Chovanec spustil na sjezdu ČSSD kanonádu. Podal si i protikandidáta Hamáčka

Hnutí ANO je partner, který sociální demokracii prodá, kdykoliv se mu to bude hodit. Ve své zprávě úřadujícího předsedy v úvodu dnešního sjezdu ČSSD to dnes řekl statutární místopředseda strany Milan Chovanec. Bývalý ministr vnitra uvedl, že ČSSD by měla zvážit, proč by z takové pozice do vlády měla chodit. Kritizoval výběr ministerstev, o která by měla ČSSD usilovat podle jeho protikandidáta v souboji o post šéfa strany Jana Hamáčka.

Chovanec zmínil, že ČSSD podle průzkumů dlouhodobě škodí nejednotnost. Sociální demokracie podle něj není schopna po debatě najít jednotící stanovisko, za které by se postavila. Z konkrétních věcí, které mohly ČSSD uškodit, zmínil policejní reorganizaci či kauzu kolem memoranda na těžbu lithia. "Byli jsme zneužiti," konstatoval k ostré kampani ohledně lithia těsně před sněmovními volbami ze strany ANO či KSČM.

V souvislosti s předvolebními útoky uvedl, zda opravdu chce ČSSD koaličního partnera, který ji prodá, kdykoliv se mu to bude hodit. "Z této pozice poddaného chceme vstupovat do příští vlády?" ptal se delegátů přítomných na sjezdu v Hradci Králové Chovanec.

Pokud by přesto ČSSD jednala o vládě, muselo by to být o programu a principech, dodal. "Ne podle výhodnosti pro pár funkcionářů (ČSSD), ale pro Českou republiku," řekl. Kritizoval ministerstva, která v souvislosti s ČSSD zmínil Hamáček, například ministerstvo pro místní rozvoj či zdravotnictví. "Kde jsou silová ministerstva? Ministerstvo práce? To radši do té vlády vůbec nechoďme," uvedl.

Pokud by skutečně ČSSD usilovala o uvedené resorty, vyplnil by se podle něj sen šéfa ANO Andreje Babiše. Chovanec s odkazem na stíhání Babiše v kauze Čapího hnízda zopakoval, že ve vládě by neměl být trestně stíhaný politik.

Fotogalerie: - Sjezd ČSSD v Hradci Králové

autor: pas, čtk