Chcete studnu? Poplatek se zvedá ze tří stovek na deset tisíc

reklama

Zdražení stavebních povolení zatíží i stavebníky, vrtné firmy a hydrogeology. „Bude to pravděpodobně znamenat určité omezení poptávky po těchto pracích,“ řekl pro CNN Prima News předseda České asociace hydrogeologů Josef Vojtěch Datel.

Po 1. červenci lidé zaplatí např. u studní o 9700 korun víc než nyní. Jde o nárůst o 3233 %, kritizovala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová (za ANO). „Je to nepochopitelný nárůst. Já jsem nezaznamenala, že by někdy správní poplatky vzrostly o takovou částku v procentech. My jsme správní poplatky neměnili, to se stalo až s novelou z dílny pana ministra Bartoše,“ podotkla.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) naopak viní Dostálovou. „To mi přijde směšné až absurdní. Zařazení staveb a studní do kategorie, která vyžaduje složitější povolování, vyjednala přece Klára Dostálová ještě s požadavkem ministerstva zemědělství,“ řekl Bartoš. Jeho resort argumentuje mimo jiné nárůstem administrativní náročnosti prováděných úkonů a vlivem inflace.

Tento argument je podle ekonoma Lukáše Kovandy „mimo“: „Kdyby to mělo zohlednit inflaci, tak to z 300 korun bude na necelých 600 korunách. Těch 10 tisíc je naprosto mimo,“ řekl.

Podraží i stavební povolení na novou garáž, rodinný dům nebo chatu; nově přijde na pět tisíc oproti současné tisícovce.

Psali jsme: Nový stavební zákon slibuje stavební povolení již za třicet dní Jana Zwyrtek Hamplová: Absolutní neznalost reality a právní úpravy Portál stavebníka je příslibem, že při realizaci stavebních projektů nebudete muset na úřad Ombudsman: Úřady svými průtahy upřely právo stěžovatelům při posuzování nepovolené stavby

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama