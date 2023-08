Čižinský kvůli Pospíšilovi napsal Pekarové. Hodně neobvyklá výzva

Pražské zastupitelské kluby by se měly zapojit do očištění magistrátní politiky od kauzy Dozimetr, říká šéf hnutí Praha sobě Jan Čižinský. „Zkompromitovaného politika“, europoslance Jana Pospíšila, vyzvala Praha sobě k rezignaci z funkce náměstka pražského primátora na základě nově zjištěných informací o jeho zapojení do korupční kauzy. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) byla v otevřeném dopise vyzvána ke „znovuobnovení pražské buňky TOP 09“.

Hnutí Praha sobě 28. srpna vyzvalo Jiřího Pospíšila k rezignaci na základě odhalení Deníku N o jeho údajné účasti při organizaci korupce v Praze. Podle zjištění měl Jiří Pospíšil v roce 2018 organizovat schůzku v Itálii s Petrem Gazdíkem, Stanislavem Polčákem, Michalem Redlem a Pospíšilovým poradcem Jiřím Fremrem. Vyšetřovatelům kauzy Dozimetr mělo být následně sděleno, že právě v Itálii se uzavřela dohoda, na základě které se zisk z korupční činnosti rozděloval mezi STAN a TOP 09.

Vyzýváme @Pospisil_Jiri k rezignaci! ?? Deník N odhalil, jak organizoval korupci v Praze. Takový člověk nemůže jako náměstek reprezentovat hlavní město, ani jako europoslanec Českou republiku. Jaká zjištění plynou z policejních spisů? ???? (1/7) pic.twitter.com/Y1jk5K8dYQ — Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) August 28, 2023

Praha sobě avizovala, že podnikne další kroky, pokud Pospíšil do 48 hodin neodstoupí. „Policejní zjištění jsou šokující, člověk s takovými kontakty nemůže působit v čele hlavního města,“ informoval skrze sociální síť X Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě.

Jiří Pospíšil na sociální síti uvedl, že se žádného nezákonného jednání nedopustil. „Ačkoli nemám (očividně na rozdíl od novinářů z Deníku N) přístup do policejního spisu, je zcela evidentní, že jsem se žádného nezákonného jednání, které nyní naznačuje i Praha sobě, nedopustil, jinak by byly tyto informace ve spise a policie by podle toho konala. Článek Deníku N a pasáže z policejního spisu jasně potvrzují, že s kauzou Dozimetr jsem nikdy neměl a nemám nic společného. Nejsem v ní podezřelý, natož obviněný,“ napsal Pospíšil spolu s vyjádřením svého přesvědčení, že kauza bude policií nezávisle prošetřena. Zároveň vyzval člena Zastupitelstva hl. m. Prahy a člena Praha sobě Jana Čižinského, aby „ustal s těmito absurdními politickými výpady a výroky“, že jimi znevažuje právní systém České republiky.

Ačkoli nemám (očividně na rozdíl od novinářů z Deníku N) přístup do policejního spisu, je zcela evidentní, že jsem se žádného nezákonného jednání, které nyní naznačuje i Praha sobě, nedopustil, jinak by byly tyto informace ve spise a policie by podle toho konala. Článek Deníku N a… — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) August 29, 2023

Rezignace Jiřího Pospíšila se do 48 hodin nekonala, jak k ní hnutí Praha sobě vyzvalo. Z toho důvodu svolalo na 31. srpna tiskovou konferenci, na níž oznámili další chystané kroky. „Jako měl Mirek Topolánek Marka Dalíka a Petr Nečas Janu Nagyovou, tak Jiří Pospíšil měl na realizaci dohod z italské schůzky nyní bývalého člena pražské TOP 09 pana Jiřího Fremra. Proto se obracíme na pražské zastupitelské kluby, aby se aktivně zapojily do očištění magistrátní politiky od kauzy Dozimetr, a odmítly setrvat ve vedení města s takto zkompromitovaný politikem, jakým je Jiří Pospíšil. Jediným způsobem, jak zatočit s korupcí, je neponechat moc lidem, kteří prokazatelně moc zneužívají,“ řekl Čižinský na tiskové konferenci.

Zastupitelské kluby Pirátů a STAN hnutí v otevřených dopisech vyzvalo k jednání o odvolání Jiřího Pospíšila z funkce náměstka pražského primátora.

Zastupitelka hl. m. Prahy a radní Hana Třeštíková zpochybnila i Pospíšilovu reprezentaci České republiky v Evropském parlamentu. „Je věcí politické kultury, že by člověk s takovými styky neměl působit ve vedení Prahy, a ani jako europoslanec reprezentovat Českou republiku. Zda bude, či nebude obviněn, bude záležet na vyšetřování policie, soudu a na množství důkazů. My ale nemůžeme a nechceme přivírat oči před fakty, které Deník N poskytl. Jedině tak lze kultivovat politickou kulturu, vrátit lidem důvěru v politiku a snižovat příležitosti ke korupci, jak jsme se o to snažili v uplynulých čtyřech letech našeho působení na Magistrátu,“ sdělila Hana Třeštíková.

Otevřený dopis byl zaslán i předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Adamové Pekarové (TOP 09). Představitelé hnutí Praha sobě v něm předsedkyni informovali o Pospíšilově „spoluorganizování zločinecké skupiny“. „TOP 09 má za předsedu člověka, který veřejně lhal a křivě přísahal podobně jako kdysi Michal Hašek, a navíc je ze strany podsvětí vydíratelný. Bohužel stejného člověka má Praha jako náměstka a Česká republika jako europoslance,“ píše se v dopise.

„Vážená paní předsedkyně, zvažte prosím v předsednictvu TOP 09 použití vnitrostranických mechanismů ke znovuobnovení pražské buňky TOP 09. Jsme si jisti, že to pomůže Vaší straně, našemu městu i důvěře občanů v politiku jako takovou,“ uzavřelo s pozdravem dopis hnutí Praha sobě. Pod všemi dopisy jsou podpisy Jana Čižinského, Hany Třeštíkové a Adama Scheinherra.

