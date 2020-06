Co tím Kolaja sleduje? Dusno kolem „udávání“ v Bruselu. Advokátka má pochyby

Podle jejích slov na facebookovém profilu se jí zatím nejabsurdnější zdá postup pirátského europoslance Marcela Kolaji, který sám Kolaja prezentoval takto: !Nesu dobré zprávy! Na základě mého podnětu se bude výbor dále zabývat situací kolem voleb do Rady ČT. Výbor si vyžádá další informace v této záležitosti nejen od Komise, ale i od Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA). Stay tuned!" cituje Čírtková. Anketa Budou Spojené státy v roce 2030 stále největší světovou mocností? Budou 7% Nebudou 93% hlasovalo: 1901 lidí

"Musím připustit, že něco takového dosud přesahovalo mou představivost, nicméně poskytuje to také dobrý námět k přemýšlení. Co z tohoto vyjádření můžeme vyvodit?" ptá se advokátka a hned si odpovídá.

"Předně jsem překvapená, že volba dozorového mediálního orgánu v ČR spadá do nějaké kompetence EU. Dříve jsem se domnívala, že EU je zřízena k jiným účelům než mistrovat, koho poslanci v bezvýznamném (nebo i významném) členském státě zvolí do rady veřejnoprávního média. Proč by to také měla EU řešit? Státy jí přece její rozpočet platí, aby plnila své úkoly. Toto je jejím úkolem?" ptá se Čírtková.

"Z jakého titulu si tedy ten 'výbor' vyžádá informace? A od koho? Od Komise - ale copak k tomu má Komise nějaké informace navíc, které my nemáme? A od Skupiny regulačních orgánů pro audiovizuální služby? A jaké informace? Informace jsou přece zveřejněné - kandidáti splňující zákonné podmínky byli zvoleni českou sněmovnou. Jaké další informace jsou k tomu potřeba a proč se mají předávat do Bruselu?" dodává.

"Jak má být s takto předanými informacemi naloženo? Budou nějak vyhodnoceny? Asi ano, výbor se jimi bude 'zabývat'. Co z toho "zabývání" pro nás vyplyne? A proč se mají v Bruselu zabývat takovými informacemi? Jakého výsledku míní pan Kolaja svým postupem dosáhnout? Že bude České republice, tedy její sněmovně, příslušnými orgány volba nějak 'vytčena'? Že někdo "vyjádří znepokojení"? Nebo co se vlastně má stát, aby byl pan Kolaja spokojen? Mladý Pirátek prezentuje svůj postup jako 'dobrou zprávu'. Zjevně tedy očekává, že jeho voliči postup ocení. Co když je to pravda? Skutečně jsou Piráti srozuměni s tímto postupem svého zástupce v europarlamentu?" zmiňuje dále.

"Starší občané naší země si ještě pamatují, jak to chodilo dříve. Různé ty dopisy do Moskvy, očekávání zásahu od cizí mocnosti, snaha, aby na nás někdo zvenčí dohlížel, to vše se předlistopadovým generacím většinově protiví. Ale mladé generaci ne. Očekává od Bruselu 'zásah' proti zdejší volbě členů mediální rady. Neuvěřitelné - a přece je to pravda," uzavřela.