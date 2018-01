Chce si mi plakat, kde je ta pravda a láska? Celebrity truchlí nad výsledky prezidentské volby, dcera Michala Suchánka to dokonce srovnala s Osvětimí

„27. leden 1945. Jako mnoho jiných, i já jsem v Osvětimi snil o tom, že lidstvo bude schopno si vzít ponaučení z toho, co se v Osvětimi stalo a co všichni dosud považovali za nepředstavitelné a nemožné. Dokáže to? Hermann Langbein. Rakouský historik, bývalý vězeň z Osvětimi,“ podotkla Berenika Suchánková k vítězství Miloše Zemana s tím, že jí je smutno.

Výsledky voleb sice zpěvák Tomáš Klus akceptuje, i tak je zarmoucený. Je mu také líto menšin, i když respektuje volbu většiny. „Hlavně nechme spát hlavně,“ podotkl Klus.

Manželka hudebníka Petra Jandy Alice pak dodala, že jí je smutno. Zároveň se podle svých slov také stydí. „Chce se mi plakat, že musím respektovat volby. Že většina mého národa přehlíží tu aroganci, mstivost a lživost. Že jediné, co je zajímá, jsou migranti. Že když v cizině vygooglíte Zemana, dozvíte se jen, jak a kde byl opilý či řekl, co neměl. Tak kde je ta pravda a láska, co zvítězí nad lží a nenávistí,“ podotkla Jandová.

V táboře Jiřího Drahoše pak byla k vidění herečka Aňa Geislerová. Ta i přes výsledky voleb burcuje k tomu, abychom vydrželi, že bude líp. Oproti tomu mladý zpěvák Adam Mišík přemýšlí o emigraci.