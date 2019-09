Co jste z toho udělali? Na*raný Babiš vynadal novinářům za Čapí hnízdo: 30 let po revoluci, Lex Babiš, ódéesák

„Já vás asi zklamu. Já jsem se to dozvěděl z deníku, který to zveřejnil, ale my nemáme žádné stanovisko, nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval, takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl,“ začal zvolna Babiš před kamerami ČT.

Poté připomněl, že Jaroslav Šaroch už zastavil trestní stíhání u prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a tehdy mimo jiné konstatoval, že by policisté k celé věci měli doplnit další důkazy a informace.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Vážíte si Andreje Babiše? (Hlasování od 2.9.2019) Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 5886 lidí

Nikoli poprvé si předseda vlády trval na tom, že kauza firmy Čapí hnízdo je pseudokauza a žádný podvod se nikdy nestal.

„A já jsem to řekl x-krát, že kdybych nebyl v politice, tak lidi nikdy o Čapím hnízdě neslyšeli. Je to vlastně kauza, která slouží k tomu, aby mě to poškozovalo. Přišlo to před volbami. Já už jsem to říkal stokrát, Důležité je, aby i Česká televize, když děla ty reportáže, tak abyste lidem řekli, že ta dotace byla vrácena. I když na ni byl nárok,“ zaznělo z úst premiéra. „Abych dokázal, že je to nesmysl, tak jsem taky věnoval na charitu 50 milionů,“ doplnil ještě.

Důrazně odmítl narážky pravicových politiků, že rozhodnutí státní zástupce Jaroslava Šarocha teoreticky mohlo ovlivnit i to, že byl pod velkým tlakem. Údajně mohl být i pod tlakem z nejvyšších míst.

Je to nesmysl, já jsem nikoho neovlivňoval, já jsem jenom řekl pravdu. Já jsem jenom řekl, jak to bylo. Pokud se někdo snažil ovlivňovat státního zástupce, tak to byli demonstranti na Letné a demonstranti na Václaváku. Všichni říkali, že Babiš patří do vězení. A proč?“ zamračil se zle do kamer premiér. „Co udělal Babiš? Babiš neudělal nic,“ nedal se zastavit předseda vlády.

Zdůraznil, že všichni musí ctít presumpci neviny, podle které je člověk nevinen, dokud se pravomocným rozhodnutím nevysloví opak.

Odmítl také, že by bylo lepší, kdyby o jeho vině či nevině rozhodl definitivně až nezávislý soud.

„Kdyby tohle bylo před soudem, tak vy tady budete od rána do večera vysílat Čapí hnízdo,“ obořil se na novináře. „Prosím vás, slavíme třicet let od revoluce, rozkradly se tisíce miliard – banky, firmy, kampeličky,“ vypočítával Babiš, který ve stejné době budoval svůj Agrofert, svou bývalou firmu, jak dnes nazývá holding, jenž je dočasně odložen v jeho svěřenském fondu.

„A vy, média, jste udělali z Čapího hnízda největší zločin,“ kroutil hlavou předseda vlády. „A jaká? Co jsem teda já udělal? Neudělal jsem vůbec nic,“ trval si na svém. Firma Čapí hnízdo podle Babiše zaměstnává 87 lidí, platí daně a údajně vznikla bez korupce.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Samozřejmě je tady plno aktivistických novinářů, kteří by rádi viděli Babiše před soudem, protože byste od rána do večera mohli vysílat Babiše, šil dál do médií.

Pravil také, že fakta jsou na jeho straně.

Nikoli poprvé také konstatoval, že předchozí vlády připravily Česko o 38 miliard na dotacích z Evropské unie. Byla tam korupce, bylo tam 229 trestních oznámení, nešetřil tvrdými slovy premiér.

Vzpomněl si i na zákon o střetu zájmů, který nazval Lex Babiš. Konstatoval, že zákon byl připraven proti němu, ale vedle něj by ho měli dodržovat i další politici, jenže ti tak nečiní. Vyšlo najevo, že v souvislosti s tímto zákonem došlo až ke dvaceti tisícům různých pochybení za dva roky. Upozornilo na to Ministerstvo spravedlnosti.

Takže Lex Babiš musí plnit jenom Babiš, ale např. Černošice, které rozhodují o Babišovi, tak tam vlastně místostarosta nedal majetkové přiznání, zlobil se premiér. A je zaměstnaný v nějaký stavební firmě u nějakýho ODSáka. Tak zkuste dělat objektivní novinařinu, vás poprosím,“ přisadil si ještě Babiš.

Psali jsme: Kdybych já... Karel Schwarzenberg zásadně k ,,osvobození" Babiše Senátor Valenta: Kdo ještě uvěří v nezaujatost? A co dál? „Osvobození“ Babiše není konečné. Čtěte více Co měli říct? Co jim zbylo? Piráti a „DemoBlok“ k „osvobození“ Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp