Článek, který odmítl odvysílat Český rozhlas. Šlo o EU. Zde ho máte

01.10.2018 13:02

Komentář, který nevyšel. Komentátorce a bývalé člence ODS Karolině Stonjekové měl na Českém rozhlasu Plus vyjít text, ve kterém se zaobírala rozhodnutím Evropského parlamentu zahájit proces namířený proti Maďarsku pod vládou Viktora Orbána. Personou, která hlasování iniciovala, je Judith Sargentiniová. Ale nevyšel. Byl prý „slabý“. Tak ho autorka uveřejnila sama na svém profilu. „Já ani jiné než slabé příspěvky psát neumím – o čemž svědčí i to, že ten minulý se několik dní držel na pozici nejčtenějšího komentáře,“ říká na adresu Českého rozhlasu Plus.