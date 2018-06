Debil. Herec se v rozhovoru s Xaverem s politikou nemazal

Gránský hned na úvod říká, že se úplně nedefinuje ani jako herec, zpěvák nebo moderátor. „Já mám takovej vnitřní boj, že vůbec vlastně nevím, co opravdu jsem,“ říká. „V 26 už je to docela problém,“ kontruje moderátor hercovu absenci názoru.

Anketa Těšíte se na vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM? Ano, těším 8% Netěším, ale ať už proboha vznikne, ať někdo začne vládnout 7% Netěším. Chci předčasné volby 85% hlasovalo: 3206 lidí

V interviewu se Gránského moderátor ptal na seriály, ve kterých herec hrál, a zda to není moc velká otročina. Na tuto otázku Gránský odpovídá, že je to otročina, ale placená otročina. Zde možná Gránský pochopil otázku jinak, protože říká: „Paní v supermarketu taky není pyšná, že pracuje za kasou nebo čistí v hotelu pozvracený koberce.“ Zřejmě se vyjadřuje k tomu, jak vnímá seriály z hlediska kreativity.

VIDEO ZDE

Na přetřes přišla i politika. Jako první se moderátor ptal Gránského na názor na své kolegy z divadla a televize: Jiřího Mádla a Evu Holubovou, kteří „jsou trubadúři a nesou ten prapor spravedlnosti“. „Je mi to úplně jedno,“ odpověděl diplomaticky Gránský a dodal: „Nepřísluší mi soudit jejich aktivity a jestli se chtějí politicky vyjadřovat, to je jejich věc.“

Herec v tomto ohledu prý žádné ambice nemá. Necítí se dostatečně zasvěcen. „Něco málo samozřejmě vím, mám na to svůj názor, nemám potřebu ho prezentovat a nutit, vnucovat lidem,“ brání Gránský soukromí svých názorů. Že se o veřejné dění zajímá Gránský potvrzuje.

Na otázku zda ho politika dokáže rozčílit odpovídá, že dokáže. Moderátor možná doufal, že herec zmíní jména jako Babiš, Zeman nebo Okamura, ale herec na otázku, co ho rozčiluje, neodpovídá. Opět, dle jeho slov, „odmítá vnucovat své názory“. Politika prý dělá mezi lidmi zlou krev.

„Já si o člověkovi myslím, že je hrozně fajn, pak mi řekne koho volil a rázem je to debil,“ vzácně si Gránský nebere servítky. Politický názor prý o člověku vypoví dost věcí, a proto by se Gránský nerad příliš otvíral na toto téma. Moderátor nadhodil, zda se svým „géčkovým“ jménem nechce jít do politiky. „Ne, já bych tam neměl žádný kamarády,“ říká herec. „S kým bych si tam povídal, řekni mi jedno jméno?“ ptá se na oplátku moderátora.

Moderátor danému tématu nadále nedal spát: „Prý, když moderuje, tak by dokázal i lidi přesvědčit.“ „To je všechno herectví,“ odpovídá Gránský. „Takže tomu nemám věřit?“ ptá se moderátor. „No, věř tomu, herectví je o tom, abych si získal tvojí důvěru a věřils mi všechny moje emoce. Ale je to herectví,“ popisuje svou práci Gránský.

Psali jsme: Tohle ne! Mám toho dost! Podraz od Babiše! Vojtěch Filip zvažuje, že KSČM se na vládu vykašle Extravagantní ekonom Sedláček z Moravcovy věže naložil Trumpovi: Je to strašné. Hádá se se spojenci a kamarádí s diktátory My herci jsme udělali rok 1989. Umíme se vyjadřovat a musíme mluvit do politiky, říká umělec, kterého štve Zeman Nové vedení ČSSD zjistilo, že je spíš nálada jít do opozice, lidé mě varovali, že nás podrazí, říká Babiš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas