální účely, aby změna mohla proběhnout. Ale vlastní mix konkrétních skupin projektů či fondů, prostřednictvím kterých český stát tyto zdroje utrácí, je do značné míry rozhodován na národní úrovni.
Navržený koncept ekonomů Klause, Ševčíka a Bednáře předpokládá, že by stát měl usilovat o to, aby bylo možné maximum těchto prostředků využít pro financování navrženého opatření. Reálně jde totiž částečně o sociální podporu všech domácností a také jde o podporu investic do distribučních sítí, které jsou nezbytné, aby vůbec EU zamýšlená transformace energetiky proběhla a nedošlo ke kolapsu sítí. Koncept též předpokládá, že by v rámci hospodaření Státního fondu životního prostředí (kam příjmy ČR z prodeje emisních povolenek a unijní fondy proudí) docházelo k přebytkům. Tyto přebytky by tím pádem kompenzovaly vzniklý deficit státního rozpočtu z titulu uvažovaného příspěvku do cen energií. Dopad na celkový dluh ČR by tak byl neutrální. Navíc je zřejmé, že snížení ceny elektřiny všem by podpořilo ekonomický růst a pozitivně se projevilo na zvýšení daňových příjmů země, což je další nepřímý zdroj financování v případě zavedení navrhovaného řešení.
Mezi další navrhované zdroje financování opatření patří dividendy z ČEZ a dalších státních energetických firem. „Ekonomická logika našeho konceptu je založená na faktu, že čím vyšší je cena emisních povolenek, tím vyšší jsou tržní velkoobchodní ceny elektřiny a naopak. Tudíž výše zisků, resp. dividend z ČEZ, odráží do značné míry vývoj cen emisních povolenek. Tudíž pokud je cílem eliminovat dopad emisních povolenek na ČR, tak dává ekonomický smysl velkou část dividend z ČEZ využít na snížení celkové ceny elektřiny všem,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz Jan Klaus.
Zavedení opatření by se mohlo v peněženkách občanů projevit velmi rychle, pokud to bude prioritou vlády. „Předpokládám, že pokud by vláda rozhodla o příspěvku v duchu našeho konceptu (např. zrušení příspěvku na OZE a přidání dalšího příspěvku státního rozpočtu do ceny), tak ERÚ vydá bez prodlení nové cenové rozhodnutí, a tudíž by ke snížení celkové ceny elektřiny pro všechny mohlo dojít již během roku 2026,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Jan Klaus.
Analýza řeší i dopady blížícího se zavedení systému povolenek EU ETS 2. „Méně ekonomicky vyspělé země s nižší kupní silou jsou relativně více vystaveny vysokým cenám elektřiny a dopadům systémů EU ETS,“ varují autoři analýzy. EU ETS 2 nejvíce zasáhne zejména nízkopříjmové skupiny a dojde tak k dalšímu rozevření sociálních nůžek. Připravované emisní povolenky EU ETS 2 mají dle platné EU směrnice stanoven cenový strop, který má obyvatele ochránit před zvyšováním cen. Podle autorů analýzy z NF VŠE však tento strop fakticky neexistuje. Dnes platný schválený cenový strop pro rok 2027 je sice 57 eur za tunu CO2 (výchozí strop 45 eur stanovený pro rok 2020 plus inflace). Již dnes se však tyto cenné papíry obchodují kolem 80 eur.
Reálně je ve schválené směrnici definován mechanismus, že pokud cena překročí daný strop, tak EU přidá na trh pouhá cca 2 % celkového objemu, což s cenou významně nepohne. A když bude cena růst dál, tak si musí EU odhlasovat, že přihodí další opět cca 2 % objemu. Takže ve skutečnosti žádná brzda na růst ceny není. Navíc tento strop platí pouze na první 3 roky. V médiích diskutovaná aktuální nová shoda 19 zemí ve skutečnosti pouze znamená, že vznikl konsenzus a nekonkrétní dopis, který odešel na Evropskou komisi, a ve kterém je nesmělá prosba, zda by Evropská komise nemohla zvážit nějakou úpravu. Není proto vůbec jasné, co a kdy se s tím na úrovni EU stane.
Zavedení povolenek EU ETS 2 dle analýzy znamená další zásadní snížení konkurenceschopnosti evropských zemí a další neúnosné zhoršení životní úrovně všech občanů. Zátěž si vyžádá nutnost obrovských záchranných opatření a sociálních dávek pro občany a dalších výdajů s ohledem na další zátěž ohrožených zaměstnavatelů. Proto navržený koncept řešení uvažuje analogicky k navrženému opatření pro eliminaci EU ETS 1 stejný postup i v případě EU ETS 2. Přímo snížit dotčené ceny plynu, tepla, benzínu a ropy a toto snížení financovat z příjmů státu z prodeje těchto povolenek.
Autoři také upozorňují, že emisní povolenky jsou v jiných koutech světa mnohem levnější. V USA skoro pětkrát, v Číně osmkrát. „Ano, je to tak, je to likvidace konkurenceschopnosti evropských firem a už to některým lidem může připadat i jako sabotáž ze strany eurobyrokratů, kteří stanovovali tyto podmínky,“ sdělil ParlamentnímListům.cz ekonom Miroslav Ševčík. A dodal: „Naším základním cílem je zrušit ETS 2 a ETS 1. Pokud by došlo ke zrušení, tak nemusíme nic přesměrovávat k lidem, protože jim ty peníze zůstanou. Ale pokud by se to nepovedlo, tak část peněz, které se vyberou, a pak se dávají na obnovitelné a takzvaně ekologické zdroje, se musí přesměrovat k ohroženým domácnostem. Bude jich velké procento, protože se to dotkne úplně každého.“ Emisní povolenky Ševčík označil za dlouhodobý podvod na občanech Evropské unie.
autor: Jan Novotný