Co provádí koalice ve sněmovně? Do ČT pozvali Aleše Juchelku

Ústavní soud dnes v podstatné části vyhověl návrhu hnutí ANO a zrušil část novely o střetu zájmů, která zpřísnila pravidla pro vlastnictví médií u politiků a přijímání dotací u členů vlády a jejich firem. „Domnívám se, že svoboda na jakýkoli majetek by měla být samozřejmě i u politiků a kohokoli, kdo veřejně vystupuje. Za mne je to v pořádku, poněvadž potom paralyzujeme ty, kteří jsou úspěšní ve svém soukromém podnikatelském životě, a když chtějí ze soukromého života přestoupit do toho veřejného, tak mají obavu a strach z toho, že přijde nepřiměřený atak na jejich majetek, který třeba celý život budovali,“ uvedl Juchelka v pořadu Interview ČT24, že by se nemělo politikům říkat, co mají a nemají vlastnit. Snažil se také krotit emotivní otázky moderátorky.

Odmítá, že by šlo o ohrožení demokracie a nezávislosti médií: „Ten, kdo vlastní média a je zároveň v politice, tak to nezáleží pouze na něm, ale i na přístupu těch samotných novinářů. Věřím, že nikdo žádná média neovlivňuje a máme transparentní přístup k médiím,“ řekl Juchelka. Nevyloučil, že právě veřejnoprávní média mohou být politiky různě ovlivňována.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K rozhodnutí Ústavního zrušit novelu zpřísňující pravidla pro vlastnictví médií u politiků a přijímání dotací u členů vlády a jejich firem zvanou „lex Babiš II“, soudci uvedli: „Klíčovou otázkou bylo, zda pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka představuje neústavní přílepek. Plénum Ústavního soudu návrhu vyhovělo a zrušilo novelu v rozsahu ustanovení, která jsou výsledkem neústavního přílepku,“ uvedli s tím, že se naopak neztotožnili s námitkou, že při projednávání zákona došlo ve třetím čtení k neústavnímu omezení debaty.

Michálek (Piráti) normu na poslední chvíli přidal k návrhu zákona, který měnil organizační strukturu a řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Juchelka postup Michálka odsoudil: „Není možné dávat přílepky k něčemu jenom proto, že jsem aktivistický poslanec, který celý svůj celoživotní politický úspěch dává na oltář Antibabiš – ať už jsem jak u vlády, tak u opozice. Přílepky jsou velmi nebezpečné, protože obcházejí standardní legislativní proces,“ poukázal.

Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, který vyhověl stížnosti hnutí ANO, je podle Juchelky „osobní prohra Jakuba Michálka“. Uvedl, že předseda pirátských poslanců Michálek „to naopak od lídra hnutí ANO Babiše bere velmi osobně“.

„Jsem rád za usnesení Ústavního soudu, za to jeho rozhodnutí, protože to jasně ochraňuje právní stát v České republice,“ dodal spokojeně.

„Příkop mezi koalicí a opozicí je hluboký. Skutečně u některých právní norem, například u důchodů, tak jsme nechtěli dále jednat a diskutovat s vládní koalicí. Odmítám být fíkovým listem. Příkopy jsou hluboké, nicméně ne tak, abychom paralyzovali jednání Poslanecké sněmovny. Absolutně to odmítám,“ zdůraznil Juchelka, že ve Sněmovně panují mezi vládní koalicí a opozicí velké rozpory, což vede k častým dohadům.

Moderátorka si rýpla, že ANO tvrdí, že pokud vyhraje volby, zruší Jurečkovu důchodovou reformu. Nyní Babiš mluví o tom, že zruší koncesionářské poplatky, které se mají v příštím roce zvyšovat. „Je něco, co nezrušíte?“ ptala se s notnou dávkou ironie. Juchelka reagoval, že je vícero věcí, které rušit nechtějí, a moderátorce řekl, že je ve své otázce příliš emotivní. Co se týká koncesionářských poplatků, Juchelka upřesnil, že chtějí, aby se hradily ze státního rozpočtu.

Psali jsme: Benda sháněl poslance kvůli televizním poplatkům. Marně Nacher (ANO): Příběh bude korunován básněním ministra financí Copperfielda „Vyházet ty, kdo tvrdili, že Rusko prohraje.“ Vidlák dal recept „Česká televize nám to nikdy neřekne.“ Patnáct hodin, skoro třetina pro Babiše. Nebylo to jen zdržování