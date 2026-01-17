Chtěli vystrašit děti, aby nebyly „radikální“. Místo toho stvořili ikonu

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
A pozor. Platí to i o teenagerech. I teenageři, kteří si dovolí naznačit, že migrace s sebou přinesla nejen pozitiva, mohou být označeni za potenciální teroristy. Může se tak stát skrze počítačovou hru, kterou SOUK spustila. Hra nese název Pathways a je to interaktivní hra určená pro žáky ve věku 11 až 18 let. Je financována z programu Prevent, kterým se britské ministerstvo zaměřuje na boj proti extremismu.
Britský deník The Telegraph ke hře napsal, že hra s každým teenagerem zachází jako s krajně pravicovým extremistou. Hlavními postavami hry jsou mladý muž a dívka a jejich úkolem je vyhnout se v on-line komunikaci nařčení ze šíření pravicové extremistické ideologie. Ovšem ať už si vyberete jakoukoliv psotavu, hra vás označí zájmenem „oni“.
Tvůrci hry na úvodní stránce prohlašují, že cílem hry je podpořit získání informací o extremismu a o radikalizaci prostřednictvím procesu volby v bezpečném prostředí. Cílem hry je prý také poskytnout mladým lidem podporu ve chvíli, kdy mají pocit, že sami upadají do osidel extremismu, nebo do nich upadá někdo v jejich okolí. Do třetice je cílem hry mladým lidem ukázat, jak snadno se může nenávist řízená v on-line prostoru přelít do off-line života.
„Náš vzdělávací balíček byl navržen tak, aby se dal používat kdekoli s připojením k internetu, aby oslovil co nejvíce mladých lidí. Jednoduše, proklikávejte scénáře a vybírejte si z nich klepnutím na obrazovku na chytrých telefonech nebo tabletech nebo pomocí myši na noteboocích nebo počítačích,“ vyzývají tvůrci hry.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
V počítačové hře dostanou chlapec či dívka možnost připojit se do radikálních diskusních skupin, dostanou potenciální možnost připojit se k protestům proti erozi britských tradičních hodnot a vyjádřit se k statistikám spojeným s tématem migrace. A právě tady už je patrné, že hráči musí být opatrní v tom, jak se ke statistikám vyjádří.
V pokynech ke hře se píše: „Vaše postava ve hře se jmenuje Charlie. Začne studovat na vysoké škole a ve hře nastane situace, kdy ho ve studijních výsledcích předběhne černošský student. A vy máte rozhodnout, zda přijmete to, že student např afroamerického původu může být lepší než vy, nebo sklouznete k tezi, že váš kolega ze studií je migrantem, který vám jednoho dne sebere práci, i když vy tolik dřete. Pokud se přikloníte k možnosti, že migranti berou práci tvrdě pracujícím bílým mužům, budete upozorněni, že vaše volba nebyla správná.“
Pokud hráč zvolí špatně v příliš mnoha případech, je na konci hry odkázán na program Prevent a je mu doporučeno, aby navštěvoval vzdělávací programy, kde se naučí rozpoznat potenciálně nebezpečné situace, které mohou vést k radikalizaci občana.
Pokud hráč odpoví špatně ve všech případech, je také odkázán na program boje proti dezinformacím a radikalizaci a je mu přidělen mentor.
The Telegraph také upozorňuje, že Pathways obsahuje materiály pro učitele, kteří jsou vyzýváni, aby tento zdroj využili „k demonstraci místního obrazu hrozeb, které představují konkrétně extrémně pravicové aktivity“.
„Výuka mediální gramotnosti zajišťuje, že všichni, kterých se naše programy dotýkají, odcházejí s celoživotními nástroji a dovednostmi, aby se před těmito hrozbami chránili,“ poznamenal k tomu Matteo Bergamini, zakladatel a generální ředitel organizace SOUK.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Amelia z hloupé videohry britské vlády ‚Pathways‘, která se snaží přimět děti, aby milovaly imigranty, se proměnila v meme a já jsem pro,“ napsal jeden z diskutérů.
"If you join a nationalist group you will get to meet hot racist arthoes and fight against the destruction of your culture"— Rawrell ?? (@_rawrell) January 10, 2026
I don't think this game is sending young British men the message they think it's sending. https://t.co/NEg6GU6ubv pic.twitter.com/VdAuqXA3Vw
Amelia from the stupid UK Government video game 'Pathways' that is trying to make kids love immigrants has become a meme and I'm all for it pic.twitter.com/rdkyp5lyiT— Basil the Great (@BasilTheGreat) January 14, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.