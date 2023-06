Dan Landa: Za covidu nešlo držet hubu. Soudy nám daly za pravdu

Daniel Landa v posledních dnech slaví úspěchy se svým novým albem Minový pole, které vyšlo osm let po předchozím studiovém počinu Žito. „Soustředím se teď hlavně na to pozitivní,“ oceňuje zpěvák, že se může vrátit k hudbě. Své činnosti během proluky mezi oběma alby však nelituje. „Nešlo držet hubu,“ míní o době covidových restrikcí. Upozornil, že mu v tom soud dal za pravdu.

Nechybí však ani vzpomínky na dění z dob covidových restrikcí, kdy se Landa mohutně zapojil do protestních aktivit a značně se ozýval proti mnohým koronavirovým opatřením, jež byly na Česko uvalené zejména předchozí vládou Andreje Babiše (ANO).

„Slyšíte nás, my nejsme děti, ztrácíme půdu pod nohama. Život se krátí,“ zaznívá také na albu v jednom z již dříve představených protest songů, který kritizuje koronavirové restrikce uvalené na Česko za vlády Andreje Babiše. „Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli k zemi? Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Slyšíte nás, my nejsme děti, už toho máme plný zuby!“ bouří se Landa v protest songu „Blanický manifest“, vydaném poprvé již na začátku roku 2021, zpěvák Daniel Landa společně se zástupci nejvýznamnějších českých hudebních skupin, jimiž jsou zpěvák Josef Vojtek ze skupiny Kabát, zakladatel skupiny Divokej Bill Vašek Bláha, zpěvák Čechomoru František Černý a další.

„Hou hej hou, jsme v elity show, usmějte se do kamery, pane. Jako herci v kosočtverci hnáni almužnou, netušíme, co se s námi stane. Hou hej hou, jsme v elity show, usmějte se do kamery, paní. Poté, co vás vyděsili apokalypsou, ochrání vám spaní z vašich daní,“ zaznívá pak kupříkladu v textu písně Reality Show.



Kromě těchto dozvuků pandemických restrikcí se k tématu vrátil zpěvák i v rozhovoru pro portál PrahaIN.cz a ocenil, že se již může konečně vrátit k hudební produkci. Svých aktivit v době vládních opatření „proti šíření covidu-19“ však nikterak nelituje. Naopak. „Ničeho nelituji,“ řekl v rozhovoru zpěvák a zhodnotil, že sice poslední tři roky „byly velmi turbulentní“, ale protesty „byly oprávněné, což ve všech případech nakonec potvrdil i soud“.



„Když se stát začal chovat zjevně protiprávně, nešlo držet hubu,“ zdůraznil Landa, že bylo nutné se ozvat. Přestože již nyní toto turbulentní období opadlo, lidé si jej stále budou moci připomenout právě i skrze texty některých písní. „Obavy moc neprožívám, jen pocity, které jsem vetkl do písní a ty to vystihují daleko lépe a hlouběji než pár slov například v rozhovoru. V životě se teď soustředím hlavně na to pozitivní, nechci se nechat doslova otrávit,“ podotkl zpěvák a hudební skladatel.

V době tvrdých covidových restrikcí se přitom zpěvák ohrazoval proti tehdejšímu dění nejen texty svých písní. V roce 2021 Landa obrážel Česko a vybízel občany k odporu proti „politické zdravotní diktatuře“ spolu s iniciativou Zlatý špendlík. Kromě samotných protiepidemických opatření kritizoval i snahy o zavedení plošného očkování proti covidu-19.

Vznik iniciativy vysvětloval tím, že občané v dnešní době „nemají žádné své odbory“ a tak bylo třeba tuto mezeru vyplnit. „Zatímco i podnikatelé své odbory mají. Ve chvíli, kdy občanům začne někdo kálet na hlavu, tak usmívající se politik jen řekne, přijďte si za čtyři roky hodit svůj hlas, tak to je fakt výsměch lidem, výsměch lidem, kteří musí pracovat, živit děti i stát,“ řekl na youtubovém kanále marketingového specialisty a spisovatele Tomáše Lukavce.



Upozorňoval tehdy, že nebojuje proti očkování samotnému, ale proti tomu, že je mu nuceno. „Nutí mě očkovat se navíc před nemocí, která není úplně mor…,“ vadilo zpěvákovi, který tehdy v rozhovoru s komentátor Ondřejem Tesárkem dodal, že se stará o své zdraví, a „i když má v sobě napíchaný kdejakej sajrajt“, protože jezdil hodně po světě a dává si mnohé očkovací látky dobrovolně, tak odmítá, aby byl k vakcinaci nucený.



„Občané Čech, Moravy a Slezska, sjednoťme se proti politické zdravotní diktatuře. Obnovme normální smysluplný život bez nesmyslných plošných uzávěr, dejme právo dětem chodit do školy bez roušek, testů a očkování. Nikdo nesmí být k ničemu z toho nucen! Vyhoďme vládní překupníky vakcín a testů ze zkorumpovaných sedel. Zabraňme falešným elitám v ponižování, omezování a okrádání lidí. Nenechme si šlapat na hlavu! Když selže stát a ochrana práva, Listina základních práv a svobod nám dává právo chránit demokratický právní stát odporem proti jakékoli totalitě a zvůli včetně totality zdravotní diktatury,“ vyzýval proto v té době Landa skrze svou iniciativu.

I tehdy se Landa stavěl proti tomu, aby lidé vše přecházeli mlčením. „Je to jako v roce 1948, kdy části schopných obyvatel, živnostníkům, brali všechno. Většina mlčela, někteří tleskali. Byla z toho totalita na 40 let včetně koncentračních táborů, uranových dolů a jedné okupace, která se v té době nazývala bratrská pomoc. Teď je nutné zvedat za své sousedy naše štíty,“ varoval v září 2021 na akci v Dražejově u Strakonic, kde rovněž vyzval, aby lidé „zahájili odpor proti nesmyslnostem politiků“. „Neposlouchejte je, ta jejich nařízení,“ pronesl.

Nebylo to první přirovnání k předlistopadovým pořádkům. „Testíček, vakcínka, všechny tyhle sračky, mně to přijde jako rudá knížka,“ přirovnával Landa například opatření z června 2021, která tehdy nastolovala podmínky pro pořádání koncertů.



„Buzerace, zlo, co musíme dodržovat, i když víme, že je to nesmysl,“ dodal tehdy po prohlášení bývalého ministra zdravotnictví Blatného, podle kterého by i ti, kdo jdou na ulici sami, měli mít roušky či respirátory. Připojil, že se tak leckdy skutečně dělo a v krásném počasí spatřil skupinu 40 dětí venku v respirátorech.



Ohradil se rovněž proti nenávistným projevům k neočkovaným, které leckdy zaznívaly i od známých osobností. „Zdá se, že nenávist mezi dvěma skupinami se pěstuje záměrně. Doktor Kubek řekl, že slušní lidé jsou oběťmi neočkovaných. Novinář Etzler lituje toho, že neočkovaní neumírají dost rychle. A ministr Vojtěch si vypůjčil nový narativ ze sousedních zemí a vyhlásil na dnešní tiskové konferenci pandemii neočkovaných,“ jmenoval. Landa ironicky poznamenal, že na neočkované bude shozena i vina za prázdné peněženky. „Hon může začít a prohnaní šmejdi opráší kabáty ochránců,“ padlo na to od zpěváka v říjnu 2021.

