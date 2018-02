Dělají tady bordel, popíjejí alkohol, obtěžují ženy... Obyvatelé menšího německého města si stěžují na africké migranty

Ve městě funguje azylové centrum, ve kterém pobývá několik set migrantů a stížnosti na jejich chování v posledních měsících sílí. Zhoršená bezpečnostní situace je viditelná zejména na místním autobusovém nádraží, kam se především afričtí migranti s oblibou stahují. Vedle místních obyvatel a řidičů autobusů již připouštějí „jisté problémy“ také policisté, kteří musí přijíždět řešit různé přestupky proti zákonu na nádraží čím dál častěji.

Šéf místní policie bez politické korektnosti konstatuje, že problémy dělají především azylanti z Afriky, kteří jsou ubytováni v blízkých kasárnách Alfreda Delpa. Dlouhé měsíce si cestující i řidiči stěžují na chování afrických migrantů, kteří se opíjejí přímo na nádraží, dělají hluk, vyvolávají konflikty s okolím a navíc obtěžují ženy. Včera dlouhotrvající konflikty vyvrcholily, když byla policie povolána na nádraží hned čtyřikrát.

Jak říká zdejší obyvatel Thomas Scheuerer, autobusové nádraží se stalo místem, které mu se začínají lidé vyhýbat. „Když se stanou terčem násilí či obtěžování ze strany afrických migrantů, raději se snaží potichu vypařit a policii často ani nevolají. Vědí, že se stejně nic k lepšímu nezmění,“ říká Scheuerer. Místní policie získala nedávno posily z Augsburgu a Königsbrunn, ale ani to zatím pro nápravu situace příliš nepomáhá.

Scheuererova slova potvrzuje také taxikář, pro kterého je autobusové nádraží klíčovým místem pro shánění klientely. „V posledních čtyřech měsících je to špatné. Srocují se tady desítky afrických migrantů, kteří dělají rámus, popíjejí alkohol a obtěžují ženy. Začíná to už před obědem a trvá do pozdních nočních hodin. Neděje se to sice každý den a ani počet migrantů není vždy stejný, ale už to začíná být opravdu neúnosné.“

Své zkušenosti svěřuje reportérovi deníku Augsburger Allgemeine pod příslibem anonymity také jeden z řidičů autobusu. Obává se, že by mohl přijít práci. „Neustálý hluk, popíjení alkoholu na nádraží i v autobuse. Na některých linkách ve večerních hodinách již raději nejsou nasazovány ženy. Netvrdím, že se všichni ti Afričani chovají špatně, ale s mnohými z nich je to opravdu těžké. Vznikají konflikty a situace je často velmi napjatá.“

Většinu ze zdejších migrantů tvoří lidé z Gambie, kteří mají jen malou šanci na udělení azylu. Podle oficiálních statistik získá v rámci celého Německa status uprchlíka méně než pět procent Gambijců. Včera se více než 150 z těch, kteří při své žádosti o azyl neuspěli, rozhodlo hromadně opustit město a vyrazit za štěstím do Itálie. Neobešlo se to bez dalších konfliktů a zásahu policie. Mnozí z místních obyvatel si však oddychli. S odchodem takového počtu Afričanů by se mohla situace vrátit do normálu.

Psali jsme: Přijde jeden. Pak jeho rodina... Německo se propadá do velkého problému Silvestr v Berlíně: Mluvilo se o deseti sexuálních útocích. Nyní ale vyplula na povrch nová čísla. Zcela jiná Dvě Češky prožily v Bavorsku těžké chvilky. Migrant měl nenechavé ruce Řežba migrantů v Calais: VIDEO a nové informace TV Prima. Je to čím dál horší



autor: pro