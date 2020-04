Co to sem taháte za lidi? Vaši kámoši? Generál Blaško drsně proti Francouzům s COVID-19 u nás. Ale Herman, Hilšer nebo Pekarová...

reklama

Ve své tradiční promluvě k národu, která každou neděli začíná slovy „čau lidi“, premiér Andrej Babiš (ANO) na Facebooku prozradil, že nechá přivézt do České republiky několik pacientů s covid-19 ze zahraničí, protože prozatím máme k dispozici dost plicních ventilátorů, bez kterých se tito nemocní neobejdou.

Zdůraznil, že je Česká republika solidární s ostatními státy EU a už poslala roušky Slovinsku, ochranné obleky do Španělska i do Itálie.

„A teď od včerejška vyjednávám, že bysme z jedné evropské země přijali 12 až 15 těžce nemocných pacientů, protože my ty kapacity dneska máme. Samozřejmě musíme mít rezervy pro nás, ale když je nějaká země v potížích, tak proč bysme nepomohli. My určitě pomáháme a ukážeme, že jsme solidární,“ pravil do kamer Babiš.

Ve vyjádření pro Českou televizi upřesnil, že půjde o pacienty z Francie. „My samozřejmě máme dostatečnou kapacitu, a pokud kolegové ve Francii mají veliké problémy, tak proč jim nevyhovět?“

Prezident České stomatologické komory Babišovo vyjádření přivítal. „Super! Máme kapacitu, třeba Francie pomůže nám za měsíc!“ napsal na sociální síti.

Novinář Petr Kamberský to vidí stejně. „Kapka v moři, ale hurá,“ podotkl.

Babiše pochválil i někdejší ministr kultury za KDU-ČSL ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) Daniel Herman.

„Solidarita výzvou dneška. Vítám naši otevřenost přijmout pacienty z Francie. Pandemie je globální hrozbou. Je možno ji zdolat jedině mezinárodní spoluprací. Šimon z Kyrény pomohl Ježíšovi nést kříž. Svět prochází křížovou cestou. Čím více Šimonů bude, tím rychleji jí projdeme,“ zdůraznil.

Slova chvály zazněla také od rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové. „Konečně. Češi jsou solidární. #spolutozvladneme. Česko přijme pacienty s koronavirem z Francie, oznámil Babiš,“ ocenila premiéra.

Nemlčel ani neúspěšný prezidentský kandidát a senátor Marek Hilšer, který Babiše často kritizuje. Tentokrát však jeho krok ocenil. „Jsem rád, že se nebojíme pomoci,“ zdůraznil.

Veřejně vládě poděkovala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která v jiných situacích také Babiše nikterak nešetří.

„Mám radost, že se postaráme o šest pacientů z Francie, která je přetížená, a my jí tak aspoň trochu pomůžeme. Jde o solidaritu, po které dlouhodobě voláme. Děkuji vládě za realizaci a přeji všem, nejen těmto pacientům, uzdravení,“ uvedla.

Krok Babišovy vlády ocenil také francouzský velvyslanec v České republice Roland Galharague. „Děkujeme premiéru Andreji Babišovi a vládě, nemocnici a letišti v Brně, že přijali šest pacientů z Francie,“ ozvalo se z ambasády.

Glosátor veřejného dění Honza Paluska konstatoval, že sice nemá nic proti nápadu Andreje Babiše, ale pokud můžeme pomoct Francouzům, proč už premiér dávno nezrušil přísná opatření, která dnes svírají celé Česko.

„Nemám nic proti, naopak. Ale pokud máme dostatečnou kapacitu a už se teda nebojíme toho ‚zahlcení‘, může mi někdo vysvětlit legitimitu přísných karanténních opatření? To je, jak kdybych svojí paní ordinoval šetření a pak si šel koupit zkamenělý ho**o mamuta za 100 tisíc,“ podivoval se.

„Ty přísný opatření jsou vysvětlovány tím, že se snažíme zabránit přehlcení nemocnic. Pokud máme kapacitu na zahraniční nemocné, jak akutně teda hrozí to přehlcení? ... Sorry, ale nebavíme se o opatřeních, že si zavážeš tkaničky na dva uzly!!! Bavíme se o opatřeních, který podle některých názorů budou mít horší plošný dopady než samotná nákaza,“ upozornil dále v diskusi pod svým příspěvkem.

Europoslanec zvolený za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Hynek Blaško na Babišovi nenechal nit suchou. Prohlásil, že Češi lezou Francouzům „do pr**le“, i když sami mají dost svých vlastních nemocných lidí.

„Vážení přátelé, vždy jsem se snažil vyhýbat kritice pana premiéra, ale to, co teď provedl, to mi hlava nebere. Kdyby to byli pacienti z Maďarska, Slovenska či Polska, tak bych to přešel, ale z Francie. Vzpomeňme jenom výpady Macrona a jeho neustálé peskování ČR atd. Jak se stavěl k pandemii, a my mu za to lezeme do prdele tím, že do republiky odtud přitáhneme 14 pacientů s koronavirem. Jako bychom neměli svých nemocných dost. Premiér vykládá, že ho o to požádal velvyslanec. Takže je možné, že se na nás obrátí další a my tu budeme léčit půlku Evropy a naše lidi necháme chcípat. Co to sem taháte za lidi? ‚Řekněte to!‘ Nejsou to náhodou lidé z okruhu Vašich známých, neboť jak je známo, pobýváte ve Francii často a máte tam i podnikatelské aktivity? Sdělte národu, co je to za lidi!“ nešetřil kritikou Okamurův europoslanec.

