Další náraz Istanbulské úmluvy v Senátu. V zahraničním výboru jen čtyři hlasy

Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí podepsalo Česko v roce 2016, její předložení Parlamentu k ratifikaci minulé vlády několikrát odložily. ČR patří v EU k menšině zemí, které dokument dosud nepřijaly. Členské státy na začátku června většinově odhlasovaly, že se sedmadvacítka k úmluvě připojí. Ratifikaci už dřív ale odmítlo Bulharsko či Maďarsko. Neprovedlo ji Slovensko. Od úmluvy odstoupilo Turecko.

Istanbulskou úmluvu odmítají zejména konzervativci či sedm křesťanských církví. Kritici úmluvě také vytýkají zvýhodnění žen před ostatními skupinami obětí a požadavek na společenské a vztahové změny ve společnosti.

Obdobně vyvolává emoce také diskuse o manželství pro všechny. Při posledním projednávání tohoto tématu „zaujaly“ zejména výroky člena SPD Jana Síly, který mimo jiné uváděl to, že děti vyrůstající v jiném rodinném uspořádání jsou náchylnější ke konzumaci alkoholu a drog.

Prosazením manželství pro všechny by se podle Síly také rozjel milionový obchod s dětmi. Z asistované reprodukce se už nyní stal výnosný byznys, který podle Síly může mít pro budoucnost lidské populace negativní následky. „Pokud na to budete mít, tak si v blízké budoucnosti koupíte dítě, jako domácího mazlíčka podle svých požadavků. Blond klučinu s výškou 190 centimetrů a s IQ 180. No a z většiny těch, co na to mít nebudou, se stane podřadná rasa, jejich IQ bude dále řízeno Gaussovou křivkou,“ řekl Síla.

Manželství pro všechny odmítá poslanec i kvůli tomu, že institut manželství by měl ochraňovat především zájmy dětí. Podle empirických studí je dle jeho slov prokazatelné, že soužití muže a ženy je nejlepším prostředím pro řádnou výchovu a péči o děti. „Stát by neměl preferovat uspokojování tužeb homosexuálních partnerů pro falešné prosazování humanity nadoktorované Evropskou unií, ale primárně prosazovat zájmy dětí, a ne emocionální vztah dvou dospělých osob, ať homo- či heterosexuální,“ řekl rozhodně. Síla upozornil Sněmovnu i na to, že dítě, jež by se dostalo do péče stejnopohlavního páru, se nebude moci nijak bránit, ve škole by ho mohla čekat i šikana. „Pokud se dostane do péče dvou pedofilů, tak další problém nastane ve školce a ve škole, kde se stane terčem posměšků a šikany,“ zmínil Síla. Sněmovní debatu o manželství pro všechny následně napadla jako ostudnou, zraňující a nepatřící do slušné debaty zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

