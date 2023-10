Cibule, že by člověk brečel, ale ne při krájení. 25 Kč nebo až 30 Kč. Od Fialy? Pořád to samé

Máte rádi zeleninu? Tak si připravte více peněz. Například u cibule sáhnete v plzeňských Křimicích, kde se jí daří, do peněženek pro 25 korun za kilogram (u žluté cibule), pro 30 korun za kilogram (u červené cibule). Uvedl to pro iRozhlas.cz farmář Martin Otásek. Agrární komora už se ozvala, kdo za drahotu, ze které by člověk snad až brečel, může.

Cibule však není jediná, která zdražila. I když i dle srpnových dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) je její podražení výrazné. Průměrná spotřebitelská cibule totiž dosáhla 30 korun, což je o 12 korun víc než loni. Kilo hlávkového zelí stojí 34 korun, je tak dražší o deset korun.

Server Seznam Zprávy zmapoval, kolik by stálo lečo. Na začátku srpna, kdy výpočet provedl, zmínil, že čtyřčlennou rodinu by lečo vyšlo o 23,2 koruny dráž než před rokem. Zejména kvůli paprikám a rajčatům. Podle statistik ČSÚ za červenec 2023 by za čtyři porce leča (500 g rajčat, 500 g papriky, 150 g cibule a čtyři vejce) rodina zaplatila 94,79 Kč. Loni v červenci by přitom vyšlo jen na 71,54 Kč.

Paprika podle všeho zdražila nejvýrazněji, a to o 83,39 % (o 6,4 Kč na 500 g).

Na vysoké ceny zeleniny upozornila i Agrární komora ČR na svém facebookovém profilu.

„Při nakupování potravin v supermarketech je možné pozorovat zajímavý matematický úkaz. Přestože dodavatelské ceny zemědělců klesají už několik měsíců po sobě, ceny v obchodech naopak neustále rostou. V srpnu meziročně poklesly ceny zemědělských výrobců o 16,4 % (v červenci před tím o 14,3 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 26,2 %, v živočišné výrobě byly ceny nižší o 2,4 %. Čísla statistiků jasně dokazují, kdo může za vysoké ceny potravin v obchodech. Zemědělci to rozhodně nejsou,“ píše Agrární komora.

Spolek Pravý břeh – Institut Petra Fialy se přitom na svém facebookovém profilu chlubí tím, že ceny potravin klesají.

„Jak je to s cenami potravin? Podle dříve zveřejněných dat Českého statistického úřadu ceny zemědělských výrobků v srpnu meziročně klesly o 16,4 %. Ceny potravin tak jednoznačně klesají. A to díky několika faktorům. Podle ministra zemědělství Marka Výborného za to může například letošní nadprůměrná sklizeň. Ale také je důležité zmínit, že určitý podíl má i tlak vlády na potravináře. Tyhle neformální rozhovory, třeba na akci Země živitelka, měly dopad na to, kam se ceny potravin posunuly. Na poklesu cen jde vidět, že vláda Petra Fialy situaci řeší. A to efektivně,“ zaznívá na videu.

