Čtvrtníček, Dejdar, Trojan. Umělci vylézají s radami k volbám

01.10.2025 18:25 | Monitoring

Muchomůrka zelená, nebo žampion? Herec Petr Čtvrníček jako amatérský mykolog radí komunistce Kateřině Konečné: „Tak šup s tím na pánev a pozvěte ke stolu všechny komunisty.“ Spisovatel Zdeněk Svěrák připouští, že lidé mohou volit, koho chtějí, ale radí jim, jaké otázky si předtím položit. Divadelní principál Jan Hrušínský veřejně oznámil, že půjde volit, ačkoliv krátce předtím tvrdil, že je ochoten se svého práva vzdát v zájmu mladých. A herec Martin Dejdar rovnou řekl, koho volí. Prý by ho chtěl za souseda.

Foto: Repro Buzerant
Popisek: Petr Čtvrtníček paroduje rozhovor s premiérem Babišem

Na sociálních sítích se šíří video s hercem Petrem Čtvrtníčkem, které natočil v duchu vražedně černého humoru ve stylu legendární České sody. Předvádí v něm fiktivní telefonický rozhovor s Kateřinou Konečnou, hlavní tváří hnutí Stačilo!.

„Tak jste si vyrazili na houby ještě před volbami, Kateřino? To je bezvadné. Roste to jak o život. Heleďte, jak jste mi posílali tu fotku, tak toho se vůbec nebojte,“ vemlouvá se Čtvrtníček. „Ono to sice vypadá jako muchomůrka zelená, ale není. Je to takový lepší žampion… jenom. Tak šup s tím na pánev! Jo, a nedělat to dlouho. Já jsem to restoval asi tři minuty a Stačilo!“ zasmál se herec. „Já si z vás dělám legraci, ale jinak vám strašně fandím. No. Heleďte a pozvěte ke stolu taky všechny ty vaše komunisty. Ne že to zbodnete sama, Kačko, znáte se. Tak dobrý. Tak jo,“ přeruší spojení a povzdechne si: „Tak budeme držet palce. Nám všem.“

Poslední Svěrákovy volby?

Vlastní video vytvořil také spisovatel a režisér Zdeněk Svěrák. Při pohledu do zrcadla říká: „No jo, líp už bylo, kamaráde. Ty bys měl možná pomýšlet na jinou urnu než na volební… Ale nedá mi to. Tohle totiž budou pravděpodobně moje poslední volby v životě. Tak jsem si říkal, co povědět pár slov těm, před kterými jsou první volby v životě. Jako dědeček vnoučatům to říct, ať si to přeberou... Tak poslouchejte. Když jsem řekl, že líp už bylo, tak to jsem mluvil o sobě, ale o naší zemi to neplatí. Ještě nikdy nebylo naší republice dopřáno tolik roků rozkvětu, míru a svobody. To, že půjdete za plentu, abyste svobodně zvolili své poslance, způsobila vzácná a křehká věc. Jmenuje se demokracie. A našim předkům byla tak drahá, že pro ni obětovali životy. Představte si to. A dneska jako by toho nebylo, se šíří světem víra, že by nám bylo líp bez ní, bez demokracie, protože je pomalá a nepraktická. A taková prý je i celá Evropská unie. Šíří se názor, že rozhodný vůdce je lepší než rozhádaný Parlament. Milí vnuci a milé vnučky, nevěřte tomu. Volte, koho chcete, ale položte si při tom pár základních otázek. Nevolím náhodou toho, kdo demokracií pohrdá? Nebo toho, kdo ji chce šizenou? Demokracii bez práva na svobodu informace, bez nezávislých soudů? Nevolím náhodou toho, kdo chce opustit rodinu demokratických států? Kdo obdivuje mocné diktátory a taky má chuť vládnout sám? Když si totiž ty otázky nepoložíte, může se vám stát, a jde to rychle, vzpomeňte si na bratry Slováky, že vaše první svobodné volby budou posledními. No tak jsem vám to jako starostlivý děda pověděl a teď můžu s klidným svědomím kráčet k urně.“

Bude volit, nebo nebude?

Herec a divadelní principál Jan Hrušínský v neděli vystoupil na demonstraci uspořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii, kde řekl, že 4. října půjde k volbám a bude volit svobodu, demokracii a prosperitu. „Budu volit bezpečí pro Českou republiku. To znamená NATO a EU. Zaručeně nebudu volit estébáky, komunisty a nacisty. To znamená, že nebudu volit Babišovo ANO, extremistické SPD, komunistické Stačilo!, a už vůbec ne Klausovy Motoristy. Nebudu volit přátele Ruska! Nedovolme, aby za nás u voleb rozhodovali ti, kteří nás chtějí vrátit o desítky let zpátky do bolševické totality. Nebudu volit ty, kteří nás chtějí vrátit zpátky před listopad 1989. Právě proto pojďme k volbám! Všichni!“ hlásal Hrušínský na Staroměstském náměstí.

Přitom jen několik dní předtím tvrdil, že je ochoten se svého volebního práva vzdát, pokud by starší generace nevolila. „Mladí vědí, jak volit, a jde o jejich budoucnost,“ řekl divadelník v rozhovoru s novinářkou Norou Fridrichovou.

K nadcházejícím volbám se vyjádřil také herec Martin Dejdar. „Otázka, která momentálně rezonuje celou naší společností, je, koho volit. Já se v tomto případě řídím svým svědomím a taky odpovědností ke svým dětem. A chápu, že u mnoha lidí stranickost vyvolává smíšené pocity. Já sám mám k většině stran velké výhrady, zejména proto, že mám pocit, že veřejný prostor v poslední době ovládla vulgárnost, nenávist a lež. Ale pořád ještě taky máme možnost volit konkrétní lidi. A já to beru tak, jestli bych chtěl, aby ten kandidát, kterého já zvolím, byl mým sousedem, aby se mnou žil. Aby byl slušný, pracovitý, rozumný, aby pomohl mně a já jemu. A aby mi neškodil. Právě proto dám svůj hlas Martinu Kupkovi,“ řekl Dejdar.

Dialog u Trojanových

Herci Ivan a Josef Trojanovi nechali diváky nahlédnout do rodinného prostředí. „Tonda se mě zeptal, od kolika by se mělo volit,“ sdělil Trojan starší synu Josefovi. Odpověděl mu prý, že by se to měnit nemělo – od osmnácti. „A on mi řekl: Víš, jak dopadly středoškolské volby? Vyhrálo SPOLU, druzí byli Piráti, třetí STAN.“
 
„To je docela inspirativní,“ mínil pokračovatel hereckého rodu.
 
„To jo. To jsou kolikáté tvoje volby?“ chtěl vědět otec.
 
Josef odpověděl, že do Poslanecké sněmovny druhé.
 
„Mladej. Mladej,“ konstatoval Ivan a zajímal se: „Co tě trápí? Co bys chtěl?“
 
„Já bych hlavně nechtěl, abychom následovali Ficův scénář,“ mínil potomek. „Třeba co se týče práva menšin. Abychom neudělali zase čtyři kroky dozadu po tom, co jsme udělali osm kroků dopředu. Už mě to unavuje trochu,“ sdělil mladík.
„To Slovensko mě trápí taky,“ přiznal otec. „Vím to i z osobní zkušenosti. Byl jsem tam na jejich pozvání. Změna nepřichází hned, ale postupně. Veřejnoprávní televize se stane státní čili bude pod vlivem politiků. Politici si dosadí své soudce. Začne se měnit ústava. Prosazuje se třeba pak vystoupení z EU a z NATO. No a už jsme tam, kde je Slovensko nebo Maďarsko. A pak je tady téma Ruska. Putin řekl, že rozpad Sovětského svazu byla fatální chyba. Nás označil za nepřítele. Takže se pak může klidně stát, že po několika letech to bude jako u mých prvních voleb, což byly ty komunistické.“
 
„Ne, to nechceme,“ reagoval Josef.
 
„A to nechceme,“ souhlasil Ivan.
 
„To ne,“ ujišťoval syn.
 
„Takže ať žijí středoškoláci,“ mínil otec.
 
„Přesně tak,“ řekl mladý.
 
„Přijďte volit,“ vyzval Ivan.
 
„Přijďte,“ přidal se Josef.
 

Čtvrtníček a Dejdar veřejně podpořili ODS už v minulosti.

autor: Naďa Borská

