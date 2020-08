Dělají si tu co chtějí, lidé jsou jen rukojmí. Drsné svědectví z Karviné

Podle jejích slov za své působení v Karviné pochopila, že OKD je takový stát ve státě, který zneužívá své pozice. „Místní lidé jsou v tom bezmocní. Jeden den si stavíte dům v takzvané rozvojové lokalitě a druhý den vám řeknou, že tam chtějí těžit a že se máte vystěhovat. Takhle to tady funguje posledních osm let,“ zdůraznila Klusová a dodala, že mimo jiné také zjistili, že OKD nedodržuje podmínky EIA a šokující pro ni bylo též to, když se dozvěděla, jakým způsobem lidé zjišťují, že se pod jejich domem bude těžit.

„Informace se vyvěsí na úřední desce báňského úřadu, následně na úřední desce na městě, a tím to hasne. My jsme to alespoň začali zveřejňovat na facebooku, posílat informace novinářům, upozorňovali jsme lidi i osobně a pomáhali jsme jim psát připomínky. Běžný člověk nemá představu, že běží nějaké řízení, které má předepsané lhůty, do kdy se můžete zapojit. Nebo že pokud nepřijdou na veřejné jednání, ztrácejí šanci něco ovlivnit,“ popsala Klusová, jež si vzala za cíl tyto lidi podpořit, aby vůbec věděli, jaká mají práva. „Lidi v Karviné mají pocit, že jsou bezmocní. Do teď byli vždy jen objektem různých rozhodnutí,“ zmínila.

Piráti podle ní za ní stáli v kauze OKD od začátku. „Sepisovali s námi potřebné dokumenty, vysvětlovali nám proceduru EIA a jak se bránit ve správním řízení, podávali s námi žádost o informace podle infozákona. Byl to skvělý servis a podpora,“ popsala Klusová, která následně pracovala jako asistentka poslanců Lukáše Černohorského a Ondřeje Polanského.

V rozhovoru pak Klusová popsala politiku OKD, pokud jde o vykupování domů v Karviné. Podle jejích slov je jejich strategií rozložit komunitu. „Těm, co nemovitost prodají jako první, zaplatí hodně. Nejdříve takhle padla hospoda, pak obchod. První lidé prodají své domy, OKD je začne demolovat. Ti, co odolali, pak pozorují, jak si jejich sousedé, kteří bydleli ve starém domku, staví za odškodné nové vily. Mezi lidmi, kteří byli dříve soudržní, nejednou zahoří zloba. Je to psychologická hra, které málokdo odolá. Každý má nějakou rodinnou situaci a pomyslí si: Mám tady roky za něco bojovat, když si můžu do roka postavit dům jinde?“ poznamenala Klusová se slovy, že právě na to Karviná doplácí. A zpozornila i na to, že lidé zde žijí už několik let v nejistotě a polovina lokality je zdemolovaná.

„Nefunguje tu občanská společnost a vztah samosprávy k ní. OKD je samozřejmě důležité, nikdo nechce brát práci horníkům. Ale když se většiny z nich zeptáte, nikdo nemá k té firmě loajální vztah. Ale nikdo nemá alternativu,“ dodala Klusová. V regionu podle ní nefungují ani nezávislá média, protože politické strany a OKD jsou inzerenty místních novin. Podle ní navíc není ani vize, co bude, až činnost OKD skončí.