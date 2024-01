Český „zbroják“ fakt nedostane každý, ozval se herec Hynek Čermák. Šílený útočník by měl mít strach, že potká někoho se zbraní

Od útoku pravděpodobně psychicky poznamenaného střelce na FF UK uplynuly 3 týdny a lidé si v souvislosti s útokem stále kladou řadu otázek. Herec Hynek Čermák, který je sám držitelem zbrojního průkazu, ale např. také leteckého průkazu, na některé z těchto otázek odpověděl. Popsal například, jak se to má s psychotesty pro piloty a sáhl do minulosti k jednomu velmi smutnému případu.

Herec Hynek Čermák poskytl rozhovor sdružení Liga Libe, které se zabývá problematikou držení zbraní. Herec prozradil, že si zbrojní průkaz udělal ve 23 letech, ale postupem času mu propadl. A až teď se dostal k tomu, aby ho obnovil. „Byla to taková moje vášeň, koníček. A říkal jsem si, že by bylo škoda, abych ten zbroják neobnovil, abych nemohl pomoct svým blízkým, lidem, který mám rád, i jiným, pokud to bude třeba,“ vysvětloval Čermák.

Zdůrazňoval, že získat v Česku zbrojní průkaz, je „tvrdá cesta“, a tím sítem podle něj projde jen část lidí. Pokud to není velkým snem člověka, těžko by tím sítem prošel. Neprojde jím prý ani člověk, který pro manipulaci se zbraní není dost šikovný. „A ten, kdo ten zbrojní průkaz má, toho to změní. Lidi třeba přestávají pít alkohol, protože si uvědomují tu zodpovědnost,“ pokračoval Čermák.

Systém kontroly držitelů zbraní je podle Čermáka natolik přísný, že nelze provést něco jako podezřelý nákup zbraně či střeliva. I sám obchodník s municí může upozornit policii na nákup, který se mu nepozdává. „Policie ví o vaší každé zbrani. Ví o vašem každém nakoupeném náboji,“ prohlásil Čermák.

V rozhovoru s Čermákem také zaznělo, že zbojní legislativa v Česku je dostatečně přísná, jen je třeba ji důsledně dodržovat. Včetně toho, aby jednotlivé složky, které spolu mají komunikovat, opravdu komunikovaly.

Herec v této souvislosti prozradil, že jako držitel leteckého průkazu pošel také psychotesty. Trvalo to prý dva dny a není si jist tím, zda by psychotesty pomohly odhalit potenciálního aktéra oné odporné střelby.

V této souvislosti se nabízí příběh pilota Andrease Lubitze, který u letu číslo 9525 Germanwings s letadlem plným cestujících narazil do země. Spáchal tak sebevraždu. Jako pilot musel v minulosti projít psychotesty, ale nakonec v roce 2015 stejně udělal to, co udělal a poslal k zemi letoun plný nic netušících cestujících.

Ten, kdo chce spáchat nějaký hrůzný čin, si vždy najde prostředek, jak to spáchat. Pokud nedostane do ruky zbraň, může si půjčit náklaďák, jak to udělala Olga Hepnarová, nebo jeden z teroristů na vánočních trzích v Německu v roce 2016, kde takovýto hrůzný čin spáchal Anis Amri. V závěru roku 2023 Němci vyhostili Iráčana, který prý plánoval obdobný teroristický útok.

Čermák své vyjádření uzavřel větou, že by rád žil ve společnosti, kde by každý takovýto šílený útočník musel počítat s tím, že ho kdykoli může zastavit ozbrojený civilista. Civilista, který si je vědom velké odpovědnosti držitelů zbraní.

Lidé by měli jednat podle základní poučky, jak se chovat v krizové situaci: Schovej se, uteč, bojuj. Podle Čermáka by měl mít každý člověk právo a schopnost bránit svůj život. „V takové společnosti bych chtěl žít,“ zdůraznil.

