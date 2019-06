Dědo, tys toho Babiše fakt volil? Luboš Palata útočí: Budete se stydět před vnoučaty

„Především ty lidi na Letné nikdo neplatil a Milion chvilek za demokracii není žádnou odnoží Sorose, jak jste se možná v minulých dnech dočetli v některém z řetězových e-mailů. Letná byla zorganizována z peněz malých přispěvatelů a těch několik set tisíc lidí tam přijelo a přišlo o své vůli a zadarmo. Hlavním důvodem je opravdu obava o demokracii v této zemi,“ uvedl Palata.

Poukázal na premiéra Andreje Babiše, který podle něj – a závěrů policejního vyšetřování – získal podvodem dotaci padesát milionů na výstavbu svého rodinného sídla. „Výměnou ministra spravedlnosti a jmenováním Marie Benešové zvětšil Babiš podezření, že stíhání své a svojí rodiny zamete pod koberec. Babiš je také stále registrovaným agentem Státní bezpečnosti. A jeho předběžně zjištěný střet zájmů v otázce eurodotací může tuto zemi připravit o stamiliony,“ uvedl Palata se slovy, že požadavek na Babišovo odstoupení tak není nijak přehnaný, neboť ve slušných zemích by se ani nikdy nemohl premiérem stát.

Za to, že předsedou vlády je, může ten, kdo ho do funkce jmenoval, prezident Miloš Zeman. Kdyby jmenoval kohokoli jiného, byť třeba z hnutí ANO, nemuselo by se nyní demonstrovat na Letné,“ dodal.

„Ano, vám se nyní daří lépe, zvýšili plat, nebo důchod. Jednak to Babiš neplatí ze svého, ale z našeho, se přece nenecháte uplatit. Nikdo po vás nechce, abyste chodil na Letnou, ale jen se prosím zamyslete. Opravdu je Babiš stále vaše volba? A myslíte i na vaše vnuky?“ uzavřel Palata otázkou.

