Další soud s Tommy Robinsonem. Hanba, špína, skandovali sympatizanti

Soudce Nicholas Hilliard měl původně v plánu rozhodnout o věznění Tommyho Robinsona sám. Ale když dostal vyjádření obviněného, změnil názor. „Povaha a rozsah kontroverzí, které musím zvážit v tomto případě, mi byly v tomto prohlášení objasněny mnohem lépe než kdy dřív,“ řekl soudce a dodal, že podle jeho úsudku je teď správné předat záležitost vrchnímu státnímu zástupci a nakonec druhé slyšení vést nebude. Přitom ještě 16. října odmítl návrh Robinsonova obhájce, že by se vrchní státní zástupce měl záležitostí zabývat. Podle mluvčího nejvyššího státního zastupitelství se bude touto kauzou zabývat odznova a vydá rozhodnutí, zda bude případ předán vyššímu soudu.

Robinson byl po jednání propuštěn na kauci. Venku ho čekali jeho příznivci. Robinson pak promluvil proti mainstreamovým médiím v Británii, zatímco příznivci volali „Hanba“ a „Špína“. Pak zpívali prý píseň Halleujah a skandovali: „Milujeme Trumpa.“ Podle Independentu byly v davu zastoupeny organizace For Britain a Generation Identity, která měla ve Středozemním moři loď, s níž měla mařit úsilí neziskovek. Když se jeden reportér zeptal, co vlajka znamená, bylo mu prý řečeno: „Jdi do pr*** a najdi si to na internetu.“ Independent podotýká, že příznivců se nyní sešlo méně než posledně.

