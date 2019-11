Čižinský se pochlubil s převratnou novinkou. Na magistrátu vyměnili kliku u toalet. A veřejnost šla do otáček

„Vím, že mi možná namítnete, že to není důležitá věc, ale podle mne to není nevýznamné. V budově pražského magistrátu jsou nově záchody přístupné bez potupného žádání o klíče,“ informoval o novince Čižinský ve svém tweetu a jako důkaz přiložil i fotografii „před a po“, která to dokazuje.

Veřejnost na změny reagovala poněkud rozpačitě. Uživatel Ondřej Fér uznal, že „kliky jsou fajn“, ale raději starostu vybídl k povídání si o tom, co se aktuálně děje s Výstavištěm a Stromovkou.

Přispěvatel do diskuse vystupující jako Leefrog v nové klice nevidí vůbec žádný přínos, neboť to, že toalety fungovaly na klíče, mělo svůj důvod. „Takže feťáci se sem opět stáhnou z knihovny? Tam to bude ale zase vypadat! Zavedení klíče mělo nějaký důvod. Nestačí říct A, ale i B. Jak nyní zaručíte civilizovaný stav toalet? (největší rozdíl mezi námi a "západem" – když udělají nějaký krok – počítají i s dokonalou údržbou),“ zlobil se.

„Vy nepotřebujete kliky, ale právě ty koule na řešení dopravy,“ nebral si servítky komentující Ken a vrah Šákul. Čižinskému doporučil, aby raději dostavěli radiály a okruh, zavedli jednu celopražskou parkovací zónu (kromě Prahy 1) a konečně postavili pořádná kapacitní P+R parkoviště, a pak teprve omezovali dopravu.

Stejně tak i Petra Vítů zajímaly zcela jiné nedořešené problémy. „A co váš významný požadavek, aby na linku 201 byly vypravovány autobusy s Euro 6? Což ve výsledku znamená to, že řidičům seberete i ten drobnej benefit ve formě přidělených vozů,“ vybídl starostu k diskusi další uživatel.

Zaznívala však i slova na obranu Čižinského, že není třeba být na něj tak přísní, jelikož působí v koalici na Praze 7 jen pár let.

