Clintonová? To by byl bordel a karavany migrantů. Trump zahájil drsnou předvolební kampaň. A připomněl, jak zmáčkl Rusko

Trump na počátku svého projevu před přibližně dvacetitisícovým davem v Orlandu na Floridě zahájil svou kampaň. Úvodem poděkoval viceprezidentovi Miku Pencemu, manželce Melanii, jež ho uvedla, a před jásajícími davy řekl: „Spouštím oficiálně mou kampaň pro druhý mandát."

Jmenoval, jak miluje americký národ a slíbil „Udržet Ameriku velkou“ (Keep America great). O ekonomice se zmínil, že je zřejmě nejlepší v historii USA a že Američany čeká „zářná budoucnost“.

Věnoval se i mnoha dalším úspěchům a po skandování svého jména pronesl: „Jestli chcete skoncovat s tím zkorumpovaným systémem jednou provždy, přijďte 3. listopadu a hlasujte, hlasujte, hlasujte,“ čímž mířil na datum prezidentským voleb, chystaným na rok 2020. „Už jednou jsme to udělali a teď to zopakujeme. Tentokrát dílo dokončíme,“ dodal.

Celý projev amerického prezidenta Donalda Trumpa můžete zhlédnout zde:

A pak se Trump pustil do demokratů, varoval, že se pokoušejí zničit USA, ale on se tomu bude snažit zabránit. Trump tak stačil zkritizovat média, Hillary Clintonovou, Baracka Obamu a vyšetřování údajného ruského zasahování do prezidentských voleb vedené Robertem Muellerem, které označil za „největší hon na čarodějnice v politických dějinách“ a „pokus nezákonně zvrátit výsledky voleb“.

„Představte si, že máme vedení a prezidenta z Demokratické strany v roce 2020, pokusí se použít svou sílu proti oponentům a přijímat migranty, aby rozšířili svou voličskou základnu,“ varoval Trump, načež si vysloužil skandování svého jména.

„Umíte si představit, jak by to vypadalo, kdybychom neměli zeď a chodily by sem karavany migrantů? Byl by tu hrozný bordel. Demokraté nás chtějí rozdělit,“ pokračoval plamenně.

Prezident USA Donald Trump během projevu

Vyzval též, aby na Den nezávislosti Spojených států 4. července lidé vyšli ve Washingtonu do ulic a vzali si s sebou americké vlajky.

A pak se opět vrátil k tématu Hillary Clintonová a k machinacím s e-maily. Následně mluvil i o Číně a upozornil na situaci nevýhodnou pro Spojené státy, plynoucí z nevýhodných smluv.

Trump dále zdůraznil, že posílil ozbrojené síly, zavedl sankce proti Rusku a zajistil alternativní dodávky energetických surovin celé Evropě, což vytvořilo konkurenční nabídku vůči Rusku. „Nikdo neprojevil větší tvrdost vůči Rusku než Donald Trump,“ prohlásil. A na adresu oponentů dodal, že demokraty nezajímá Rusko, ale jen moc.

Jediným zájmem Trumpa jsou, dle něj, jen a pouze obyvatelé USA. Zaměřil se i na nezaměstnanost žen a uvedl, že se mu daří ji rapidně snižovat.

Velký prostor věnoval také přistěhovalectví, které bylo hlavním tématem jeho kampaně v roce 2016. Zatímco na twitteru avizoval vyhoštění „milionů nezákonných cizinců“, na mítinku obvinil demokraty, že se budou snažit zlegalizovat postavení nelegálních přistěhovalců, aby posílili svou voličskou základnu. Demokraté podle něj „chtějí zničit naši zem, jak ji známe“, ale „to se nestane“.

A neopomněl se opřít ani do zdravotního pojištění a Medicare. „Amerika nikdy nebude socialistickou zemí,“ prohlásil. „My republikáni nevěříme v socialismus, my věříme ve svobodu!“ hřímal.

Trump také zmínil přátelské vztahy s Izraelem, uznání Golanských výšin a přesun ambasády do Jeruzaléma. Podpořil i demokratické tendence na Kubě a ve Venezuele, přičemž naopak kritizovat se jal Írán.

Demokraté by se dle Trumpa mohli pokusit o destrukci „amerického snu“. O svých protivnících z řad demokratů, kde o nominaci na prezidentského kandidáta zápolí dva tucty uchazečů, se pak vyjadřoval negativně i nadále, a vychvaloval republikánské kongresmany.

