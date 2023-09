Další pirátská šikana a bossing v Operátorovi ICT

Pirátská strana, která si zakládá na respektu a dodržování lidských práv a svobod, má před sebou další kauzu, která jasně ukazuje, že předchozí kauzy plné pirátského bossingu a šikany bohužel nebyly výjimkou. O to smutnější to celé je, když si vzpomeneme na jejich předvolební heslo „Pusťte nás na ně”, kterým se vymezovali proti stávajícím politikům a označili se za jedinou stranu nespojenou se žádnými skandály či korupcí. Jak se ale nakonec ukazuje, pirátská loď plná kazatelů morálky a ověnčená vlajkou transparentnosti narazila a v přídi má trhlinu, kterou nezalepí už ani jejich předseda Ivan Bartoš.

Ještě ani nevychladla kauza pirátského ředitele kabinetu ministra pro místní rozvoj Matouše Vanči, který minulý týden odešel na neplacenou dovolenou po obvinění z šikany na pracovišti a sexuálního napadení zaměstnankyně úřadu, a už mají Piráti před sebou další případ šikany, bossingu, arogance a agresivy. Tentokrát v Operátorovi ICT - tedy v klíčové městské firmě, kterou už druhé volební období spravuje jejich strana. Po sexuálním a drogovém skandálu, který stál místo bývalého ředitele Barcziho, je tu pokračování. Současná kauza, která se týká pirátského nominanta do představenstva společnosti Petra Vokála, názorně ukazuje, jak jsou někteří Piráti ochotni jít až za hranu a například naprosto nezodpovědně měnit struktury společností a zbavovat se klíčových agend. A to vše kvůli likvidaci “nepřizpůsobivých”. Ale postupně…

Včera byl z nepochopitelných důvodu odejit dosavadní ředitel úseku provozu Jan Ladin. Oficiální důvody? Prý změna organizačního řádu, kterým se ruší pozice ředitelů ve společnosti. Pravda je ale taková, že to byl právě pan Ladin, který před nějakým časem zpochybnil celý proces rozhodnutí předchozí dozorčí rady o výběru Petra Vokála do představenstva společnosti. Ten se nejenomže stal členem představenstva bez výběrového řízení, což je už samo o sobě pro Pirátskou stranu, která má otevřená výběrová řízení ve svých stanovách, alarmující, ale podle včerejšího Otevřeného dopisu, který byl směřován Radě hlavního města a dalším orgánům, a který má redakce PrahaIN k dispozici, jsou patrná mnohá další pochybení tohoto pirátského nominanta.

Já vždy něco najdu!

Po svém zvolení se Petr Vokál na úvodním setkání celé společnosti představil jako bývalý vysoký policejní důstojník. A nutno říct, že policejní praktiky v sobě opravdu nezapřel. Když probíhala odborná konference v Mikulově, po které následoval večírek v hotelu, nechal se tento pán před mnoha svými kolegy z OICT slyšet, jak pronáší výhružky směrem k managementu úseku provozu. „Když někam nastoupím, tak vždy někdo odejde, dobrovolně nebo nedobrovolně a někdy jde sedět“, „já vždy něco najdu. Já jsem byl na to přímo najatý“. Člověk by to za normálních okolností asi přičetl opilecké pýše posilněné bujarou večerní náladou, kdyby se za svá slova pan Vokál následující týden nepostavil s tvrzením, že věty, které pronesl v Mikulově, uvedl nikoliv pod vlivem alkoholu, ale zcela vědomě. V té době se ve firmě už dávno proslýchalo, že “jako bývalý vysoce postavený policejní důstojník dostal za úkol zkompromitovat osobu Jana Ladina, aby mohl být vyhozen. Dostal to údajně za úkol od zbytku představenstva a některých členů dozorčí rady,” píše se také v dopise.

Trestní oznámení na Vokála

Whistleblowing po pirátsku? Svěř se nám a my tě vyhodíme!

Další škrábanec na skle této Pirátské výstavní skříně, jak pan náměstek Hřib Operátora ICT rád nazývá, je fatální selhání ochrany whistleblowerů. Jak Ladin uvádí ve svém dopise, po prvních náznacích šikany a bossingu se obrátil na etickou linku s důvěrou, že se mu dostane zastání. Opak byl pravdou. Jak se následně ukázalo, svěřil se těm, na které si chtěl stěžovat. Navíc, okolo fungování etické linky jsou další otazníky. Podle tamních odborářů není zřejmé, jak je přesně etická linka zasmluvněna a jak je zajištěna ochrana těch, co ji využijí. To ostatně uvádí odboráři v dopise, který má redakce PrahaIn taktéž k dispozici, kterým včera ráno oslovili celou Radu hlavního města s vážným podezřením, že celá reorganizace je odvetné opatření proti Janu Ladinovi.

Co týden, to kauza

Připomíná vám toto chování něco? Nejste sami. Jak se v posledních měsících ukázalo, Pirátská strana má velký problém s šikanou a bossingem ve svých řadách a tohle je jejich typický modus operandi. Minulý týden čelil obviněním z bossingu a sexuálního napadení šéf kabinetu Ivana Bartoše - Matouš Vanča. Pár týdnů předtím šetřila policie případ bývalého náměstka ministra vnitra a dřívějšího poslance za Piráty Lukáše Koláříka, který fyzicky napadl svou asistentku. A pomyslnou třešinkou na dortu je kauza náměstkyně Komrskové, která jako poradce zaměstnala svého partnera Petra Beneše, aby ho pak transparentně vyhodila, načež se ukázalo, že pan Beneš si na magistrátu vesele pracuje dál, jen o kancelář vedle.

Ostatně, všeříkající, jak to v útrobách této strany, chce se ale spíš napsat sekty, funguje, popsala tento měsíc jejich dnes již bývalá členka Šárka Václavíková. “Českou Pirátskou stranu ovládl systém, proti kterému jsme původně bojovali - kamarádčofty, korupce, netransparentní rozhodovací procesy, odtržení mocných od “plebsu”. A to vše prý s plným vědomím vedení strany… Když to tak člověk čte, je až zarážející, jakým způsobem jim vlastně v konečném důsledku vše prochází. Jednoho uklidí na neplacenou dovolenou, dalšího zbaví všech jeho funkcí či mu pozastavují členství. A pirátská loď pluje dál. Otázkou však zůstává, jestli proud spolu s těmito jejich kauzami neunáší i naši politickou kulturu někam, kde by rozhodně neměla být… do barbarského světa násilí na ženách a šikany těch, kteří se nechtějí jejich pirátskému vidění světa podvolit.

