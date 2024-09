Čína má problém. „To je skoro neufinancovatelné.“ Kmoníček překvapil. To se jinde neslyší

„Podle evropské teorie se bude vyvíjet Čína, stejně jako třeba Indie tak, že tím, jak bude bohatnout, půjde podle naší teorie nahoru střední třída. Ta bude mít hodnoty střední třídy, bude tedy směřovat k ochraně individua a k naší silné demokracie. S hrůzou zjišťujeme, že to tak vůbec není. Klasickým případem je další rostoucí asijská ekonomika, indická,“ konstatoval na úvod Kmoníček a ukázal, jak se hluboce, coby Evropané, mýlíme.

Slabost, kde byste nečekali

Čína podle velvyslance funguje velmi podobně, i když je to konfuciánský komunismus, a Vietnam také, ale v Indii zjistíte úplně něco jiného. „Já jsem to viděl často na návštěvách našich podnikatelů. Přišli sem a ten velký český podnikatel tady u nás porazil své dva tři konkurenty a ovládl desetimiliónový trh. A měl pocit, že v té Indii bude jednat s někým, kdo přeskočil své dva až tři konkurenty a ovládl trh. Jenomže v Indii, pokud chcete být úspěšným podnikatelem, tak jeden nezávislý provokativní sociolog spočítal, že chcete-li mít alespoň dvacetimiliónovou dolarovou indickou společnost, v podstatě to znamená, že vaši lidi nebo vy vlastníma rukama musíte zabít tak alespoň sto lidí. Konkurence je tam tak příšerná, že tlak je takový, že jsem nezažil společnost, která by vůči svým vlastním členům zcela programově byla tak tvrdá, jak to žádný Evropan nedokáže. Měl jsem na to pravidlo, že v Indii neexistuje Ind tak chudý, aby na něm nemohl parazitovat jiný Ind,“ uvedl Kmoníček.

„Například před naší rezidencí nám bydlela rodina bezdomovců, kteří tam spali na chodníku s dětmi. Jednou ráno jsem odlétal do Německa a vycházím z rezidence a vidím, že takoví dva drzouni v kožených bundičkách kopou do dětí a vyhánějí je z chodníku. Podivil jsem se a oni na to, že tady jsou ty nejlepší odpadky v Dillí. Přece si prý nemyslíme, že tady tihle lidé žijí a bydlí zadarmo. Za to se platí dvě rupie a oni to dnes nezaplatili.“

Co mladý Vietnamec, to nejlépe právník

Proč Evropa tento nástup nezachytila? Právě proto, že jsme se celou dobu snažili chovat tak, jak říká naše teorie, že je dobře, když Asie bohatne, protože vytvoří střední třídu a ta bude mít naše hodnoty. Nepochopili jsme základní věc biologie, že když vezmete evropskou květinu a přesunete ji do Asie, tak jsou dvě možnosti. Buď vám chcípne, nebo zmutuje. Ale už nikdy nebude stejná. A tak si Asie vytvořila úplně nový systém řízení světa, který by nám může přijít bizarní, kuriózní, ale měli bychom být rádi, že v tom nežijeme, protože by se nám v tom jako Evropanům fakt nežilo dobře,“ uvedl Hynek Kmoníček.

A pokračoval o jihovýchodní Asii: „Když se podíváte na čísla počtu obyvatelstva, tak je jasné, že síla je na jejich straně. Největším problémem Evropy není imigrace, ale depopulace. Hranice prosté reprodukce, abychom u nás měli lidi, které máme, je zhruba 1,4 dítěte na ženu, byť se to již několikrát upravilo a snížilo, ale stále to nedosahuje ani jeden ze států Evropské unie. Paradoxně ten, kdo je nejvíce ohrožen úbytkem obyvatel, je dnes Řecko. Naproti tomu některé asijské státy trpí opačným problémem, jako Indie a Vietnam. Ale ty, kteří se již vyvinuly naším způsobem, jako Čína a Jižní Korea, začínají trpět také depopulací. Což je paradoxní. Abych nebyl negativní a neříkal, že toto století už máme prohrané, protože nás Číňané snědí a převálcují, nemusí tomu tak být, protože Čína se dostala do zvláštního problému, který se jmenuje politika jednoho dítěte. Pamatujete, že když ji vyhlásili, tak v podstatě teorie byla, když to méně rozdělujete, tak tím více jim můžete dát a tím se vytvoří bohatší Čína. Indie do toho nikdy nepřistoupila.“

Výsledkem toho podle diplomata je, že Čína už dnes není největším státem světa. „Číně už druhý rok za sebou ubývá obyvatelstvo. A stát už říká, že by rodiny měly mít alespoň tři děti, ale to už se nedožene, to je ex post. Číně hrozí, že do roku 2050 z jedné miliardy dvou set miliónů lidí spadne na 700 až 800 miliónů! A z toho neuvěřitelných 380 miliónů, což jsou jedny Spojené státy, budou v důchodu. To je skoro neufinancovatelný systém.“

Tygři v předdůchodovém věku

„Druhý příklad takového evropského problému v Asii je další vysoce vyvinutý stát, Jižní Korea. Ta natolik zbohatla, že lidé přestali mít děti. Nejnižší porodnost na světě byla v loňském roce právě v Jižní Koreji. Za celý rok se tam narodilo pouze 23 000 Jihokorejců. Výsledkem je, že do dvaceti let se jejich armáda sníží na polovinu. Dojdou lidi. Chápete, že Severní Korea se už směje, protože tímto problémem netrpí.“

„Asijské státy, které viděly evropský a některý asijský problém, na to zareagovaly úplně opačně. Indie nikdy nezavedla politiku jednoho dítěte. Jeden ze synů slavné Indiry Gándhíové, Sajay, to zkusil podle stejné teze, že čím méně bude Indů, tím více se jim bude moci rozdělit. Nedopadlo to dobře, protože začali rušit slumy v Dillí, a když lidé začali odjíždět do vesnic, tak kolem města postavil jednotky vojáků, které je vysazovali z autobusů a rovnou na místě jim šmikaly chámovody. To způsobilo poprask po celé Indii. Když rok poté Sajay Gándhí zahynul při leteckém neštěstí, celá Indie slavila. Když jsem tam byl jako velvyslanec, našel jsem ještě jednu jeho sochu, která byla zabalena v pytli a každý, kdo šel okolo, tak si do ní praštil,“ seznámil přítomné Kmoníček.

„Dnes je Indie nejrychleji rostoucí ekonomikou světa s jednou miliardou 400 milióny lidmi. Za posledních deset let postavila 52 000 kilometrů dálnic. Víte, kolik je dálnic v Čechách? Je to 1300 kilometrů,“ porovnal zdánlivě neporovnatelné velvyslanec ve Vietnamu.

A pokračoval slovy: „Pro zajímavost. Za posledních deset let postavili Číňané zhruba 135 000 mostů, přičemž ten nejdelší má 165 kilometrů! To jsou technologické věci, které ve Spojených státech a v Evropě už skoro nikdo nezná a nedokáže. My se tomu snažíme čelit, a to je umělá inteligence. Pokud přejdeme na robotizaci, tak nám bude více méně jedno, že nám ubývají lidé, protože prostě nebudou potřeba. Technologie nás může zachránit, ale v tom případě bychom se museli chovat stejně pragmaticky jako Asiaté,“ konstatoval na závěr tématu Hynek Kmoníček.