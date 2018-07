Chce za to trestat, její muž to sám dělá. Další problémy Taťány Malé

Firmy mají dle zákona povinnost zveřejňovat účetní závěrky, ačkoli tak mnohé nečiní. Mezi firmami, které mají v tomto ohledu nedostatky, je i několik společností manžela Taťány Malé. Ta je přitom šéfkou resortu, který má nad řádným zveřejňováním dokumentů společností dohled. Jak zjistil reportér deníku MF Dnes Vojtěch Srnka, firmy zabývající se insolvencí mají na svém kontě dohromady 22 neodevzdaných účetních závěrek. Nyní jsou již všechny psány pouze na Ondřeje Malého, manžela Taťány Malé.

Ministryně Malá odmítá, že by snad k nějakému porušení došlo, neboť společnosti jsou už několik let neaktivní. „Swisscredit již cca 15 let a společnost All 4 Law nikdy aktivní činnost ani nezahájila,“ vysvětluje ministryně. Jak podotýká redaktor Srnka, toto tvrzení nelze vzhledem k nezveřejněným závěrkám ověřit.

Pravidla se přitom nedávno zpřísnila, Ministerstvo spravedlnosti se pokouší uvést v platnost novelu, která by se zaměřila na kontrolu neaktivních firem. Podle analytičky společnosti Bisnode Petry Štěpánové svou zákonnou povinnost neplní asi čtvrtina subjektů. „Ani jednou za posledních šest let informační povinnost nesplnilo 25 procent, tedy více než 124 tisíc subjektů,“ řekla analytička.

Nezveřejňování účetních závěrek vede k pokřivení férového tržního prostředí. Firmy, které dodržují zákon, jsou logicky v nevýhodě, neboť své účetní výsledky zveřejňují i konkurenci, která tak třeba nečiní. „Je to nevýhodné pro ty poctivé, které odhalují své finanční možnosti, tedy zejména obrat,“ vysvětluje Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci. Skrývání účetních závěrek má často dobrý důvod, když firma buďto nejedná zcela v souladu se zákonem, nebo se snaží skrýt některé údaje před konkurencí.

A jaké v současnosti hrozí za porušování zákona postihy? Pokuta ve výši 100 tisíc korun, v případě opakovaného prohřešku pak další pokuta ve výši až 3 procent hrubé hodnoty společnosti, nebo dokonce likvidace firmy.

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá sice argumentuje neaktivitou předmětných firem, ale v poslední době se v obchodním rejstříku společností mnohé změnilo. Redaktor Srnka zjistil, že firma Swisscredit v červnu z rejstříku vyškrtla poskytování mikropůjček do 75 tisíc. Firma All 4 Law v květnu získala podíl ve společnosti OK Insolvence.

autor: mak