Co četli Češi, a jak to bylo ve skutečnosti? Samková kosí vlivnou redakci. Až ze Rwandy

„Reaguji na článek, uveřejněný na Novinkách, ve kterém redaktor Novinek, pan Vít Štěpánek, zcela nepravdivě referuje o obsahu projevu maďarské prezidentky na celosvětové feministické konferenci Women Deliver 2023,“ uvedla Samková.

„Této konference se po celou dobu účastním a projev maďarské prezidentky jsem slyšela na vlastní uši. Jeho obsah naprosto neodpovídá tomu, jak o něm referujete, je zcela vytržen z kontextu. Projev prezidentky Maďarska bude pravděpodobně k dohledání v archivu konference, která dnes skončila, na https://www.wd2023.org/. (Mimochodem, charakteristika obsahu konference, jak o něm redaktor píše, je asi tak 1/10 témat, která se na konferenci probírala. To ovšem dotyčnému evidentně také nevadí, na program se zjevně ani nepodíval...),“ dodává Samková.

„Co se týká projevu maďarské prezidentky, upozorňoval především na to, že ženy stále zastávají dvě úlohy, že stále, bez ohledu na jejich vzdělání a profesi, to jsou primárně ony, na kterých leží péče o domácnost a zejména děti. Dr. Novak upozornila, že tento stereotyp se promítá i do toho, že ŽENY S VYŠŠÍM VZDĚLÁNÍM MAJÍ PODSTATNĚ MÉNĚ DĚTÍ a vyzvala muže, aby se více zapojili do péče o děti a domácnost tak, aby PROFESE A VZDĚLÁNÍ ŽENY NEBYLA LIMITUJÍCÍM FAKTOREM PRO POČET DĚTÍ. Uvedla, že přece není možné, aby si „luxus více dětí“ mohly „dovolit“ pouze nejchudší romské dívky, jak tomu je ve vesničkách na východě Maďarska,“ zmínila dále advokátka.

„Vzdělané ženy jsou samostatnou skupinou, kterou je možno podřadit pod ‚jiné postavení‘. Jejich situace je často obtížná, stát je fakticky omezuje na jejich reprodukčních právech, kdy tato lze pouze velmi obtížně skloubit s pracovní kariérou a nutnost vybrat si mezi péčí o děti a kariérou je otázkou, kterou musí řešit takřka každá žena s vysokoškolským diplomem. Serveru Novinky však stačí, že na tento problém vzdělaných žen upozorní prezidentka státu, s jehož politikou se současná vláda ČR ne zcela ztotožňuje, aby tato její slova překroutil a navíc se redakce neštítí se k tomuto zjevně protiústavnímu a dezinterpretovanému stanovisku sama přidat. Lze tedy předpokládat, že i redakce Novinky.cz očekává, že napříště budou populační křivku zachraňovat Romky z vyloučených lokalit, a s tímto souhlasí? V tom případě navrhuji, aby zavčasu novinky.cz přešly na romštinu, protože v českém mediálním prostoru pro ně zjevně není místo,“ dodala Samková závěrem.

Maďarská prezidentka Novak za svůj projev, v němž mimo jiné označila zvyšování porodnosti v Maďarsku za cíl genderové rovnosti, čelí podle médií kritice. Organizátoři konference v následném prohlášení zdůraznili, že výběr řečníků na zahajovací ceremonii spadá do kompetence hostitelského státu. „Jsem první prezidentka své země,“ řekla v projevu v Kigali mimo jiné Novak. Následně vyjádřila přání, aby se její dospívající dcera cítila, že má možnost mít klidně i deset dětí, pokud se tak rozhodne.

