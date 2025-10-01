Čtvrtníček, Dejdar, Trojan. Umělci vylézají s radami k volbám

Na sociálních sítích se šíří video s hercem Petrem Čtvrtníčkem, které natočil v duchu vražedně černého humoru ve stylu legendární České sody. Předvádí v něm fiktivní telefonický rozhovor s Kateřinou Konečnou, hlavní tváří hnutí Stačilo!.
„Tak jste si vyrazili na houby ještě před volbami, Kateřino? To je bezvadné. Roste to jak o život. Heleďte, jak jste mi posílali tu fotku, tak toho se vůbec nebojte,“ vemlouvá se Čtvrtníček. „Ono to sice vypadá jako muchomůrka zelená, ale není. Je to takový lepší žampion… jenom. Tak šup s tím na pánev! Jo, a nedělat to dlouho. Já jsem to restoval asi tři minuty a Stačilo!“ zasmál se herec. „Já si z vás dělám legraci, ale jinak vám strašně fandím. No. Heleďte a pozvěte ke stolu taky všechny ty vaše komunisty. Ne že to zbodnete sama, Kačko, znáte se. Tak dobrý. Tak jo,“ přeruší spojení a povzdechne si: „Tak budeme držet palce. Nám všem.“
Český herec Petr Čtvrtníček poslal odkaz komunistom.?????? pic.twitter.com/kbMT5URAxI— Aktuálne o Ukrajine (@oukrajine) October 1, 2025
Poslední Svěrákovy volby?
Vlastní video vytvořil také spisovatel a režisér Zdeněk Svěrák. Při pohledu do zrcadla říká: „No jo, líp už bylo, kamaráde. Ty bys měl možná pomýšlet na jinou urnu než na volební… Ale nedá mi to. Tohle totiž budou pravděpodobně moje poslední volby v životě. Tak jsem si říkal, co povědět pár slov těm, před kterými jsou první volby v životě. Jako dědeček vnoučatům to říct, ať si to přeberou... Tak poslouchejte. Když jsem řekl, že líp už bylo, tak to jsem mluvil o sobě, ale o naší zemi to neplatí. Ještě nikdy nebylo naší republice dopřáno tolik roků rozkvětu, míru a svobody. To, že půjdete za plentu, abyste svobodně zvolili své poslance, způsobila vzácná a křehká věc. Jmenuje se demokracie. A našim předkům byla tak drahá, že pro ni obětovali životy. Představte si to. A dneska jako by toho nebylo, se šíří světem víra, že by nám bylo líp bez ní, bez demokracie, protože je pomalá a nepraktická. A taková prý je i celá Evropská unie. Šíří se názor, že rozhodný vůdce je lepší než rozhádaný Parlament. Milí vnuci a milé vnučky, nevěřte tomu. Volte, koho chcete, ale položte si při tom pár základních otázek. Nevolím náhodou toho, kdo demokracií pohrdá? Nebo toho, kdo ji chce šizenou? Demokracii bez práva na svobodu informace, bez nezávislých soudů? Nevolím náhodou toho, kdo chce opustit rodinu demokratických států? Kdo obdivuje mocné diktátory a taky má chuť vládnout sám? Když si totiž ty otázky nepoložíte, může se vám stát, a jde to rychle, vzpomeňte si na bratry Slováky, že vaše první svobodné volby budou posledními. No tak jsem vám to jako starostlivý děda pověděl a teď můžu s klidným svědomím kráčet k urně.“
Zdeněk Svěrák vnukům: “Tohle budou pravděpodobně moje poslední volby.”— Robert Neruda ???? (@RNeruda) September 30, 2025
Bude volit, nebo nebude?
Herec a divadelní principál Jan Hrušínský v neděli vystoupil na demonstraci uspořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii, kde řekl, že 4. října půjde k volbám a bude volit svobodu, demokracii a prosperitu. „Budu volit bezpečí pro Českou republiku. To znamená NATO a EU. Zaručeně nebudu volit estébáky, komunisty a nacisty. To znamená, že nebudu volit Babišovo ANO, extremistické SPD, komunistické Stačilo!, a už vůbec ne Klausovy Motoristy. Nebudu volit přátele Ruska! Nedovolme, aby za nás u voleb rozhodovali ti, kteří nás chtějí vrátit o desítky let zpátky do bolševické totality. Nebudu volit ty, kteří nás chtějí vrátit zpátky před listopad 1989. Právě proto pojďme k volbám! Všichni!“ hlásal Hrušínský na Staroměstském náměstí.
Přitom jen několik dní předtím tvrdil, že je ochoten se svého volebního práva vzdát, pokud by starší generace nevolila. „Mladí vědí, jak volit, a jde o jejich budoucnost,“ řekl divadelník v rozhovoru s novinářkou Norou Fridrichovou.
Česká společnost stárne, nerodí se tolik dětí a přibývá seniorů. Dostaneme se proto do fáze, kdy senioři budou mít u volebních uren rozhodující hlas, na úkor ostatních, mladších generací, které ale zároveň volí odlišně od seniorů. Čerstvý sedmdesátník Jan Hrušínský: Kdyby to tak… pic.twitter.com/0qpnImhQvP— Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) September 25, 2025
K nadcházejícím volbám se vyjádřil také herec Martin Dejdar. „Otázka, která momentálně rezonuje celou naší společností, je, koho volit. Já se v tomto případě řídím svým svědomím a taky odpovědností ke svým dětem. A chápu, že u mnoha lidí stranickost vyvolává smíšené pocity. Já sám mám k většině stran velké výhrady, zejména proto, že mám pocit, že veřejný prostor v poslední době ovládla vulgárnost, nenávist a lež. Ale pořád ještě taky máme možnost volit konkrétní lidi. A já to beru tak, jestli bych chtěl, aby ten kandidát, kterého já zvolím, byl mým sousedem, aby se mnou žil. Aby byl slušný, pracovitý, rozumný, aby pomohl mně a já jemu. A aby mi neškodil. Právě proto dám svůj hlas Martinu Kupkovi,“ řekl Dejdar.
jako vetsina hercu ... pic.twitter.com/8BdpuWuJXy— 4ad (@4ad53056819) October 1, 2025
Dialog u Trojanových
Ivan a Josef Trojanovi naprosto lidsky a jednoduše. ??— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) October 1, 2025
Podepište výzvu https://t.co/SGRlQbewtG, pojďte volit a pošlete tento vzkaz dál. ?? pic.twitter.com/tIG5L2Yle4
Čtvrtníček a Dejdar veřejně podpořili ODS už v minulosti.
autor: Naďa Borská