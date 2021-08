Cože? Vždyť Biden tvrdil... To už neplatí. Kábul má další problém. Islámský stát a hrozba na letišti

Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 1% Maláčová (ČSSD) 2% Černochová (ODS/SPOLU) 0% Schillerová (ANO) 41% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 25% Richterová (Piráti/PirSTAN) 0% Konečná (KSČM) 15% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 6% Šafránková (SPD) 10% hlasovalo: 14438 lidí

Bezpečnostní poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan prohlásil, že se Spojené státy bedlivě soustřeďují na nebezpečí teroristického útoku zejména od křídla Islámského státu, jež operuje v Afghánistánu a Pákistánu, zvaného ISIS-K, které je nepřítelem Tálibánu, jenž má nyní Kábul pod kontrolou a s ním i naprostou většinu země.



„V Afghánistánu stále ještě působí Al-Káida i Islámský stát,“ přiznal mluvčí Pentagonu John Kirby. Řekl sice, že počet teroristických bojovníků „není závratný“, problém však tkví v tom, že Američané netuší, „kolik jich přesně je“.

Kirby se zmínil, že hrozba pro Spojené státy nyní kvůli islamistům není taková jako před útoky v roce 2001.



Biden ujistil, že Američané spolupracují s radikálním islámským hnutím Tálibán a řeší s ním především situaci na kábulském letišti, odkud stále probíhají evakuace občanů západních zemí a afghánských spolupracovníků. „Dovolte mi říct to jasně. Každý Američan, který se chce vrátit domů – my ho domů dostaneme,“ ujistil Biden. Dodal, že „nejsou žádné indicie“, že by byl blokován vstup Američanům na tamní letiště.



Nyní však vydalo americké velvyslanectví v Kábulu varování, aby se lidé oblasti před letištěm vyhnuli. Američané na kábulské letiště nemají cestovat z důvodu „bezpečnostních hrozeb“. Fotogalerie: - Dny NATO

„Doporučujeme občanům USA, aby se v tuto chvíli vyhýbali cestování na letiště a vyhýbali se letištním branám,“ zní z velvyslanectví.

I přes varování amerického velvyslanectví podle agentury AP zůstávají před betonovými zábranami kábulského letiště davy lidí, kteří svírají v rukou dokumenty, a někdy dokonce i „omráčeně vypadající děti, jimž v odletu brání cívky žiletkového drátu“.

Potential Islamic State threats against Americans in Afghanistan are forcing the U.S. military to develop new ways to get them out. U.S. citizens have been told not to go to the Kabul airport without instruction from a U.S. government representative. https://t.co/Pfc4fLXH2D