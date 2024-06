Co za to dostanete? Konečná chtěla vědět, proč je Fiala pro Uršulu von der Leyen

„Když se podíváte na všechny moje výstupy, tak jsem byl euroskeptik. Vždy jsem říkal, že jsem proti eurofederalismu, od začátku jsem kritizoval, jak se EU stavěla ke Green Dealu. Mně toto konvenuje. A myslím si, že tato cesta je návrat ke kořenům, jak tato cesta vznikala,“ poznamenal poslanec Patrik Nacher (ANO) k nově vznikající evropské alianci Patrioti pro Evropu.

Nově zvolení europoslanci Klára Dostálová a Jaroslav Bžoch přitom v evropských volbách slibovali, že zůstanou ve frakci Renew. „Lidé nevědí, kdo je v jaké frakci. Pro lidi je nejdůležitější, jak naplní svoje sliby a jak bude hájit zájmy Česka. Renew je příliš progresivistické,“ sdělil dále Nacher.

Zda má Andrej Babiš šanci na vznik takovéto frakce, to se podle končícího europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) uvidí. „Frakce v europarlamentu vznikají většinou zejména na programovém základě, toto je postaveno na geografickém základě,“ podotkl a hájil společnou kandidátku koalice Spolu.

Europoslankyně Kateřina Konečná (Stačilo!) uvedla, že se s Andrejem Babišem (ANO) nepotkává v tom, že hnutí bylo dříve ve frakci, která nahrávala bohatým, miliardářům a nadnárodním korporacím. Nemá však problém spolupracovat na tématech, které voličům slibovali. „Líbí se mi, jak pan kolega relativizoval společnou kandidátku Spolu. Byl to jeden velký podvod, kde jste se na mnohých tématech ani v rámci koalice vůbec neshodli. Lidé pekli dort a volili kočičku a pejska,“ poznamenala Konečná.

Poslanec Petr Letocha (STAN) potvrdil, že europoslanci by se měli zařadit do frakce EPP. „To, že ANO odešlo z Renew, pro nás v současné době nic neznamená,“ poznamenal k setrvání v EPP Letocha.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Petr Letocha STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řeč byla také o kandidátech na eurokomisaře. „Pevně doufám, že pan premiér vyobchodoval podporu Ursuly von der Leyen do čela Evropské komise za silné portfolio v Evropské komisi pro Česko,“ poznamenala Konečná. „Bylo by fér, kdyby vláda řekla, co vyjednává a za co dává tu šílenou podporu Ursule von der Leyen,“ dodala Konečná. Pospíšil k tomu dodal, že doufá, že premiér to zobchodoval, protože by to bylo v zájmu Česka.

Jako silné portfolio by vnímal Patrik Nacher portfolio pro energetiku. Zároveň se rovněž vyjádřil k Ursule von der Leyenové. „Její současné ambice neodpovídají nedávným volbám. Napříč všemi evropskými zeměmi se totiž jasně ukázal odklon od zeleného šílenství, které tu bylo před pěti lety,“ vysvětloval. „Pokud tedy bude von der Leyenová zvolená poté, co lidé dali najevo nesouhlas s vývojem za posledních pět let, jehož tváří byla, pak je to za mě ukázka dalšího odtržení Bruselu od jednotlivých zemí,“ dodal.

Následně se hosté vyjádřili ke zvýšení koncesionářských poplatků za rozhlas a TV. Firmy si však stěžují, že je vláda postavila před hotovou věc a že zdražení je u nich příliš dramatické. „S touto kritikou nesouhlasím. Máme za sebou malou mediální novelu, už tehdy jsme se bavili o zvýšení koncesionářských poplatků. Nemyslím si, že by se ta jednání kolem toho nevedla. Myslím si také, že je to ohromný dluh vlád předešlých, poplatky se nezvyšovaly řadu let,“ podotkl Letocha, a že je třeba držet kvalitu veřejnoprávních médií.

„Od roku 2008 se přes inflační období ty poplatky nezvedly. Rozumím pozici vlády. Ale velmi cítím kritiku ze strany podnikatelských subjektů. V těchto detailech si kladu otázky, zda je to správně napsané. Ale základní princip je, že je třeba o veřejnoprávní média pečovat,“ dodal Pospíšil.

Nacher následně podotkl, že ministr kultury Baxa lhal, když minulý rok slíbil, že se nebudou zvyšovat koncesionářské poplatky. „Takhle se nedá fungovat,“ řekl Nacher. A ironicky nakladl otázku, že když byla prosazena korespondenční volba, zda budou koncesionářské poplatky platit také Češi žijící v zahraničí.

„Za nás je ten návrh, který leží ve Sněmovně, špatně,“ řekla Konečná. Podle ní nejde o poplatky, ale o zavedení další daně, protože už ji budou platit všichni. „Když se chcete dívat na Netflix, tak si jej zaplatíte,“ poznamenala Konečná, jak by postupovala ona.