Čunek nám škodí, naříká pražský lidovec

Moderátor internetové televize XTV.cz Luboš Xaver Veselý přivítal ve vysílání pražského radního pro kulturu Jan Wolfa (KDU-ČSL). Ten hned na úvod oznámil, že lidovci by se neměli hrnout do příští vlády a zkritizoval svého stranického kolegu zlínského hejtmana Jiřího Čunka. To, jak Čunek vystupuje, prý Pražanům není po chuti a lidovcům v Praze to škodí. Vedle Čunka se Wolf pustil také do pražské primátorky za hnutí ANO Adriany Krnáčové, se kterou sedí v koalici.

V úvodu Jan Wolf prohlásil, že by lidovci měli stát mimo vládu. Volební výsledek KDU-ČSL je spíš známkou toho, že KDU-ČSL musí v opozici konsolidovat síly. Už proto, že volby budou podle jeho názoru dřív než za tři a půl roku. Lidovci proto musí postavit program tak, aby s ním dokázali oslovit co největší počet lidí a následně ho také ve volbách prosadit.

A měli by lidovci vyměnit lídra? Dnes jím je Pavel Bělobrádek. Nebyl by Jiří Čunek lepší volbou? V Praze se ukazuje, že nikoliv. „Jiří je velmi populární, ale na Vsetínsku a na Zlínsku. ... My jsme si v Praze dělali průzkumy a dělali jsme si žebříček třiceti věcí, proč by lidovce v Praze lidé volili a třicet, proč by je nevolili, a mezi těmi věcmi, proč by je nevolili, tak hned na druhém místě byla osoba Jiřího Čunka,“ prozradil Wolf.

Pražské lidovce to překvapilo. Wolf se domníval, že Čunek je vnímán spíše jako úspěšný politik a skoro doživotní senátor na Vsetínsku. „V Praze si lidé spojují KDU-ČSL s Jiřím Čunkem a zrovna v Praze nám to nedělá dobré jméno,“ dodal.

Wolf má prý myšlenkově blíže ke stávajícímu předsedovi strany Pavlu Bělobrádkovi.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sám se do nejvyšších pater politiky nehrne. Zatím chce sloužit Pražanům, aby mohli být jeho budoucí vnuci jednou hrdí na to, co udělal pro Prahu. V současné době ho nejvíc trápí doprava v Praze, kterou by rád zlepšil.

„Myslím si, že když se člověk ráno probudí a jede do práce, tak když se probudí v 6, tak ta dopravní situace ještě není špatná, protože Pražané mají přece jenom trochu posunutý denní režim, do práce chodí na osmou, devátou a v tu dobu je Praha opravdu ucpaná. A myslím si, že lidé, kteří jezdí autem, někdy bohužel i hromadnou dopravou, tak nejsou úplně nadšení z toho, že jim cesta do práce trvá hodinu, když by mohla trvat kratší dobu,“ podotkl Wolf.

I tak se ale dá říct, že se lidé v Praze nemají špatně. V zácpách prý tráví v průměru jen asi 24 hodin za rok, což je ve srovnání s jinými evropskými metropolemi poměrně málo. „No ale já si myslím, že se člověk z podstaty chce mít lépe. Chce mít všechno dostupnější, chce být rychlejší. My jsme vždycky nespokojení a ono je to asi dobře. Za komunistů nám taky asi bylo dobře, akorát jsme se neměli dobře,“ pokračoval v popisu situace radní.

Jan Wolf KDU-ČSL



krajský radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pražané dnes žijí v metropoli, ve které se stále zahušťuje centrum města a aby se to alespoň trochu zlepšilo, tak část Václavského náměstí bude průjezdnější, než je dnes. Třeba kvůli parkování. Vznikají tam totiž podzemní garáže.

Pokud se město potýká se smogovou situací, je podle Wolfa namístě regulovat pohyb aut po hlavním městě. Je možné nařídit, aby v sudý den jezdila po Praze jen auta, kterým SPZ končí sudým číslem a v lichý den jen lichá.

Sdílená ekonomika je budoucnost, ale...

Pár slov padlo ke sdílené dpravě či ke sdíleném bydlení. Podle Wolfa je sdílená ekonomika ekonomikou budoucnosti. Jako pravicově smýšlející politik by to rozhodně nezakazoval. Jen by si přál, aby lidé, kteří rozvíjejí své podnikatelské aktivity ve sdílené ekonomice, plnili stejné podmínky jako klasičtí podnikatelé. Například aby odváděli všechny poplatky, jak se sluší a patří. Poplatky za odpad a celu řasu dalších poplatků.

Jak toho dosáhnout? Politici by měli mít právo nahlédnout do rejstříků firem, které poskytují sdílené ubytování, jako jsou Hotel.com nebo Airbnb. Stejné podmínky by měly do budoucna platit také pro taxikáře a Uber. Ale tady už to záleží na zákonodárcích, jak to legislativně ošetří.

Pár slov padlo i ke kultuře. Radní pro tuto oblast má za to, že děti a mládež se musí od malička učit kultuře. „Přece jenom kulturní člověk je ten nejvzdělanější,“ podotkl Wolf. V obecné rovině konstatoval, že v Praze funguje kvalitní činohra.

Než se rozloučil s diváky, ještě prozradil, že bude za lidovce kandidovat na pražského primátora. Pokud lidovci nebudou usilovat o hlasy voličů v koalici, v rámci které se dohodnou jinak.

„Když to dnes vidím, tak bych si na to po těch třech letech i troufnul. Vidím tam některé věci, které paní primátorka úplně nezvládla a které by se měly udělat jinak. Na druhou stranu myslím si, že schopných lidí je zde více,“ uvedl Wolf.

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Na pražského primátora kandiduje lidovecká celebrita s pracovní docházkou 42 procent a jedenácti funkcemi Praha: Primátorka Adriana Krnáčová a radní Jan Wolf se setkají s Jeho Svatostí papežem Františkem EXKLUZIVNĚ Návrh ČSSD: Pošleme 16,3 milionu na luxusní tenisový turnaj, kam lístek stojí až 55 tisíc korun. A to vše z vašich peněz Wolf (KDU-ČSL): Sdílené ubytování bude zřejmě pod kontrolou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp