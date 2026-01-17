Chtěli vystrašit děti, aby nebyly „radikální“. Místo toho stvořili ikonu

17.01.2026 16:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V roce 2015 vznikla ve Velké Británii společnost SOUK – Shout Out UK, jež si klade za cíl bojovat proti šíření dezinformací ve společnosti a podle vlastního výkladu se snaží brzdit šíření nenávisti ve společnosti. Má to však háček. V praxi to totiž znamená, že se dívá kriticky na každého, kdo si dovolí zpochybňovat přínosy imigrace do Velké Británie. A lidé už si začali ze společnosti SOUK tropit žerty.

Chtěli vystrašit děti, aby nebyly „radikální“. Místo toho stvořili ikonu
Foto: Screen hra britské vlády
Popisek: Hra britské vlády Pathways o radikalizaci

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 16676 lidí
Ve Velké Británii si před více než deseti lety řekli, že je třeba čelit dezinformacím. Mimo jiné dezinformacím spojeným s migrací. A tady nastává problém. Společnost SOUK, která vznikla v roce 2015, si vzala za cíl bojovat proti dezinformacím a proti šíření nenávisti ve společnosti. Jenže to v praxi znamená, že člověk, který poukáže na rizika, která s sebou nesla např. migrační vlna, která se i v Británii začala významně projevovat už v roce 2015, může být označen za potenciálního teroristu.

A pozor.  Platí to i o teenagerech. I teenageři, kteří si dovolí naznačit, že migrace s sebou přinesla nejen pozitiva, mohou být označeni za potenciální teroristy. Může se tak stát skrze počítačovou hru, kterou SOUK spustila. Hra nese název Pathways a je to interaktivní hra určená pro žáky ve věku 11 až 18 let. Je financována z programu Prevent, kterým se britské ministerstvo zaměřuje na boj proti extremismu.

Britský deník The Telegraph ke hře napsal, že hra s každým teenagerem zachází jako s krajně pravicovým extremistou. Hlavními postavami hry jsou mladý muž a dívka a jejich úkolem je vyhnout se v on-line komunikaci nařčení ze šíření pravicové extremistické ideologie. Ovšem ať už si vyberete jakoukoliv psotavu, hra vás označí zájmenem „oni“.

Tvůrci hry na úvodní stránce prohlašují, že cílem hry je podpořit získání informací o extremismu a o radikalizaci prostřednictvím procesu volby v bezpečném prostředí. Cílem hry je prý také poskytnout mladým lidem podporu ve chvíli, kdy mají pocit, že sami upadají do osidel extremismu, nebo do nich upadá někdo v jejich okolí. Do třetice je cílem hry mladým lidem ukázat, jak snadno se může nenávist řízená v on-line prostoru přelít do off-line života.

„Náš vzdělávací balíček byl navržen tak, aby se dal používat kdekoli s připojením k internetu, aby oslovil co nejvíce mladých lidí. Jednoduše, proklikávejte scénáře a vybírejte si z nich klepnutím na obrazovku na chytrých telefonech nebo tabletech nebo pomocí myši na noteboocích nebo počítačích,“ vyzývají tvůrci hry.

SOUK web

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

59%
1%
38%
2%
hlasovalo: 11799 lidí
Společnost SOUK také zdůrazňuje, že již spolupracovala s řadou klientů, včetně mj. ministerstva pro digitální kulturu, média a sport, Úřadu pro komunikaci v Londýně (OFCOM), Velvyslanectví USA v Londýně, ministerstva zahraničí USA a včetně NATO.

V počítačové hře dostanou chlapec či dívka možnost připojit se do radikálních diskusních skupin, dostanou potenciální možnost připojit se k protestům proti erozi britských tradičních hodnot a vyjádřit se k statistikám spojeným s tématem migrace. A právě tady už je patrné, že hráči musí být opatrní v tom, jak se ke statistikám vyjádří.

V pokynech ke hře se píše: „Vaše postava ve hře se jmenuje Charlie. Začne studovat na vysoké škole a ve hře nastane situace, kdy ho ve studijních výsledcích předběhne černošský student. A vy máte rozhodnout, zda přijmete to, že student např afroamerického původu může být lepší než vy, nebo sklouznete k tezi, že váš kolega ze studií je migrantem, který vám jednoho dne sebere práci, i když vy tolik dřete. Pokud se přikloníte k možnosti, že migranti berou práci tvrdě pracujícím bílým mužům, budete upozorněni, že vaše volba nebyla správná.“

Pokud hráč zvolí špatně v příliš mnoha případech, je na konci hry odkázán na program Prevent a je mu doporučeno, aby navštěvoval vzdělávací programy, kde se naučí rozpoznat potenciálně nebezpečné situace, které mohou vést k radikalizaci občana.

Pokud hráč odpoví špatně ve všech případech, je také odkázán na program boje proti dezinformacím a radikalizaci a je mu přidělen mentor.

The Telegraph také upozorňuje, že Pathways obsahuje materiály pro učitele, kteří jsou vyzýváni, aby tento zdroj využili „k demonstraci místního obrazu hrozeb, které představují konkrétně extrémně pravicové aktivity“.

„Výuka mediální gramotnosti zajišťuje, že všichni, kterých se naše programy dotýkají, odcházejí s celoživotními nástroji a dovednostmi, aby se před těmito hrozbami chránili,“ poznamenal k tomu Matteo Bergamini, zakladatel a generální ředitel organizace SOUK.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

91%
7%
2%
hlasovalo: 46812 lidí
Jenže netrvalo dlouho a lidé si začali ze společnosti SOUK i z její hry dělat legraci. Na konto hry vzniká řada zesměšňujících obrázků. Důležitou roli v nich hraje Amelia, dívka s fialovým účesem, která postavy hráčů provází úskalími radikalismu.

„Amelia z hloupé videohry britské vlády ‚Pathways‘, která se snaží přimět děti, aby milovaly imigranty, se proměnila v meme a já jsem pro,“ napsal jeden z diskutérů.

 

Amelia

Britská dívka Amelia z počítačové hry

Britská dívka Amelia z počítačové hry

Britská dívka Amelia z počítačové hry

Psali jsme:

Chybí 50 miliard a nic se neděje, nechápe Okamura. Fialova vláda obelhávala lidi
„To je české vládní prohlášení, ne ukrajinské.“ Okamura řádil ve studiu
Výbušně o Ukrajině. Zveřejnila Klára Samková. A bude toho víc
Lži, migrace a potíže, ukázal neposlušný policista fungování za Rakušana

 

Zdroje:

https://t.co/NEg6GU6ubv

https://t.co/rdkyp5lyiT

https://t.co/VdAuqXA3Vw

https://twitter.com/_rawrell/status/2009779055965380672?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BasilTheGreat/status/2011399348391989576?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.shoutoutuk.org/pathways/

https://www.telegraph.co.uk/news/2026/01/09/prevent-video-game-extremist/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

extremismus , migrace , radikalismus , zahraničí , Velká Británie , radikalizace , PREVENT , nenávist , šíření nenávisti , hate speech , fakta a dezinformace , Pathways , Amelia

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pomůže podle vašeho názoru hra proti radikalizaci mladých lidí v britké společnosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co přesně sledujete tou žalobou na prezidenta?

A nebylo by spíš na místě podat kompetenční žalobu? Tu podle všeho nechcete podat, aby se neodváděla pozornost od práce vlády a pak podáte jinou žalobu. Já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pracovním románkům se opravdu daříPracovním románkům se opravdu daří Když rozchod přijde jako rána z čistého nebeKdyž rozchod přijde jako rána z čistého nebe

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poslední Fialova rada: Už ne malý stát. Už ne nízké daně. Ale boj s populismem

18:00 Poslední Fialova rada: Už ne malý stát. Už ne nízké daně. Ale boj s populismem

Petr Fiala pronesl na kongresu ODS v Praze svůj poslední projev ke straníkům, které varoval, že úkol…