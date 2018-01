Církevní restituce znovu na scéně. Je to jako ve varieté, říká Přibyl

„To, že se opět otázka církevních restitucí vytáhne, jsem čekal. Je to jako ve varieté, kdy se tato otázka vytáhne jako králík z klobouku,“ podotkl Přibyl k znovu otevíranému tématu.

„Církev nebo křesťanská víra tady je přes 1000 let a docházelo tady k různým přesunům. Takže v roce 1948 měly církve nějaký majetek a ten majetek byl protizákonně ukraden. A stát z něj žil léta a zavázal se, že bude platit duchovní a o majetek se starat. To se dělo v omezené míře,“ poznamenal Přibyl. Po roce 1990 se podle něj vrátilo jen několik málo budov, a to pro zajištění základního provozu církve.

„Pak se dlouho nic nedělo, Ústavní soud vyzval k činnosti. Pak se tedy něco stalo v roce 2012,“ řekl k historii církevních restitucí.

Zdanění církevních náhrad si Přibyl nepřipouští. „Je to právní nesmysl,“ domnívá se Přibyl, jenž si je jist, že ke zdanění církevních náhrad dojít nemůže. A to přesto, že o nich politici hovoří.

Přibyl pak hovořil také o současné české společnosti. „Přál bych jí trochu klidu. Vnímám tady příliš hodně napětí. Slovo a čin nejsou v souladu. Něco jiného říkáme a něco jiného se děje,“ podotkl Přibyl v rozhovoru s moderátorkou Zuzanou Tvarůžkovou.

„Čím víc je někdo vidět, tím větší by na něj měly být kladeny nároky,“ uzavřel Přibyl.

autor: vef