Co to Pavel řekl? To mu neprospěje. Překvapení z první debaty

Mikeš začal ve svém hodnocení s moderátorkou Kateřinou Perknerovou, politickou analytičkou Deníku. „Myslím, že byla proti Babišovi trochu zaujatá, ale ne tak zřetelně jako v České televizi. Nebylo to však tak, že by to debatu ovlivnilo. Zřejmě se jí pan generál líbí víc než Babiš, ale jinak v pohodě. Odvedla slušnou práci,“ myslel si.

„Celkově si myslím, že to byla plichta. Řeč těla, vizuální dojem se těžko posuzuje. Tento on-line přenos měl tu vadu, že záběry kamer byly jen na torza, takže nebylo vidět, co dělají s rukama, a tak dále. Co se týče vyjádření, tak si myslím, že generál Pavel trochu ujel s tím Milošem Zemanem a proruskou komunitou. Kdy v podstatě řekl, že Babiš je proruský. Což nebylo zrovna nejlepší,“ vypozoroval Mikeš.

„Další argumenty, které prezidentští finalisté používali, nebyly ničím novým. Bylo to stejné jako na debatě na Nově před prvním kolem prezidentských voleb,“ konstatoval. „Zaujalo mě také, že tentokrát byl vyveden z míry a noblesního klidu trochu i pan generál. Jinak si myslím, že to nebylo nic moc. Bude záležet na tom, co se o duelu rozepíše a jak ho budou komentovat novináři,“ upozornil.

Rozhodující debaty teprve přijdou. Ty televizní

„Pokud byla tato debata zaměřena na regiony, na ovlivnění těch, kterým pražská kavárna říká venkov, tak to nikoho moc nepřesvědčilo. Nerozhodné diváky nebo čtenáře, že by někdo z kandidátů měl být prezidentštější... Tato debata byla přesně tím, co se od ní dalo očekávat. Tvrdost byla o něco zřetelnější. Myslím, že se dočkáme dalších tvrdých výroků. Tady zatím nebyly žádné velké podpásovky,“ uvedl Mikeš.

Tento on-line přenos však podle něj nemůže mít takový vliv na voliče jako televizní debaty. „Očekávám, že ty rozhodující debaty teprve přijdou, a budou to ty televizní. Toto zrovna nic moc neřešilo," konstatoval. „Mám chalupu v regionu a sleduju, co si lidi vybírají, co si kupují za noviny. Vypozoroval jsem, že většina sáhne po Mladé frontě, případně Právu. Myslím, že tohle tak významné nebude,“ předpokládal. „Hlavně však lidé nečtou rozsáhlé rozhovory s politiky. Očekávat od nich, že budou mít nějaký zlomový význam, tak to vůbec ne,“ doplnil.

Nemalá část městské „kulturní elity“ se chová jako příslovečný šílenec

Otázkou je, co vlastně bude klíčovým faktorem v často emotivním rozhodování voličů. Zda to budou sami kandidáti, nebo silné a mnohdy dehonestující výroky příznivců jednotlivých kandidátů vůči druhé straně. Všímají se toho i někteří komentátoři, například v textu „Praha a láska musí zvítězit na lží a nenávistí. Povýšenci tlačí na Hrad Babiše“ na Aktuálně.cz autorka píše, že „i po desetileté zkušenosti s Milošem Zemanem se nemalá část městské ‚kulturní elity‘ chová jako příslovečný šílenec, který očekává, že bude-li stále dokola opakovat tytéž chyby, jednou mu určitě přinesou dobré výsledky. Zcela nepoučena dosavadními nezdary opět přichází s obrazem boje Prahy proti venkovu, dobra proti zlu“. Aspoň tedy v jejich interpretaci. Objevovaly se totiž těsně po volbách tweety že „Praha a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ (Jan Tuna a Luděk Staněk) či, že „proti nám západně a svobodomyslně orientovaným lidem povstala vesnice se svými socialistickými a východními sklony“ (Pavel Šafr). Což je samozřejmě proti takzvanému venkovu krajně urážlivé a může ho to naštvat.

„Tohle panu generálovi neprospěje. Že se tato ‚kulturní smetánka‘ tak vehementně vrhla na jeho podporu. Bude záležet, jak se vyjádří lidé, kteří skutečně něco dokázali a něco umí. Čekám, jestli se moudré hlavy ozvou, jestli se ovšem budou chtít angažovat,“ sdělil Mikeš, který nyní očekává další přiostření kampaně. „Bude záležet na tom, kdo koho jak vytočí. Generál má výhodu, že je klidnější než impulzivnější Andrej Babiš. Jak se v televizních debatách bude projevovat, gestikulovat. Je to takové jak říkal prezident Klaus – taková volba královny krásy. Lidi jsou rádi, že do toho mohou mluvit, ale není to úplně to pravé ořechové. Což by bylo, kdyby opozice a vládnoucí koalice daly každý svého kandidáta. Takhle nemůžeme od dalších debat čekat něco převratného. Když byli proti sobě Biden a Trump, nebo v Británii labouristi proti konzervativcům, tak to má nějaký smysl,“ vysvětlil.

„Ideálním soupeřem Andreje Babiše by byl profesor Fiala. Ten se měl rozhodnout, že chce být prezidentem. A bylo by to možná velice zajímavé,“ uzavřel Jiří Mikeš.

