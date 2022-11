Covid se zařadí vedle chřipky, ale jsou tu jiná nebezpečí, varuje Dušek

reklama

Ladislav Dušek je prý optimista a jako takový má prý dojem, že pandemie covidu v podstatě skončila, pokud tedy covid ještě nějak zásadně nezmutuje. Kdyby se to stalo, nedalo by se mluvit o konci covidových vln. V tuto chvíli se zdá, že covid se usazuje mezi běžnými nemocemi a může čas od času způsobit epidemii.

„Pokud by měl covid podobné dopady jako chřipka, může mu každý rok podlehnout asi 1,5 až dva tisíce lidí. Platí to hlavně pro zranitelné seniory, kteří jsou oslabení dalšími chorobami. Proto by se lidé měli i nadále očkovat, ochrání je to před těžkým průběhem choroby,“ uvedl Dušek pro Lidové noviny.

Přiznal, že ho na covidu leccos překvapilo.

„Překvapilo mě úplně všechno, vůbec nejvíc ale proměnlivost a určitá zákeřnost toho viru. Mám na mysli hlavně variantu delta a její atak během podzimu 2021. To nikdo nečekal. Každý si myslel, že se virus po podzimu předchozího roku vyčerpal a že už další vlna nebude tak silná. Varianta delta se totiž na začátku nijak zvlášť neprojevovala, prvních pár měsíců o sobě prakticky nedala vědět. Navíc už jsme měli očkování. Jasně, nepostupovalo tak rychle, jak bychom si představovali, velká část lidí už ale vakcínu měla. Přesto delta udeřila velmi silně. Zahltila nemocnice, zemřelo hodně lidí. Nechci si ani představovat, jak by to dopadlo, kdybychom neměli aspoň to částečné proočkování,“ řekl.

Prozradil, že v roce 2020 byl covid základní příčinou úmrtí u více než 10 500 lidí a v roce 2021 to bylo takřka 25 500 úmrtí. Nebýt očkování proti covidu, podle Duška mohlo toto číslo být ještě o 13 až 15 tisíc vyšší.

Česká televize však uklidňuje, že jedné věci se přece jen lidé bát nemusí, nemusí se prý bát souběhu nové vlny covidu, chřipky a respiračního syncytiálního viru (RSV). Uklidnění veřejnosti přináší vědecký časopis Science, na který se veřejnoprávní televize odvolává. Podle časopisu se covid a jiné respirační viry často vzájemně ruší a soupeří spolu.

„Chřipka a další respirační viry a SARS-CoV-2 spolu prostě příliš dobře nevycházejí. Je proto nepravděpodobné, že by se rozšířily současně,“ uvedl virolog Richard Webby z Dětské výzkumné nemocnice sv. Judy.

Česko má však podle Duška i v důsledku covidové pandemie jiné problémy. O slovo se prý přihlásí chřipka, které byla v posledních dvou letech věnována menší pozornost. Vrchol chřipkové vlny očekává v lednu a v únoru 2023.

„Bude to pravděpodobně silnější vlna, protože na chřipku už naše populace trochu imunitně zapomněla. Delší dobu jsme se s ní nesetkali, takže nám to teď vynahradí. Nemyslím ale, že bychom to nezvládli. Neočekávám stejné drama, jaké jsme zažili během posledních dvou let s covidem,“ řekl Dušek.

A vedle toho narůstá počet až příliš pozdě objevených nádorů. V časech covidu lidé tolik nechodili na preventivní prohlídky. A to je podle ředitele ÚZIS problém.

„Po letech nám také roste počet zhoubných nádorů, které lékaři zachytí až v pozdním stadiu. Jde třeba o rakovinu tlustého střeva a konečníku. Kontroly, které mohou odhalit tento typ rakoviny, se totiž doporučují hlavně lidem nad 50 let. Právě tito lidé ale spadají do rizikové skupiny pro covid. Část z nich měla obavy z nákazy, proto na prohlídky nešla. Je to velká škoda, protože v posledních letech nám začínal screening kolorektálního karcinomu zesilovat a měl viditelné výsledky. V evropském srovnání jsme se dostali v počtu těchto nádorů z prvního místa až na patnácté,“ uvedl Dušek.

