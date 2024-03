Další útok na loď v Rudém moři. Americkou odvetu schvaluje i Pavel

Rudé moře se z jedné z nejdůležitějších námořních obchodních cest změnilo ve válečnou zónu. Íránem podporovaní povstalci Hútíové odolali desítkám náletů amerických a britských stíhaček. Operace Bidenovy administrativy s názvem „Strážce prosperity“ nadále selhává, neboť v úterý byla napadena další kontejnerová loď.

Americké centrální velení na sociální síti X oznámilo, že švýcarská kontejnerová loď byla poškozena při raketovém útoku asi sto kilometrů jihovýchodně od jemenského města Aden.

„Dne 4. března přibližně ve 2.15 hodin vypálili Íránem podporovaní teroristé Hútíové balistickou protilodní střelu z Jemenu do jižní části Rudého moře. Střela dopadla do vody, přičemž nebyly hlášeny žádné škody ani zranění komerčních lodí, ani lodí námořnictva USA. Mezi 15.50 a 16.15 vypálili hútíjští teroristé dvě protilodní balistické střely na kontejnerovou loď M/V MSC SKY II, která pluje pod liberijskou vlajkou a je ve vlastnictví Švýcarska. Jedna ze střel plavidlo zasáhla a způsobila mu škodu. Podle prvních zpráv nedošlo k žádným zraněním; loď nepožádala o pomoc a pokračovala v cestě,“ upozorňuje na síti X americké centrální velení.

Ve 20.00 hodin následně provedly americké síly údery sebeobrany proti dvěma protilodním řízeným střelám, které představovaly bezprostřední hrozbu pro obchodní plavidla a lodě amerického námořnictva v regionu. „Tyto akce jsou podnikány za účelem ochrany svobody plavby a zajištění větší bezpečnosti a ochrany mezinárodních vod pro obchodní plavidla a plavidla amerického námořnictva,“ píše americké centrální velení.

March 4 Red Sea Update



On Mar. 4, at approximately 2:15a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired an anti-ship ballistic missile from Yemen into the southern Red Sea. The missile impacted the water with no reported damage or injuries to commercial or U.S. Navy… pic.twitter.com/mqigHoON4b