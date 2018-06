Chytrolíni, nic jste nevyhráli, vzkazuje po pádu kvót Martin Fendrych

„Není důvod? Itálie si myslí opak. Babiš však uvažuje jen za sebe (asi si myslí, že i za Česko). Důvod pomoci přitom je, a to velký, Itálie nezvládá starat se o masu příchozích, je migranty zavalena. My takovou situaci neřešíme, tedy ‚není důvod‘, tedy nás Itálie nezajímá, tedy nás problémy EU nezajímají, tedy zajímáme se pouze o sebe,“ řekl Fendrych. Česká neochota pomáhat je dle jeho slov zdůvodňována teroristickými útoky, nesnadnou integrací lidí, pomoc je pak vydávána za ohrožení našich lidí.

„Vyhrál Babiš, Okamura, Zeman, vyhráli jsme my prosazenou nepomocí? Je prozíravé (s pohledem upřeným do budoucnosti) tvrdit, že ‚není důvod‘ pomoci? Jakou pomoc by tak asi Itálie a Brusel od Česka čekaly? Pár set, maximálně pár tisíc ubožáků přijmout. Vybrat si, mít jistotu, že jde o lidi prchající před válkou, před pronásledováním, že nejsou džihádisté, přivézt je a integrovat. Integrovat mimo jiné proto, aby se z nich džihádisté nestali, abychom nečelili problému uprchlických ghett jako Francie, Belgie, Švédsko a další státy,“ dodal Fendrych. Podle něj je Babišův postoj krátkozraký.

„Co kdyby přišla uprchlická vlna z Východu a migranti se městnali u nás? Co kdyby se znovu zvedla vlna uprchlíků ze Sýrie atd. a Německo už je nebralo jako v roce 2015? Valili by se i k nám, uvízly by jich tu desetitisíce... a nikdo by nám na oplátku nepomohl,“ řekl Fendrych se slovy, že momentální vítězství nás vzdaluje Evropě.

„Považujeme se za zemanovské či babišovské chytrolíny (kalkulátory), ale chováme se hloupě, neprozíravě a sobecky i z pohledu českých národních zájmů, české budoucnosti,“ uzavřel.