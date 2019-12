Čína? Jaromír Jágr znovu napaden. Slavným umělcem. Jde i o Babiše

Téma Číny se v poslední době v médiích řeší velmi často. Ve zprávě BIS, ve zjištěních Aktuálně.cz o firmě Home Credit, na serveru Info.cz a dalších, i v Parlamentu ČR. Senátor Fischer dokonce podal trestní oznámení, protože měl podezření, že „mohlo jít o cílenou snahu ovlivnit činnost Parlamentu“ a protože byl cílem monitoringu. A další polínko do ohně přiložil rockový zpěvák David Koller, který se proslavil v kapele Lucie. Anketa Podporujete stávky a hladovky za klima? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 6905 lidí

Koller si všiml reklamy na billboardu s Jaromírem Jágrem, na které sloganem „Ty největší příběhy si píšeme sami“ propaguje čínského výrobce mobilů a další elektroniky Huawei. Před používáním této značky varoval před rokem Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nicméně, dle mnohých se čínský výrobce elektroniky stal obětí obchodní války mezi USA a Čínou. Dodejme, že to není poprvé, kdy se nad počínáním nejslavnějšího českého hokejisty někdo pozastavuje z politických důvodů. Jágr schytal kritiku už za cestu do Číny, kde propagoval hokej.

Reklama Huawei s Jaromírem Jágrem:

„Tak tenhle příběh z 68 začíná bejt divnej. Nejdřív kuřata, teď čínská fízlárna. Dle mého prachy nejsou všechno. Říká se ledacos. Třeba je lepší jít k doktorovi, než se lísat k fízlům. Ale možná zažijeme i velký finále a bude srdcervoucí,“ mínil Koller na Instagramu. „Kuřata“ jsou narážka na reklamu na Vodňanské kuře z roku 2013, ve které se sešel Jaromír Jágr s Andrejem Babišem.

„Jaromír s f. Huawei spolupracuje už dlouhá léta. Mnohem déle, než se spekuluje o jejich úmyslech. Proč vám ta spolupráce nevadila dříve? Proč až teď? Každý má naštěstí právo živit se tím, čím dokáže. Budete odsuzovat i všechny ty, kteří nakupují jejich výrobky, protože je tím taky podporují? Kdo jsi bez viny, hoď kamenem...“ informoval Kollera jeden z komentujících.

„Jenže v mezidobí vyplynuly mnohé skutečnosti.. že Huawei má bezpečnostní průsery, ze Bureš podvádí a okrádá evropské daňové poplatníky... v ten moment měl Jaromír možnost cuknout, což neudělal... tím jakýkoliv morální kredit ztratil,“ opáčil další.

„Pane Koller, hudba skvělá, ale tento názor je trapnost nade vše. Vaši jistotu, že máte pravdu, Vám závidím, co všude taháte politiku jste se mi zhnusil, nemusím na každém kroku řešit politiku. Bohužel kradou burešovci i jeho oponenti, navážet se do Jardy je ubohé, co říkáte na to jak se o čínského prezidenta starala anglická královna – ta je taky komunistka, zloděj a kolaborant? Baví mě černobílý svět spousty lidí, máte to jednoduché, Babiš a Zeman zlo a ti, co jsou proti nim, jsou svátost sama,“ komentoval další uživatel.

„Davide, nechci být hnidopich, ale JAROMÍR JÁGR toho dokázal neuvěřitelně! Na rozdíl od Vás, zůstal člověkem, který příliš nekomentuje politické dění, tak, jako se o to snažíte vy, ale i spousta dalších vašich souputníků, umělců, kteří už nejsou příliš vidět a tak se snaží na sebe upozornit tou nejhorší možnou cestou.

Jako hudebníka si vás vážím, ale jako člověk jste u mě poklesl, protože jste se zařadil do skupiny umělců, kteří místo tvorby agitují!“ vzkázal další fanoušek.

Kollerovi se kromě kritiky dostalo i dalšího zastání: „Davide respekt! Čtu tady ty sračky a nestačím se divit! Naprostý souhlas! Někdo, kdo sice ČR hodně proslavil a je bezesporu náš nejlepší hokejista všech dob, ten který hraje s 68 a bije se v prsa proč, tak se stane nechutným nástrojem bolševické moci a to ještě naprosto veřejně! Omlouvá ho jen to, že mu to bůh nadělil jinam než do mozku! A druhá otázka, co po kom tady zůstane... Hokejista nebo jeden z nejlepších muzikantů historie a jeho nesmrtelné songy! Davide respekt!“

Kopla si i Barbora Koukalová, editorka webu Expres.cz. „Jak se má vaše kámoška Lenka Papírek Dusilová, co dělala v Číně kšeft za milion?“ narážela na cestu Dusilové do Číny, o které psala v roce 2016.

