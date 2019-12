Čína je bezpečnostním rizikem, a Zeman má od nich pořád poradce. Senátor Fischer šermoval před kamerou zprávou BIS

Neúspěšný kandidát z minulé prezidentské volby zatím novou kandidaturu neohlásil, ale ani ji nevyloučil. „Já jsem po volbách slíbil voličům, že se neztratím a že se mnou mohou počítat. Dnes mám ale jako senátor mnoho ústavních povinností. Ještě nepřišel čas, abych se rozhodl, ale chci být na tuto možnost připravený,“ řekl v pořadu týdeníku Reflex Prostor X.

Česká republika je podle něj ve vážné situaci z hlediska demokracie a svobody. „Je zde oligarchizace politiky a médií, a to je problém. Musíme se ale dívat i za hranice českého prostoru a hledat své spojence a dát si pozor na nepřátele. Je potřeba o naší zemi přemýšlet v celém tomto kontextu a já jako kandidát určitě budu mít co nabídnout,“ naznačil Fischer, že s kandidaturou počítá.

Komentoval také nový audit Evropské komise, podle kterého premiér Babiš přetrvává ve střetu zájmů, což ale Babiš odmítá. „Zpochybňování toho, že jde o finální audit, je od Babiše a ministryně Dostálové snaha hrát na čas. Když mluvčí EK potvrdí, že je to definitivní text, je to pro mě jasné slovo. Možná bychom o tom měli debatovat veřejně a v Parlamentu, tady už nejde o soukromý byznys, ale o Českou republiku a její budoucí dotace,“ burcoval Fischer.

Je v našem zájmu, dokonce i v zájmu Andreje Babiše, abychom evropská práva dodržovali. Je potřeba to brát vážně, jde o důvěryhodnost České republiky,“ pokračoval s tím, že nejde jen o vztah Praha – Brusel. „Mnoho evropských států, které do evropské kasy odvádějí balík peněz, začíná stále více řešit, kam se peníze jejich daňových poplatníků posílají. Je potřeba si uvědomit, že ztráta důvěry v takovém společenství by nám mohla velmi ublížit,“ uzavřel senátor.

Vyjádřil se i k cestě senátora Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan, kterou zkritizoval prezident Zeman. „S Kuberou jsem o cestě na Tchaj-wan mluvil, a kdyby nejel on, jel bych já. V Senátu jsme se shodli, že cesta předsedy Senátu nám dává smysl. I mnozí moji předchůdci na Tchaj-wan jezdili, a pokud vím, ty protesty od Číny se objevovaly už od 90. let, kdy tady prezident Havel přivítal tchajwanského prezidenta,“ vzpomínal Fischer. „Navíc před půl rokem tam byl belgický premiér a k žádnému vyhoštění belgického velvyslance z Číny nedošlo, takže bych z toho nedělal větší drama, než to je,“ má jasno Fischer.

Prezident Zeman Kuberovu cestu zkritizoval za to, že je v rozporu s politikou jedné Číny, a odsoudil také jednání primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který vypověděl partnerskou smlouvu s Pekingem právě na základě klauzule o jednotné Číně.

„A kdo sedí v expertním týmu prezidenta? Lidé leckdy bez bezpečnostní prověrky. A také prezident opakovaně uvádí, že má svého čínského poradce,“ spustil Fischer a pokračoval, že Čína s námi hraje silovou hru a je třeba být jednotní a působit silně. „Nenechal bych Peking nám říkat, co si máme myslet,“ dodal.

„Problém vidím také v tom, že předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) jednal s představitelem čínské rozvědky. Je nemyslitelné, aby předseda Parlamentu demokratické země jednal s někým, kdo se objevuje ve varovných zprávách bezpečnostních služeb po celém světě,“ zkritizoval senátor poslance Vondráčka.

Fischer v rozhovoru i nadále srážel prezidenta Zemana. „Zeman mi v jednu chvíli přišel jako mluvčí skupiny PPF, vždy, když se řešilo něco, co by mohlo zhoršit vztahy s Čínou, varoval, že tu máme PPF a aby nepřišli o byznys. Ale Česká republika je něco víc než jedna obchodní skupina, registrovaná navíc v Nizozemí,“ prohlásil.

Poté se téma přeneslo na bezpečnostní rizika spojená s čínskou aktivitou v Evropě. „Čína je pro nás bezpečnostním rizikem, podle zpráv BIS roste počet případů, kdy Číňané hledají své agenty v byznysu, v médiích, na univerzitách, tam všude rozvíjí své kontakty. Abychom se nakonec nedostali do situace, že Peking bude kontrolovat všechny naše aktivity,“ varoval Fischer a dodal, že technologie ohrožuje demokracii a právě před čínskou technologií musíme být nejvíce na pozoru.

Nakonec se Fischer věnoval tématu Ujgurů, tureckých Číňanů, vyznávajících islám, jejichž kulturu a civilizaci se snaží Čína dlouhodobě zničit. „Oni je po statisících zavírají do lágrů a proslýchá se, že je používají při nedobrovolném dárcovství orgánů. Tam jsou kliniky hned vedle těch lágrů a jeden uprchlý vězeň mi to potvrdil, lidé z jeho cely prý najednou zmizeli a nevraceli se. Před vstupem do lágru je jim prováděno důkladné lékařské vyšetření. Čína je má jako zásobárny orgánů pro transplantační byznys,“ vysvětloval zděšenému moderátorovi.

