Chlapečku, jsi chlapeček, nebo holčička? Je ti 12, rozhodni se, navrhl ministr Pelikán. Šabatová souhlasí

Gender není otázka vašich pohlavních orgánů, ale toho, jak se právě cítíte, poučují genderoví liberálové s oblibou své odpůrce. Důsledné praktické naplnění této zásady připravil jako svůj „pomníček“ ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Předkládá návrh, podle kterého by si kdokoliv už od dvanácti let mohl pouhým prohlášením na matrice změnit své pohlaví. Nebude již třeba žádného chirurgického zákroku, rozhodující bude pouze to, jak se člověk cítí.

Návrh ministerstva spravedlnosti má podobu novely § 29 Občanského zákoníku, který říká, že změna pohlaví nastává provedením příslušného chirurgického zákroku. Novela byla nyní předložena do meziresortního připomínkového řízení, po jejich zapracování ji projedná vláda a pak případně půjde do Poslanecké sněmovny, Senátu a k prezidentovi. Text návrhu získal server Česká justice.

Současné znění § 29 OZ:

Návrh počítá s tím, že kdokoliv starší dvanácti let (do patnácti let se souhlasem rodiče) by se mohl dostavit na matriku s papírem od sexuologa, že trpí poruchou pohlavní identity. Na základě tohoto lékařského dokumentu pak může na matrice vydat prohlášení, že si mění pohlaví. Dnem tohoto prohlášení se pohlaví příslušné osoby změní.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že pouze vychází vstříc judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který v loňském roce rozhodl, že úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat chirurgickým zákrokem či sterilizací, neboť by tím bylo porušeno právo příslušné trans osoby na soukromí a rodinný život. Současná česká úprava je podle tvrzení ministerstva v přímém rozporu s tímto rozhodnutím.

Na počátku dubna vyjádřila stejný názor- že podmínkou změny pohlaví nesmí být sterilizace- ombudsmanka Anna Šabatová. „Důsledkem této právní úpravy jsou zejména praktické problémy v životě trans lidí, kteří chirurgický zákrok z vážných či osobních důvodů podstoupit nemohou či nechtějí, a úplné úřední změny pohlaví tudíž nemohou dosáhnout,“ napsala ve své zprávě za loňský rok. Ministerstvo spravedlnosti zareagovalo promptně.

Jako důvod změny Občanského zákoníku ministerstvo uvádí, že platná úprava nerespektuje pohlavní identitu trans osob a vyžaduje pro její uznání chirurgický zákrok, který je nepřiměřeným zásahem do tělesné identity.

„V důsledku toho má účinná právní úprava významný diskriminační potenciál, jelikož na trans osobu, jejíž skutečné pohlaví není právně uznáno bez podstoupení daných chirurgických zákroků, je stále z hlediska práva nahlíženo jako na osobu pohlaví, kterým se necítí být,“ píše ministerstvo spravedlnosti. Následně explicitně popisuje potíže, kterým jsou tyto osoby vystavovány. Například jejich pohlaví na občanském průkaze neodpovídá jejich pohlaví skutečnému, což je vystavuje nepříjemným situacím, když se takovým dokladem musí prokazovat. „Jméno, příjmení, pohlaví a rodné číslo, které jsou v těchto dokladech uvedeny, zpravidla neodpovídají vzhledu, chování a obecně sociální roli dané osoby,“ kritizuje ministerstvo.

Naopak s navrhovanou úpravou bude podle Pelikánových úředníků trans osobám umožněno k úřední změně pohlaví přistoupit dříve a bez invazivních zákroků. „Tento krok bude mít zpravidla velmi pozitivní vliv na její život,“ uzavírá optimisticky ministerstvo spravedlnosti.

Aktivistka Feryna: Spousta lidí mezi gendery tak nějak proplouvá...

Shodou okolností právě v den, kdy web Česká justice tento nejnovější občanskoprávní počin ministra Pelikána prezentoval, vydal web Flowee.cz otevřený rozhovor s osobou jménem Marie Feryna. Ta se prezentuje jako žena, ačkoliv se narodila jako muž a ve známost vstoupila pod svým původním jménem Jiří Feryna. V posledních dnech se o ní začaly zajímat orgány činné v trestním řízení kvůli nařčením, že v prostorách pražského Autonomního sociálního centra Klinika opakovaně znásilňoval/a dívky.

„Já jsem se narodila jako muž, ale muž rozhodně nejsem. Samozřejmě neexistují jen dva gendery, mužský a ženský, spousta lidí se může cítit kdekoli mimo tyto dva póly - třeba bez genderové příslušnosti nebo mezi gendery tak nějak proplouvat, jednou se cítit jako muž, jindy jako žena,“ sdělila hned na úvod rozhovoru.

Ona sama, ačkoliv se cítí jako žena, prý na ostatní působí jako velmi podivný muž. „Pro ostatní bývá těžké zvyknout si, že nejsem Jiří, ale Marie. To se pak projevuje třeba na veřejných toaletách nebo v případě, když chce člověk participovat na činnosti nějaké organizace, nechce, aby tam byl veden jako člen nebo členka. To jsou detaily mého každodenního života,“ líčí.

Feryna je členkou Strany Zelených a to dvojkolejnost jejího statusu završuje. Zatímco místní organizace na Praze 2 jí vede jako ženu, v celostátní členské kartotéce je jako muž.

Otázka genderové identity se podle Feryny nedá objektivně zjistit, musí se prostě člověku věřit, že je tím, za co se vydává.

Pak popisovala, jak náročný je coming- out, neboli objevení své pravé sexuální identity. „U mě trval sedm let, sama sobě, aniž bych komukoli cokoli řekla, jsem se outovala od patnácti do dvaadvaceti,“ popsala. Vůbec se prý neradila s doktory, z těch má strach, ale „začala jsem číst blogy od trans lidí, zajímalo mě, co píšou, co zažívají“.

Připouští, že pro rodiče je složité, když si dvacet let myslí, že mají syna a najednou jim dítě oznámí, že je to jinak, ale ona prý svým rodičům „napsala dlouhý e-mail“ a od té doby to berou skvěle.

„Všechno je propojené. Vezměme si třeba intersekcionální feminismus, ten zohledňuje a reflektuje různé složky identity. Feminismus není o tom, že například jsem žena, ale že jsem žena jiné barvy pleti, z určitých sociálních poměrů, s handikepem, trans žena… To je nutné zohledňovat, jinak se z feminismu může stát privilegovaná aktivita pro střední třídu a zabezpečené manažerky a nikdo nebere ohled třeba na ženy bez domova,“ zakončila Feryna svůj výklad.

