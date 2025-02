Dělají v ČR byznys se státem. Miliardy z veřejných peněz. A mají „pojištěná“ i média. Novinářka promlouvá

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 11323 lidí v nejnovějších dílech podcastu Oč tu běží navázaly na téma, odkrývající zákulisí v českých médiích, a hovořily o tom, nakolik do dění v nich zasahuje to, že se vedení některých redakcí snaží omezovat témata, aby si například „nezavřelo dveře“ u části politiků.

V rámci předchozích dílů podcastu se Dobiášová s Jílkovou zaobíraly nejen selektováním témat v soukromých redakcích, ale poodhalily i co se děje uvnitř České televize, kde investigativní reportérka Markéta Dobiášová více než dvacet let pracovala. V pilotním díle tak hovořily například o vazbách a procesech, které postupně vedly k politicky účelově natáčeným kauzám anebo naopak k úplnému zastavení některých klíčových vyšetřování v ČT, které se týkaly tehdejší opozice Andreje Babiše, tedy současné vládní strany STAN. Dobiášová informace zveřejnila na své investigativní platformě infakta.cz, za což ji dnes žaluje její bývalý šéf, Marek Wollner, někdejší šéfredaktor reportážní publicistiky veřejnoprávní ČT. Dobiášová také v podcastu naznačila, že její bývalá redakce veřejnoprávní ČT měla pracovat, točit na objednávku a v zájmu zbrojařského lobby.

Podcast k poslechu ZDE

Spojení mediálního světa a politiky rozkrývá též šestý díl podcastu, v němž došlo na dobu covidové epidemie a odhalování tehdejší kauzy mapující kupčení s respirátory. „V momentě, kdy jsem rozkrývala střety zájmů a byznysy skupiny napojené na ministerstvo, jsem měla schůzku s člověkem, který se pohyboval v blízkosti politiky… Povídali jsme například o tom, jak je tu vytvořeno mnoho bílých koní a účelově vytvořených firem využívajících epidemie a kontaktů na lobbisty a politiky,“ popsala Dobiášová, jak se dostala k informacím, jež vedly k odhalením kauzy Brosche, týkající se zakázek pod taktovkou někdejšího člena týmu exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který měl na starost nákupy ochranných pomůcek proti covidu-19.

z investigace na CNN Prima : „Mezi smlouvami podepsanými Broschem byla například i ta s olomouckým podnikatelem a štědrým sponzorem ANO Jaroslavem Spáčilem na letecký most z Číny do Ostravy za téměř 100 milionů. Anebo dodávky respirátorů z Číny či Vietnamu za další stovky milionů korun. Jen podle informací dohledatelných ve veřejných registrech uzavřel Brosche během dvou měsíců svého angažmá na ministerstvu smlouvy za více než tři čtvrtě miliardy korun.“ Dobiášová popisovala, že právě v této době v podnikatelských kruzích „lítaly předvyplněné objednávky“. Šlo o objednávky bez „předmětu“, avšak s úřední hlavičkou Ministerstva zdravotnictví, podepsané mj. „externistou“ Markem Broschem. Předpodepsané objednávky tak mohly být mezi podnikateli používány ke kupčení s vlivem na Ministerstvo zdravotnictví a jako jakýsi bianco šek, že nákupy se zdravotnickým materiálem přes ministerský úřad proběhnou. Dobiášová tehdy zjistila že podpis Broscheho, známého Adama Votěcha, figuruje u kontroverzních nákupů ministerstva během epidemie. … Viz konkrétní info: „Mezi smlouvami podepsanými Broschem byla například i ta s olomouckým podnikatelem a štědrým sponzorem ANO Jaroslavem Spáčilem na letecký most z Číny do Ostravy za téměř 100 milionů. Anebo dodávky respirátorů z Číny či Vietnamu za další stovky milionů korun. Jen podle informací dohledatelných ve veřejných registrech uzavřel Brosche během dvou měsíců svého angažmá na ministerstvu smlouvy za více než tři čtvrtě miliardy korun.“

Zastrašování kvůli nepohodlné reportáži?

Brosche pro ministerstvo zprostředkoval i docela nenápadnou dodávku gumových rukavic za zhruba tři miliony korun od firmy Promedica Praha Group. Na celé věci je pikantní to, že ve společnosti je jeho matka Regina Gabrielová vedená jako manažerka. S ročním obratem kolem dvou miliard korun patří společnost mezi největší dodavatele zdravotního materiálu na českém trhu.

Nejedná se však zdaleka o první zakázku, kterou firma Promedica Praha Group ve spojení s aktivitou Broscheho získala. Například v případě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde je Brosche současně obchodním náměstkem, Promedica dodává léky a zdravotnický materiál za zhruba 20 milionů korun měsíčně.

Sám Brosche, tehdy obchodní náměstek ředitele FN Královské Vinohrady, byl pravděpodobně dlouhodobě v obrovském střetu zájmů, přesto si ho Adam Votěch vzal jako experta přes nákupy za desítky milionů.

Jakmile o možném střetu zájmů začala tvořit reportáž, měla být dle svých slov Dobiášová upozorněna někdejším ředitelem FN Královské Vinohrady a exministrem zdravotnictví Petrem Arenbergem na jeho kontakt s mediálním světem. Petr Arenbereger byl tehdy místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a člen Rady Českého rozhlasu. „Moje děti chodí s majitelem televize Prima panem Zachem do školy,“ měl tehdy novinářce říct. Arenberger také nabídl reportérům CNN Prima „externí posudek“ od právní kanceláře exministra spravedlnosti Pavla Němce. Posudek měl dokazovat, že je vše v naprostém pořádku.

Také Němcovo jméno není novinářské dvojici nikterak neznámé. „Němec… To jsou šifrované telefony,“ upozornila Jílková, že právě jméno Pavla Němce figurovalo posléze v kauze Dozimetr.

Po tomto dění, které Dobiášová poodhalila dopodrobna v šestém dílu podcastu Oč tu běží, známá reportérka v následující epizodě přišla s pikantními detaily své následné práce pro Seznam Zprávy.

Už jen začátek práce pro Seznam Zprávy pro reportérku znamenal, že potřebovala získat „propustku“ od novináře Janka Kroupy, který je také významnou postavou českého mediálního pole.

Známé je jméno též jeho bratra Mikuláše Kroupy, jenž je ředitelem o. p. s. Post Bellum a vedoucím projektu Paměť národa. „No a Post Bellum je blízko skupině BPD partners,“ zaznělo v podcastu jméno skupiny podnikatelů Vasila Bobely, Jana Dobrovského a Petra Pudila, které již dříve padalo během toho, co Dobiášová s Jílkovou hovořily o kauze Dozimetr.

„Pokud to chápu správně, tak má rodina Dobrovských blízko k Seznam Zprávám, rodině Kroupů a Jankovi Kroupovi taky… A to se nepovažuje už za střet zájmů?“ tázala se proto Jílková a Dobiášová připojila, že si klade také podobné otázky, jelikož dle ní například už vzniklý materiál týkající se části kauzy Dozimetr redakce Seznam Zpráv nikdy nevydala. „Hraje to v tom nějakou roli?“ ptá se.

Kroupa prý zamítal informace o politicko-lobbistickém řízení epidemie

Přímý nadřízený Dobiášové Janek Kroupa pak do vydání Seznam Zpráv údajně nepustil vůbec některá témata, týkající se pandemie, střetů zájmů, kauz a lidí, spojených s tehdejší vládou Andreje Babiše (ANO), a s lobby různých podnikatelských struktur. Dobiášová s Jílkovou naznačily, že tomu se budou podrobně věnovat v následujících dílech.

Dobiášová také naznačuje, že se dozvěděla, kdo přesně stojí v pozadí skupiny, která měla přímý vliv na rozhodování expremiéra Babiše a Jílková na konci pořadu dala info, že celý další díl podcastu ponese název „Kauza Prymula“. Mnohé detaily ze zákulisí pandemie a politicky řízené cenzury popisuje Dobiášová již na svém serveru inFakta.cz a Jílková pro změnu na svém serveru Reportéři on-line mapuje zahraniční scénu v kontextu cenzury nepohodlných informací, především kauzu odtajněných dokumentů twitteru. S týmem kolem tzv. Twitter Files navázala oficiální spolupráci.

