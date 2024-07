Cyril Svoboda dostal u lidovců „náhubek“. Přesto promluvil na kameru

Cyril Svoboda je někdejším ministrem vnitra, zahraničí a také někdejším předsedou lidovců. A stále členem lidovců – připravovalo se rozhodování o jeho vyloučení, ale nikdo ho nakonec nevyloučil. Má jen dodržovat usnesení z dubna 2021. Říká, že tuší, že je v tomto usnesení výzva o tom, aby přestal veřejně vystupovat, i když se v Listině základních práv a svobod dovídá, že přece každý může svobodně šířit své myšlenky, a tak vystupuje například v pořadu XTV

Pokud jde o to, jestli chování Svobody poškodilo KDU-ČSL, tak říká, že to stranu poškodit nemohlo. „To, co ji poškodilo, bylo to,“ říká Svoboda, „že se rozhodli o vylučování někoho pro jeho názor. Lidé jsou na toto zacházení citliví, velké množství z nich na mě volalo, když mě potkali, abych se držel, a fandili mi“.

„Jinak v KDU-ČSL jsem členem z přesvědčení na rozdíl od jiných, i když nikomu nechci sahat do svědomí. Hodně mi přinesla a já jí také na oplátku." Svobodu děsí, že předseda strany řekl, že když strana nebude mít dva mandáty, tak odstoupí. „A pravda je taková, že když strana opravdu nemá dva mandáty, tak předseda neodstoupí s tím, že řekne, že ale nastolil další podmínky. To je také lidem nesympatické, toto chování. Tak to neměl pan Jurečka říkat, když to stejně neudělal."

„Četl jsem rozhovor Marka Výborného, který říká, že problém je v tom, že strana by měla mít větší vnitřní disciplínu. Najděte mi voliče, kterého zajímá, jak například Motoristé, Přísaha nebo ANO vypadají uvnitř. To nikoho nezajímá. Lidé chtějí jinou politiku. Je potřeba dramaticky změnit kurz strany. Doporučoval bych našim lídrům čtení evropských novin, zajímání se o to, co se děje ve Francii nebo v Německu, v Holandsku! Ať nevěří mě, ale ať si přečtou to, jak se všude mění atmosféra, ať to přijde i k nám.“

„Eurovolby byly problémem pro KDU-ČSL, protože jsme kvůli tomu přišli o mandát. A voliče nezajímá, jestliže jsme těsně vyhráli nebo prohráli. V závodě, když se soutěží o vteřiny, tak se také buď prohraje nebo zvítězí a nikdo čas neměří, což znamená, že jestli žijí v této iluzi, tak žijí ve světě dramaticky vzdáleném od toho, jak vypadá reálný život.“