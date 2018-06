Co nám chystá teta Merkel a strýček Macron: Jde o naše peníze. Čeká nás rozhodnutí

„V Bylo nás pět vypráví malý Péťa o Vařekových. Když přišli za Bajzovými na návštěvu, podrobili jejich hospodaření kritice do té míry, že před nimi maminka raději schovávala i pečenou husu. Představte si, že se takoví Vařekovi jednou k Bajzovým nastěhují. Nedosti na tom, že s nimi budou společně hospodařit: maminka Bajzová si nebude moci utratit jedinou korunu, aniž by o tom nevěděla teta Emilka, a strýček Vařeka bude brát peníze na tabák z výdělku tatínkova koloniálu. Peťovi pak nezbyde než se s konečnou platností vydat do Indie,“ poznamenává Lipovská a připomíná tak, jak se Bajzovi snažili před svými závistivými příbuznými schovat husu.

„Přesně to samé dnes chystá Monsieur Macron a kancléřka Merkelová. Společný rozpočet eurozóny (pod krycím jménem Evropský měnový fond), který má fungovat nejpozději od roku 2021, je zkrátka způsob, jak otravné Vařekovi nastěhovat nepozorovatelně Bajzovým do baráku,“ domnívá se Lipovská. „Trochu vznešeněji řečeno, je to cesta od měnové unie k unii fiskální. A jediným dalším krokem může být vytvoření politické unie, tedy federace. Neboli Spojených států evropských. Jinými slovy: Kdo dnes vstoupí do eurozóny, říká tím zároveň, že je ochoten se zříci své politické suverenity. A samozřejmě – jak už víme – v čele SSE bude Německo s Francií. Bude to zkrátka německo-francouzská federace rozkládající se mimo jiné i na území bývalé České republiky nebo Slovenska,“ dodává Lipovská. „Pokud prodáme korunu za euro, kupujeme tím naše členství v budoucí federaci. Možná to většině lidí bude vyhovovat. Nevím. Ale jedná se o natolik závažnou věc, že není představitelné, abychom přijali euro bez referenda,“ uzavřela s tím, že ona sama by v takovém referendu hlasovala proti euru. Návrh rozpočtu Evropské unie pak jako nepřijatelný vnímá například i premiér Andrej Babiš. Celý příspěvek Hany Lipovské: V Bylo nás pět vypráví malý Péťa o Vařekových. Když přišli za Bajzovými na návštěvu, podrobili jejich hospodaření kritice do té míry, že před nimi maminka raději schovávala i pečenou husu. Představte si, že se takoví Vařekovi jednou k Bajzovým nastěhují. Nedosti na tom, že s nimi budou společně hospodařit: maminka Bajzová si nebude moci utratit jedinou korunu, aniž by o tom nevěděla teta Emilka a strýček Vařeka bude brát peníze na tabák z výdělku tatínkova koloniálu. Peťovi pak nezbyde, než se s konečnou platností vydat do Indie. Přesně to samé dnes chystá Monsieur Macron a kancléřka Merkelová. Společný rozpočet eurozóny (pod krycím jménem Evropský měnový fond), který má fungovat nejpozději od roku 2021, je zkrátka způsob jak otravné Vařekovi nastěhovat nepozorvatelně Bajzovým do baráku. Trochu vznejšeněji řečeno, je to cesta od měnové unie k unii fiskální. A jediným dalším krokem může být vytvoření politické unie, tedy federace. Neboli Spojených států evropských. Jiným slovy: kdo dnes vstoupí do eurozóny, říká tím zároveň, že se je ochoten zříci své politické suverenity. A samozřejmě - jak už víme - v čele SSE bude Německo s Francií. Bude to zkrátka Německo-francouzská federace rozkládající se mimo jiné i na území bývalé České republiky nebo Slovenska. Pokud prodáme korunu za euro, kupujeme tím naše členství v budoucí federaci. Možná to většině lidí bude vyhovovat. Nevím. Ale jedná se o natolik závažnou věc, že není představitelné, abychom přijali euro bez referenda. V takovém referendu budu hlasovat proti euru.

Psali jsme: Merkelová a Macron vyzvali k větší solidaritě při řešení migrace. Mezitím Trump vůči imigrantům dost přitvrzuje Večerní schůzka šéfů ANO, ČSSD a komunistů nerozhodla. Spor o Pocheho bude na Zemanovi Premiér Babiš představí ministry po jednání Zemana s Pochem, uvedl Filip po dnešním jednání Anonym podal stížnost na Zemana. Hořící trenky prý mohly škodit ovzduší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef