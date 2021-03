Covid: Lék pro koně. Donesla do Motola. Manželovi. Nemocnice donucena k akci

reklama

V souvislosti s léčbou koronaviru se v Česku skloňuje jméno jednoho léku: Ivermektin. Tento přípravek proti parazitům prosazuje jednak poslanec Jednotných Lubomír Volný, ale nyní ho prosazuje i premiér Andrej Babiš, který lék zmínil ve svém pravidelném nedělním vysílání.

„A když už to ministerstvo a SÚKL povolily ve prospěch nemocnic, tak by bylo logické, aby se to povolilo i pro ambulance. Nikdo na světě neukázal, že by to nefungovalo. Je tady x různých informací, jak to bylo nasazeno. Peru, Argentina, Paraguay, Indie a tak dále. Já tady nechci rozebírat, kdo dělal tu studii, proč ji dělal a proč se to vlastně děje. Já se jenom ptám, že máme tady lék, který je velice levný, jsou na něj pozitivní ohlasy, byl použitý proti covidu na mnoha místech na světě, nemá nežádoucí účinky. Tak proč bychom ho nemohli dát do ambulantní léčby, je o to i velký zájem,“ řekl.

Nicméně, někteří lidé si Ivermektin shánějí na vlastní pěst. Jako například fanynka Lubomíra Volného, Daniela Klimešová. Její manžel je v těžkém stavu na oddělení ARO v nemocnici v Motole. Paní Klimešová pak pro svého manžela sháněla tento lék přes sociální média.

A pomoc jí poskytl sám poslanec Volný, který s dotyčnou natočil i video. V něm tvrdí, že advokátka Eliška Hartlová zařídila, aby manžel paní Klimešové byl léčen Ivermektinem. „Já mám náhodou prostě u sebe, prozřetelnost, celou jednu tubu veterinárního Ivermektinu. Tady ji mám,“ otevřel balení veterinárního přípravku. „Předávám to tady paní Klimešové a paní Klimešová se souhlasem lékaře pokusí zachránit svého manžela,“ řekl.

Daniela Klimešová poděkovala všem, kteří na její žádost reagovali. „Neskutečně si toho vážím. Opravdu si toho neskutečně vážím. Nikdy jsem nevěřila tomu, že takhle loajální budou naši bratři Slováci, protože ti jsou jediní, kteří mi ihned nabízeli, ale je dnes bohužel problém s tou logistikou,“ poděkovala.

„Já to jdu hned zkusit za vedoucím lékařem na ARO na covid, kde to mám domluvené, že mě pustí v tom skafandu za manželem,“ dodala a Volný podotkl, že pokud by v Motole měli zájem lék použít pro ostatní pacienty, mohou si ho nechat. „Bude to dneska první, protože ho mají teprve objednaný (Ivermektin), ještě s ním nikdy nepracovali. Včera, když jsme s nimi mluvili, tak nebyl zájem, dneska říkají, že mají objednáno,“ tvrdila Klimešová.

Volný se pak pochlubil fotografií z Motola, kde lék předali, což uvedla i Klimešová.

Poslanec se ještě obul do těch, kdo si dovolili na její příspěvek dát výsměvnou reakci. „Přál bych si, aby pro ně existovalo peklo,“ uvedl.

Jaký je konkrétní osud doslova koňské dávky Ivermektinu od poslance Volného, není známo. Nicméně, zřejmě v reakci na tuto dodávku dala Fakultní nemocnice v Motole toto prohlášení: „Pacienti FN Motol dostávají veškerou možnou lékařskou péči a všechny schválené humánní léky jsou v nemocnici dostupné. Žádné donesené veterinární přípravky pacientům podávané nejsou a nebudou.“ Pokud tedy bude manžel paní Klimešové léčen Ivermektinem, dostane zřejmě Ivermektin pro lidi a nikoliv pro koně.

Lék Ivermektin ve veterinární variantě:

