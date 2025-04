Danuše Nerudová při parkování. Nový vývoj kolem rychlé jízdy Filipa Turka

Anketa Znepokojují vás kauzy kolem rychlosti jízdy europoslance Filipa Turka? Znepokojují 5% Neznepokojují 90% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 737 lidí

Europoslanec Motoristů sobě Filip Turek je v současné době mediálně propírán kvůli své rychlé jízdě po dálnici. Zveřejnil fotku, na které tachometr ukazuje něco přes 200 km/h. Turek tvrdí, že se jednalo o dálnici v Německu, jiní lidé však tvrdí, že se jedná o úsek dálnice u Plzně. Podle videozáběrů z kanálu Koza Bobkov jel Turek po dálnici u Ostravy v minulosti i větší rychlostí – 325 km/h. Dodejme, že Filip Turek je bývalý automobilový závodník.

Na sociálních sítích se do Turka obouvají zejména ti, kdo se obecně vyhraňují proti Motoristům. Jednak za rychlou jízdu, ale také za to, že se Turek nehodlá za ni omluvit nebo uznat, že by provedl něco špatného. Např. „bezpečnostní analytik“ Roman Máca. „Pokud někdo, a je úplně jedno, jestli to je Filip Turek nebo Franta Vomáčka, jede po veřejné komunikaci přes 200 km/h, měl by minimálně okamžitě přijít o řidičák. Těch mrtvých, co je zabili různí machýrci, už je víc než dost.

Pan europoslanec a influencer v jednom tímhle navíc dává příklad svým fanouškům, aby jezdili stejně jako on, což někoho může stát život. Blb ať se klidně zabije, když chce jezdit 200. Ale horší je, že to často odnesou nevinní lidé.“

2/2 Pan europoslanec a influencer v jednom tímhle navíc dává příklad svým fanouškům, aby jezdili stejně jako on, což někoho může stát život. Blb ať se klidně zabije, když chce jezdit 200. Ale horší je, že to často odnesou nevinní lidé. ?????? — Roman Maca (@_Roman_Maca) April 20, 2025

Nebo marketér Martin Jaroš: „Kdokoli jede na české dálnici 150+ km/h a fotí se u toho, je nezralý trotl. Není to hrdinství, není to frajeřina, není to důkaz speciálních dovedností, je to jen důkaz toho, že si vám to v hlavě ještě všechno nesedlo. Nejde o to, že se můžete zabít – vaše smrt v tomto případě není velkou ztrátou. Jde o to, že prudce zvyšujete pravděpodobnost, že zabijete nevinné lidi. A že někomu jinému zkazíte odpoledne tím, že vás bude muset vyškrabovat z auta do pytle.

Dát to na sociální média a pak zapírat jsou navíc ještě důkazy snížené inteligence a křiváctví. Lidi, kteří volí nezralého člověka se sníženou inteligencí a bez páteře, jsou sami trošku chudáčci. To je vše, co se k tomu dá říct. Omlouvám se za pozdní reakci, nestíhám číst zprávy z ČR včas.“

Ozvala se také europoslankyně Danuše Nerudová. „Jet v plném provozu na dálnici přes 200 km/h a fotit se u toho na telefon, může jen sobecký machr, kterému je bezpečnost ostatních úplně ukradená. U toho pána nepřekvapí…“

Jet v plném provozu na dálnici přes 200 km/h a fotit se u toho na telefon, může jen sobecký machr, kterému je bezpečnost ostatních úplně ukradená. U toho pána nepřekvapí…. pic.twitter.com/lrATPd0nFw — Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 19, 2025

Na Turka také pořádá „hon“ advokát Petr Němec. „Předjelo vás minulý týden na D5 tohle auto? Máte kameru v autě? Pošlete mi záběry. První 3 dostanou odměnu 10.000 Kč formou daru jejich jménem na dobročinné účely dle svého výběru,“ dal výzvu na sociálních médiích. „Řídím, ale snížím rychlost na 200 a mrknu do telefonu, myslím, že jsem si v tom týdnu sám nějaké video udělal!“ odpověděl mu Turek.

Řídím, ale snížím rychlost na 200 a mrknu do telefonu, myslím, že jsem si v tom týdnu sám nějaké video udělal! — Filip Turek (@DolphSegal) April 21, 2025

Za europoslance se naopak postavila bývalá poslankyně ANO Marcela Melková. „Závodník Turek na dálnici je určitě menší ohrožení, než Zdechovský a Nerudová v europarlamentu,“ prohlásila. A když se ozval bývalý hokejový brankář se slovy „Vy nemůžete být normální…“, připomenula mu jeho vlastní skoro karambol v jeho volební dodávce s vlakem.

Závodník Turek na dálnici je určitě menší ohrožení, než Zdechovský a Nerudová v Europarlamentu??. — Marcela Melková (@MarcelaMelkova) April 20, 2025

Zrovna jsem si na vás vzpomněla ?? pic.twitter.com/4A9iHWBNKr — Marcela Melková (@MarcelaMelkova) April 21, 2025

Filip Turek připomenul, že „závodník“ na českých silnicích byl i bývalý prezident Václav Havel.

Václav Havel za to samé hrdinou, já „lovnou zvěří“ těch stejných médií. Veselé Velikonoce! A děkuji Vám všem! ?????? pic.twitter.com/SGcgwSxmSz — Filip Turek (@DolphSegal) April 21, 2025

A také své odpůrce popudil tvrzením, že česká média mohou mít na svých rukou krev.

Ten Turek je opravdu strašnej kretén.



Sdílí na svém účtu fanoušky, kteří ho napodobují a v kontextu celé události pak napíše tohle?



Neuvěřitelný. pic.twitter.com/XblFcOJPV6 — Michal Sirový ???? (@sssirda) April 21, 2025

Až někdo zase bude říkat, jak to měl Turek promyšlené a jak skvěle mobilizuje své voliče a ostatní mu sedají na lep, tak fakt ne. pic.twitter.com/EHuXuwyRhj — Ján Simkanič (@Simindr) April 21, 2025

Předsedovi Motoristů Petru Macinkovi Turkovo chování podle všeho nevadí. „A to ještě kdyby soudružka Klimatuše Nerudová tušila, že vůz Filipa Turka Mercedes 600 SEL s šestilitrovým V12 motorem M120, pod jehož koly se nedávno dálnice do Mnichova překvapivě identifikovala jako německá, obvykle splňuje emisní limity tak maximálně na úrovni ??????????, takže při každém sešlápnutí plynu uhoří několik letenských nebinárek v klimatické tísni, zahájila by protestní sbírku recyklovatelných plastových eurovíček…“ reagoval na Nerudovou.

K tomu se vyjádřil její manžel, Robert Neruda: „Nevím, kdo jste, ale upozorňuji vás, že jste pro účely čehosi, co lze zřejmě považovat za jakýsi podivný způsob politické kampaně, použil, zjevně bez souhlasu, fotku z videa, které jsem pořídil. Čekám návrh řešení této politováníhodné nepříjemnosti.“ Macinka mu vzkázal: „Nežebrejte tady u mě o fejm. A příště ji radši natočte, ať u toho trochu vypadá…“

Macinka rychlost komentoval i na Nově. „Rychlost na dálnicích se už více než čtvrt století nezvýšila – navzdory faktu, že běžná cestovní rychlost současných vozů je vysoko nad limitem 130 km/h. Motoristé proto budou po volbách prosazovat plošné zvýšení povolené rychlosti na českých dálnicích na 160 km/h,“ uvedl pro TN. Sám Turek pro Novu řekl, že by Češi neměli být vůči Němcům méněcenní a na některých úsecích dálnice by měla být rychlost neomezená. Také si myslí, že se nejedná o důležité téma.

A to ještě kdyby soudružka Klimatuše Nerudová tušila, že vůz Filipa Turka Mercedes 600 SEL s šestilitrovým V12 motorem M120, pod jehož koly se nedávno dálnice do Mnichova překvapivě identifikovala jako německá, obvykle splňuje emisní limity tak maximálně na úrovni ??????????,… pic.twitter.com/1ZKXCLMfl7 — Petr Macinka (@petr_macinka) April 20, 2025

???????? Nežebrejte tady u mě o fejm. A příště ji radši natočte, ať u toho trochu vypadá…?? — Petr Macinka (@petr_macinka) April 20, 2025

Pro ParlamentníListy.cz komentoval kauzu komentátor Petr Holec: „Vládní politici a jejich média teď honí Filipa Turka kvůli tomu, že jel na prázdné dálnici 240 km/hod. Když jsme se ale nedávno dozvěděli, že šéf lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný přišel o řidičák, protože jel v obci téměř stovkou, prošlo to vládními médii stejně v tichosti jako jiné vládní průšvihy. A jen pro kontext: Výborný jel téměř dvojnásobnou povolenou rychlostí v obci, kde z dobrých důvodů bývá maximálně padesátka. Turek by musel ještě trochu přidat, aby se na něj s dvojnásobkem dotáhl. Ano, oba porušili předpisy a ať to vyřeší policie.“

A přidal dva dotazy: „Jen kontrolní otázka pro vládní politiky a jejich novináře, kdyby chtěli ve své práci ještě někdy přemýšlet: Je nebezpečnější Turek, nebo Výborný? Myslím, že o tom nikdo, kdo si ještě nenechal vypláchnout mozek vládní propagandou, ani vteřinu nepochybuje. A když se na to podíváme politicky? Protože lidi odjakživa štve dvojí metr, který dnes vládne ve fialovském Česku, tak si myslím, že Turkovi i fandí. Možná se do voleb na inkriminovaném úseku dálnice ještě dočkáme kilometru Filipa Turka, kde lidi šlápnou na plyn. Nebo na elektřinu.“

Na otázky ohledně Turka a jeho rychlé jízdy odpověděl pro ParlamentníListy.cz i předseda Motoristů Sobě Petr Macinka.

Filip Turek se vlastně přiznal, že překročil dopravní předpisy na území ČR. Jeho příznivci se pokoušejí ho v překročení předpisů následovat. Je to pro vás problém?

Filip Turek k něčemu takovému určitě nikoho nevybízel. Svoje fanoušky naopak vyzval k tomu, aby jezdili opatrně. On sám je zkušený závodní jezdec, který moc dobře ví, co rychlá jízda obnáší. S trochou nadsázky lze říci, že Filip Turek je ve dvousetkilometrové rychlosti určitě bezpečnější než Danuše Nerudová při parkování.

Turek byl prakticky v každém zpravodajství, v každém českém médiu, navzdory Velikonocům a úmrtí papeže. Jaké z toho pro Motoristy sobě plyne vyhodnocení?

Je jasné, že Filip Turek je na rozdíl od všech ostatních českých politiků skutečnou celebritou. Zatímco všichni ostatní se křečovitě snaží upoutat pozornost médií, ta naopak sama rozmazávají každý detail, který se okolo Filipa Turka objeví. Častokrát jsou tyto „detaily“ zveřejňovány našimi politickými odpůrci ve snaze nás poškodit. Pak se ale diví, když díky nim Filip Turek zcela ovládne mediální prostor.

