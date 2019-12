Co napadlo Jiřího Pehe při pohledu na Borise Johnsona? Nic hezkého to není

„Z nějakého důvodu mi při vítězných projevech britských konzervativců, v nichž zdůrazňují, jak teď už bude konečně ten Brexit a všechno bude skvělé, naskakuje obrázek Chamberlaina vystupujícího z letadla po návratu z Mnichova a deklarujícího, že přivezl ‚peace for our time‘ (mír pro naši dobu; pozn. red.),“ poznamenal politolog Jiří Pehe.

Konzervativci Borise Johnsona slaví drtivé vítězství. Získali i oblasti, ve kterých byla tradičně silná levicová Labour Party, informují britská média. Johnson má nyní mandát k provedení Brexitu, shodují se. Vyvedení Británie z Evropské unie by mělo proběhnout k 31. lednu příštího roku, nechal se v reakci na výsledky slyšet Johnson. Rozhodnutí britských voličů odejít z EU je podle něj nyní nezvratné.

Britská veřejnoprávní služba BBC odhaduje, že Johnsonovi toryové (v Británii tradiční název pro konzervativní stranu) získali celkem 364 poslanců, labouristé (sociálně-demokratická Strana práce) vedeni Jeremym Corbynem 203 a SNP (Skotská národní strana) vedená skotskou premiérkou Nicolou Sturgeonovou získala 48 křesel, liberální demokraté 12, velšská strana Plaid Cymru čtyři, Zelení jedno křeslo, Strana Brexitu pak nezískala ani jednoho poslance.

„Znamená to, že konzervativci budou mít největší většinu ve Westminsteru od volebního vítězství Margaret Thatcherové v roce 1987,“ poznamenává na to konto BBC. Oproti tomu labouristé (ztráceli na severu, ve Walesu i v tzv. „srdci“ Anglie, oblasti Midlands) zaznamenali svou nejhorší porážku od roku 1935.

„Vypadá to, že voliči dali konzervativní vládě této země nový mocný mandát k provedení Brexitu,“ sdělil v reakci na výsledky britský premiér Boris Johnson, pro mnohé kontroverzní postava, jejíž historickou úlohou je nyní vyvést Británii z Evropské unie tak, jak rozhodli Britové před dvěma lety v lidovém referendu (Johnson se stal premiérem letos v červenci, aniž by proběhly volby, a to poté, kdy jej konzervativci do svého čela zvolili jako náhradu za Theresu Mayovou).

BBC poznamenává, že do ruky toryů spadlo během těchto voleb mnoho oblastí, které tradičně volily labouristy. Odlišná situace panovala ve Skotsku, kde triumfovala Skotská národní strana Nicoly Sturgeonové. Většina, kterou konzervativci získali, Johnsonovi umožní realizaci odchodu Británie z Evropské unie již příští měsíc, poznamenává BBC.

Johnson v reakci na volební výsledek oznámil, že je odhodlán Brexit provést k 31. lednu příštího roku. Rozhodnutí odejít z Evropské unie je podle Johnsona nyní nevyvratitelným rozhodnutím britského lidu, informoval The Guardian. Johnson si rovněž pochválil největší parlamentní většinu Konzervativní strany od 80. let a řekl, že se podařilo „vyhnout hrozbě“ druhého referenda o Brexitu, které by mohlo revidovat výsledek prvního. I takové návrhy, aby se k tématu Brexitu uskutečnilo druhé všelidové hlasování v Británii, v posledních letech zaznívaly.

V souvislosti s realizací Brexitu Johnson hovořil o své „povinnosti“ naplnit předvolební sliby toryů. „Dokončíme Brexit, ale nejdřív pojďme dojíst snídani,“ zakončil dnes ráno svou řeč premiér.

„Jsou to historické volby, která nám dávají šanci respektovat demokratickou vůli britského lidu, změnit tuto zemi k lepšímu a realizovat potenciál celého lidu této země,“ citoval Johnsonův projev list The Independent. „To je to, co teď uděláme a na čem začínáme pracovat už dnes,“ dodal. List dodává, že v té souvislosti Johnson opakovaně slíbil, že „napumpuje“ více peněz do britského veřejného zdravotnictví, navýší počty zdravotních sester o 50 tisíc a nabere nových 20 tisíc policistů. Johnsonovi se podle Independentu v těchto volbách rovněž podařilo oslovit pracující voliče z oblastí, které tradičně volily britskou levici.

Jeremy Corbyn v reakci na debakl Labour Party uvedl, že do příští volební kampaně tuto tradiční britskou levicovou stranu již nepovede. Strana podle něj povede diskuzi o tom, jak se z volebního výsledku poučit a jakou zavést politiku tak, aby se labouristé posunuli dopředu. Během této diskuze chce být Corbyn ještě předsedou strany, aby dle svých slov zajistil, že ona diskuze, která Labour Party posune dopředu, skutečně proběhne. Podle listu je ale jisté, že bude Corbyn čelit tlaku, aby z čela strany rychle odešel a předal otěže Labour novému vůdci. Lze očekávat také souboj o to, zda nový vůdce Labour opustí tradiční Corbynův levicový program, či nikoliv. „Dnešek je absolutním neštěstím pro Labour Party,“ sdělil BBC Ian Murray, zákonodárce za labouristy zvolený za oblast Edinburgh South. „Musí přijít změna směru,“ dodal.

V Anglii a Walesu voliči přeběhli ke konzervativcům takřka na všech místech, píše zpravodajská agentura Bloomberg, ale obzvlášť silně v místech, která volila pro odchod Velké Británie z Evropské unie. „Bývalé průmyslové oblasti opustili Labour Party poprvé za celé generace a to včetně hornických a ocelářských měst, které za vlády konzervativců v 80. letech trpěli masovou nezaměstnaností. Nyní vyjadřují této straně přízeň,“ píše Bloomberg.

Rebelem zůstává Skotsko, které se v roce 2016 v referendu jasně vyslovilo proti Brexitu. Skotská nacionalistická strana (SNP) ve Skotsku zvítězila ve 48 z celkem 59 oblastí a nechala torye za sebou podobně jako liberální demokraty. Vůdkyně SNP Nicola Sturgeonová v reakci na výsledek zopakovala požadavek referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie zopakovat. Tuto variantu ovšem Johnson již dříve vyloučil. „Boris Johnson má mandát na to, aby vyvedl Anglii z Evropské unie,“ řekla Sturgeonová. „Musí ovšem akceptovat, že já mám mandát na to nabídnout Skotsku možnost vybrat si jinou budoucnost,“ dodala.