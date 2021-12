Členové nové vlády se pustili do Obzinové. Hádejte jména. Jurečku posílají zpátky „k traktorům“

reklama

Zděšený komentář ke zvolení Obzinové šéfkou zpravodajství ČRo přidala například ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). „Jitka Obzinová manipulovala zprávami, ze zpravodajství dělala bulvár a ředitel ČRo Zavoral ji chce za šéfku zpravodajství veřejnoprávního média? Nechápu. Novináři Českého rozhlasu mají moji podporu!“ napsala Langšádlová.

Jitka Obzinová manipulovala zprávami, ze zpravodajství dělala bulvár a ředitel @CRozhlas Zavoral ji chce za šéfku zpravodajství veřejnoprávního média? Nechápu.



Novináři Českého rozhlasu mají moji podporu! — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) December 16, 2021

A přidal se k ní i další čerstvě zvolený ministr nové vlády Petra Fialy. „Tyto kroky rozumný člověk těžko může pochopit. Odvolat ředitele, jednoho z nejlepších zpravodajství v zemi a vyměnit za osobu, u které jsou důvodné obavy o objektivitu a kvalitu zpravodajství a snažit se to odůvodnit krizovým řízením, to je divná pohádka!“ napsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Tyto kroky rozumný člověk těžko může pochopit.

Odvolat ředitele, jednoho z nejlepších zpravodajství v zemi a vyměnit za osobu, u které jsou důvodné obavy o objektivitu a kvalitu zpravodajství a snažit se to odůvodnit krizovým řízením, to je divná pohádka!https://t.co/TW8fQJqhH0 — Marian Jurečka (@MJureka) December 16, 2021

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



ministr práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomu ihned vpálil odpověď komentátor deníku INFO.cz Petr Holec. „Věnujte se traktoru, tomu možná rozumíte. A přestaňte politizovat veřejnoprávní média!“ vzkazuje Jurečkovi Holec.

Věnujte se traktoru, tomu možná rozumíte. A přestaňte politizovat veřejnoprávní média! — PetrHolec (@PetrHolec) December 16, 2021

Podobně Jurečkovi odpověděl také poslanec ANO Martin Kolovratník, který také vyzývá, ať se veřejnoprávní média nepolitizují. „Nezlobte Mariana Jurečku! On je teď v té super koalici, co rozumí všemu. A hlavně je demokratická – takže se klidně do managementu VP médií může montovat. Má tu správnou pravdu. Že se předtím nikdo z ANO nesměl zmínit ani náznakem? Eh co, to byla jiná doba…“ všímá si Kolovratník.

Nezlobte Mariana @MJureka!



On je teď v té super koalici, co rozumí všemu. A hlavně je demokratická – takže se klidně do managementu VP médií může montovat. Má tu správnou pravdu.



Že se předtím nikdo z ANO nesměl zmínit ani náznakem? Eh co, to byla jiná doba… ???????? — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) December 16, 2021

Zvolení Obzinové uvítala třeba zakladatelka hnutí Naštvané matky Eva Hrindová. „Jitka Obzinová se vrací a je to dobře. V minulosti na Primě tlumila tu nejhorší propagandu a nutila redaktory k větší objektivitě. Vrátilo se to vyšší sledovaností. Všímejte si, kdo nejvíc křičí – ti, kteří radši propagandu než objektivitu.:-) Hezky se nám tak odhalují,“ má jasno Hrindová, že Obzinová alespoň učiní přítrž domnělé propagandě v Českém rozhlasu.

Jitka Obzinová se vrací a je to dobře. V minulosti na Primě tlumila tu nejhorší propagandu a nutila redaktory k větší objektivitě. Vrátilo se to vyšší sledovaností. Všímejte si, kdo nejvíc křičí – ti, kteří radši propagandu než objektivitu.:-) Hezky se nám tak odhalují. — Eva Hrindová (@EHrindova) December 16, 2021

To, že redaktoři kádrují své vedení, se nelíbí ani Martinu Chmelovi z Trikolóry. „Dnešní iniciativa za odvolání Jitky Obzinové je vlastně výbornou sondou do uvažování „veřejnoprávních“ novinářů. Jejich svět je: – komunistický, kde se má zaměstnavatel bát svých zaměstnanců – pokrytecký, kdy kritizují Obzinovou za něco, co sami ve velkém dlouhodobě dělají,“ je také přesvědčený Chmela, že Český rozhlas podléhá propagandě.

Dnešní iniciativa za odvolání Jitky Obzinové je vlastně výbornou sondou do uvažování „veřejnoprávních“ novinářů. Jejich svět je:

– komunistický, kde se má zaměstnavatel bát svých zaměstnanců



– pokrytecký, kdy kritizují Obzinovou za něco, co sami ve velkém dlouhodobě dělají — Martin Chmela (@chmelamar) December 16, 2021

Proti zvolení Obzinové protestuje z řad novinářů ČRo třeba Lenka Kabrhelová. „Nesouhlasíme s tím, aby usvědčená manipulátorka Jitka Obzinová byla šéfkou zpravodajství Českého rozhlasu,“ píše na twitteru.

Nesouhlasíme s tím, aby usvědčená manipulátorka Jitka Obzinová byla šéfkou zpravodajství Českého rozhlasu #nebudemezticha — Lenka Kabrhelova (@Lenkakab) December 16, 2021

To herní vývojář Daniel Vávra zase sdílí ironickou reakci na otevřený dopis redaktorů proti zvolení Obzinové. „Když teďkonc jedou ty strašně vtipný kampaně, tak tuhle podepisuju!“ píše Vávra k dopisu, který převrací znění původní stížnosti tak, jak se to v minulých dnech dělo u příspěvků Daniela Landy nebo Lubomíra Volného.

Když teďkonc jedou ty strašně vtipný kampaně, tak tuhle podepisuju! pic.twitter.com/IqdrIj1nes — Daniel Vávra ? (@DanielVavra) December 17, 2021

