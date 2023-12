Chrst a žbluňk. Blokovali dopravu, dostali džberem vody. Policie už řeší

Klimatičtí aktivisté z Poslední generace ve středu dostali při svém protestu v Praze studenou sprchu. Členové Svobodných na aktivisty při další z řady protestních blokád rušných pražských silnic vytáhli kýble s vodou. „Eko šílenci na silnice nepatří a magistrát ani policie by to neměly tolerovat,“ uvedla pražská předsedkyně strany a mluvčí Svobodných Veronika Blažková.

„Šlo o plánovanou akci. Není to poprvé, co jsme se snažili aktivisty z Poslední generace zastavit v nesmyslném blokování magistrály, bohužel u policie jsme vždy my ti, co něco porušují, což my si nemyslíme, bráníme motoristy, kterým těchto pár jedinců komplikuje život v každodenní činnosti. Když jsme tedy zjistili, že se rozhodli dnes blokovat část magistrály mezi Pankrácí a Vyšehradem hned v ranních hodinách, tak jsme vyrazili na akci. Kýble s vodou byla varianta, která jim nezničí oblečení, ale jasně vyjádří nesouhlas s jejich konáním. Uprostřed jejich plánované cesty byli naši dva členové Svobodných připraveni na ně vrhnout kýble s vodou. Když se přiblížili na pár metrů, popadli kýble a bylo to. Někteří policisté pár kapek také schytali,“ popisuje událost exkluzivně pro ParlamentníListy.cz. pražská předsedkyně strany a mluvčí Svobodných Veronika Blažková.

Oba zástupce Svobodných poté na chvíli zadržela policie a nyní se zkoumá, zda šlo o přestupek. „Následně policie akčně začala řešit Svobodné jako ‚výtržníky‘, legitimovala oba členy a vyzvala je, ať zanechají dalšího jednání. Po chvilce diskuse i mírně připustili, že můžou mít na aktivisty svůj názor, ale mají prý vše řádně nahlášené, tedy nezbývá jim nic jiného než je doprovázet. Jestli se nakonec bude jednat o přestupek, se uvidí. A zda budeme v podobných akcích proti Poslední generaci pokračovat? Možné to určitě je. Eko šílenci na silnice nepatří a magistrát ani policie by to neměly tolerovat,“ uzavřela Blažková.

Blokování komunikací je v poslední době oblíbenou kratochvílí klimatických aktivistů po celém světě. Organizace Poslední generace 30 například v Praze v posledních měsících pravidelně pořádá pochody na hlavních tazích ve snaze donutit úřady zavést ve městě nejvyšší povolenou rychlost 30 km/h. Při průchodu rušnými pražskými silnicemi si aktivisté ještě stěžovali, že na ně řidiči údajně najížděli. Velké podpory se ale aktivisté nedočkali ani u řidičů, ani na sociálních sítích.

Jak v Německu, tak ve Spojených státech se navíc hromadí incidenty, kdy rozzlobení řidiči na klima aktivisty zaútočí ve snaze zatarasenou komunikaci zase zprůjezdnit. V některých případech si takto počínali dokonce i samotní policisté, konkrétně strážci pořádku v Nevadě v srpnu autem prorazili blokádu a všechny účastníky protestu bez milosti zatkli.

V Německu už klima aktivisté z Poslední generace čelí policejnímu stíhání a místní úřady se snaží prosadit vyhlášky, podle nichž by bylo možné po aktivistech požadovat úhradu škod, které způsobili. Aktivistům by také mohly být účtovány výjezdy policie, hasičů a záchranných složek.

V Německu už klima aktivisté z Poslední generace čelí policejnímu stíhání a místní úřady se snaží prosadit vyhlášky, podle nichž by bylo možné po aktivistech požadovat úhradu škod, které způsobili. Aktivistům by také mohly být účtovány výjezdy policie, hasičů a záchranných složek.

