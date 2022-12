Debata o energiích, lidovec Bartošek nevydržel: A co těch vašich třicet tisíc mrtvých za covidu?

reklama

Úvodem se oba muži vyjadřovali k tomu, proč mají Slováci 4x nižší stropy na elektřinu než my. „Rozhodla se tak vláda. Ale já chci říct, že česká vláda to dělá dobře. A to z jednoho prostého důvodu. Když se podíváme zpátky, co nám doporučovalo hnutí ANO kolem pohonných hmot, a říkali: Zachovejte se jako Maďaři a dejte tam strop, dneska vidíme, co se stalo, kdy došlo k uvolnění cen a najednou litr benzínu vyskočil o deset korun a rozjela se tam inflace, tak to jasně ukazuje, že přístup české vlády je racionální, pamatuje jednak na pomoc rodinám, pamatuje na pomoc těm, kteří pomoc potřebují a současně také hledá zdroje a přijali jsme zákon, který daní nepřiměřené zisky bank a energetických firem, to znamená, že jsem přesvědčený, že česká vláda to dělá dobře,“ podotkl Bartošek, že budoucnost to ukáže.

„Nemusím dělat svoji opoziční práci, vše to za mě pan kolega řekl. Slováci to mají čtyřikrát nižší, ale my to děláme dobře. A když to nemám jak odargumentovat, tak v Maďarsku zdražili benzín. Já bych chtěl jenom říct: O čem se tu bavíme? V tom Maďarsku tři čtvrtě roku pomáhali. Tři čtvrtě roku tam měli nějaké ceny pohonných hmot, když u nás to vyšplhalo na 50 korun, tak tam ta vláda se starala a dokud to šlo, tak to držela. A my se jim posmíváme...“ sdělil Vondráček.

„V Maďarsku část benzinek zavřela, protože neměly benzín. V Maďarsku samozřejmě drželi nějakou dobu cenu dole, ale k čemu to taky vedlo. Maďarsko avizovalo, že jim v podstatě hrozí finanční kolaps. Maďarsko se dlouhodobě orientuje na Rusko a v současné době má jedny z nejdražších cen plynu v Evropě. To je politika Maďarsko. To je politika, kterou jste jako hnutí ANO prosazovali. To znamená, populisticky navrhujete úpravy a změny a neřešíte, kde to vezmete, z čeho to ufinancujete, je to laciná politika. Tahle vláda koná svoji politiku zodpovědně a za tím si stojím,“ oponoval Bartošek.

Vondráček však dále oponoval. „Heslem živnostníků a podnikatelů je poslední dobou: Přežít. Přežít. Přežít. A když mají takovou nevýhodu oproti třeba Slovákům, Maďarům, ale klidně i Rakousku, Polsku, kdy prostě nejsou schopni konkurovat... U nás se nedá vyrobit ten salám, aby byl k prodeji, když ten Polák jej dělá levněji, protože má levnější elektřinu, která se vyrobí v našich jaderných elektrárnách,“ dodal Vondráček. „Ježí se mi chlupy. Vláda je liknavá a pomalá a nejhorší ze všeho je... Já chápu, jak to chtějí dělat. Ale dělají to dlouho, dělají to pomalu,“ rozhorlil se Vondráček.

„Jsem přesvědčen, že se ukáže, že vláda jedná správně,“ řekl Bartošek a připomněl fungování kabinetu Andreje Babiše (ANO) během pandemie covidu-19. „Když se budeme bavit o liknavosti, připomeňme 30 tisíc zbytečně mrtvých během covidu za vaší vlády, to jde celé za vámi,“ sdělil Bartošek a zopakoval, že vláda se chová zodpovědně. „Dvakrát jsme valorizovali důchody, přijali jsme opatření, která pomáhají rodinám, dvakrát jsme navyšovali příspěvek na bydlení. Staráme se o to, aby byl stát partnerem pro rodiny,“ řekl Bartošek, že vláda hledá řešení i na evropské úrovni.

