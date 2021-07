Chudé ochráníme. Zelená politika EU je neohrozí, slibuje Brabec

reklama

Evropská komise minulý týden představila plán zelené proměny evropské ekonomiky „Fit for 55“, který má v roce 2050 udělat z EU klimaticky neutrální ekonomiku. V tomto plánu se počítá mimo jiné s tím, že po roce 2035 se přestanou prodávat automobily se spalovacími motory.

„Je to revoluce,“ zhodnotil plán EU ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v rozhovoru pro MF Dnes. Revoluce v dopravě a v energetice. Emisní povolenky si budou muset kupovat dodavatelé paliv i tepla a to i ti malí, nejen velké teplárny, které mají tuto povinnost již dnes. V souvislosti s tím vyslovil Brabec varování.

„Nesmí to dopadnout jako Žluté vesty ve Francii, kde prezident Macron zdražil pohonné hmoty a společnost to nepřijala. My zaprvé patříme mezi země s energetickou chudobou. Je jasné, že tohle bude znamenat zvýšení ceny tepla, elektrické energie i pohonných hmot. Musí se to tedy vymyslet tak, aby to na nízkopříjmové skupiny nedopadlo. Další věc je, že Evropa sice uspoří emise, ale nesmí je o to větší při výrobě vypouštět Čína, Indie nebo Rusko. To by bylo úplně nesmyslné. A zatřetí, máme starý vozový park, protože lidé nemají na nové auto. Takže lidé by odsouvali nákup nového auta a paradoxně by zhoršovali ovzduší, protože by o to déle jezdili s těmi starými auty,“ varoval Brabec.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který má tuto agendu na starosti, si prý toto riziko uvědomuje. Česko podle Brabce trvá na tom, že se musí mezi ekologicky přijatelné zdroje zařadit i plyn a jádro, protože ho nemáme jak nahradit. V tuto chvíli je sice Česko vývozcem elektřiny, ale to bude platit už jen asi 4 roky. I my pak budeme muset řešit otázku, z čeho budeme nabíjet tolik propagované elektromobily.

S dotacemi na nákup elektromobilů podle Brabce Češi počítat nemohou.

„Nepovažujeme to za efektivní vynaložení peněz daňových poplatníků, abychom lidem dotovali nákup většinou druhého auta, protože málokdo si dnes koupí elektromobil jako první auto,“ řekl ministr.

Psali jsme: Do ulic! Jako Žluté vesty, velí Ivan David. Důvody? Celá řada Drzost, brutální. Babiš řekl, co prý SPOLU chystalo. Pocítili by to skoro všichni Jestli tohle v EU odkývou, Češi budou jezdit hodně starými auty, shodli se Brabec a Skopeček. Budeme se mít hůř? Jako kdyby Česko a Slovensko vyzvaly Brusel, kdy zakáže rybolov. Ekonomka Šichtařová je pobouřena. Tohle by nás hodně poškodilo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.